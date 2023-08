Gwyneth Paltrow ha messo in affitto su Airbnb la sua casa in California

Fonte: Getty Images Moda a processo: Gwyneth Paltrow e i look delle celebrities in tribunale

Non si può certo dire che Gwyneth Paltrow manchi di spirito imprenditoriale. L’attrice premio Oscar aveva già dato prova di essere una brava businesswoman fondando l’azienda dall’impronte new age ‘Woop‘, e ha confermato un certo fiuto per gli affari grazie ad una recente partnership con Airbnb. Sulla celebre piattaforma dedicata agli alloggi sarà infatti possibile affittare per una notte anche la guesthouse californiana di Montecito di proprietà dell’interprete di ‘Shakespeare in Love’. Un’iniziativa illustrata direttamente dalla padrona di casa su Instagram con tanto di tour virtuale dell’umile (si fa per dire) dimora.

L’iniziativa di Gwyneth Paltrow

Sognate da anni di vivere una giornata da vera star di Hollywood? Gwyneth Paltrow è pronta a realizzare il vostro sogno. L’attrice americana ha infatti messo in affitto la sua guesthouse di Montecito, in California, sul celebre sito Airbnb, offrendo a due fortunati la possibilità di condividere il soggiorno con lei e suo marito Brad Falchuk: “La solitudine è una condizione umana, ma negli ultimi anni l’aumento dell’isolamento e la mancanza di comunità hanno reso le nostre vite ancora più frammentate”- ha spiegato la diva in un video su Instagram annunciando il suo nuovo progetto- “Airbnb ha avuto la brillante idea di fare qualcosa per rendere il mondo un po’ meno solitario, ed è per questo che vi invito a venire a stare nella mia guesthouse di Montecito per una notte”.

Nel reel pubblicato sui social, Gwyneth ha condotto i potenziali ospiti alla scoperta della sua abitazione, illustrandone ogni singola stanza con dovizia di particolari, e spiegando di voler regalare loro un’esperienza indimenticabile in sua compagnia: “Anche se all’inizio siamo estranei, spero che troveremo legami e punti in comune davanti a un pasto delizioso. Stendetevi a bordo piscina, fate una delle mie escursioni preferite e, naturalmente, avrete un bagno fornito dei miei prodotti @goop preferiti per un soggiorno davvero lussuoso”.



Non si tratterà, infatti, di un semplice pernottamento, ma di una piccola incursione nel suo stile di vita: gli ospiti godranno dei benefici di una spa rilassante, si concederanno una sessione di meditazione trascendentale e mangeranno perfino un pasto a base di cibi molto amati dalla padrona di casa. Insomma, i fortunati si immergeranno in “un’esperienza rigenerante, per rilassarsi ed entrare in contatto tra di loro, creando nuove connessioni e sentendosi parte della comunità”.

Come fittare la casa di Montecito

Per cercare di mettere le mani (o sarebbe meglio dire il mouse) sulla guesthouse di Montecito di Gwyneth Paltrow, bisognerà attendere il prossimo 15 agosto: da questa data, e fino a sabato 9 settembre, un massimo di due ospiti potranno pernottare nell’abitazione. L’annuncio, oltre a descrivere dettagliatamente tutti i confort di cui potranno godere gli affittuari, specifica anche che ad accoglierli ci sarà la stessa padrona di casa.

Immersa nel verde delle colline californiane, la guesthouse vanta anche una grande piscina all’aperto in cui concedersi qualche ora di relax, una cucina con un angolo bar e una nutrita selezione di vini, ed un bagno con rifiniture in marmo tra le cui pareti portare a compimento la propria beauty routine quotidiana per carpire i segreti di bellezza della Paltrow. Con prodotti rigorosamente firmati Goop, s’intende.