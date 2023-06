Gwyneth Paltrow in topless a 50 anni: il segreto della sua bellezza a meno di 15 euro

Fonte: IPA Gwyneth Paltrow in topless

Gwyneth Paltrow ha sorpreso piacevolmente i suoi fan condividendo sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in topless accanto a suo marito Brad Falchuck. Lo scatto spontaneo e felice sembra un inno alla bellezza naturale che si mostra così com’è a qualsiasi età. Il suo segreto? Un siero alla vitamina C. Puoi trovare il tuo acquistandolo online.

Gwyneth Paltrow, topless a 50 anni

Classe 1972, il prossimo settembre Gwyneth Paltrow compirà 51 anni, portati splendidamente come dimostra lo scatto postato dall’attrice sul suo profilo Instagram dove compare in topless. Il selfie ritrae l’attrice su una sdraio mentre prende il sole indossando solo maxi occhiali dalle lenti gialle e una collana, mentre il braccio che regge il telefono copre strategicamente il seno nudo. Lei sorride felice e rilassata. Al suo fianco, altrettanto spensierato, c’è suo marito Brad Falchuck, 52 anni, produttore televisivo.

Gwyneth Paltrow, il suo segreto di bellezza da acquistare subito

Riferendosi allo scatto in topless i fan plaudono: “Vero e stupendo! Amo questa foto! Ci fa sentire tutti un po’ normali!“. Il segreto della sua bellezza? Lo ha svelato lei: più idratazione e meno make up. La sua skincare prevede un esfoliante delicato con cui si massaggia il viso, poi passa al tonico a base di acidi di fiori e quindi al siero alla vitamina C che si passa anche sul collo per contrastare le rughe e dare luminosità alla pelle. Un trucco che puoi utilizzare anche tu, acquistando online.

Gwyneth Paltrow in Italia

Da sempre in prima linea nel difendere la bellezza naturale delle donne, anche con l’utilizzo di rimedi alquanto discutibili, la Paltrow si mostra senza veli e senza trucco, così com’è, abbronzata e felice della sua vacanza italiana. Sì perché Gwyneth è in tour in Italia, come d’altro canto mostrano le altre foto condivise sul suo profilo Instagram, tra cui uno scatto raro di suo figlio Moses, avuto con l’ex marito Chris Martin. Anche lui passato per l’Italia ma per motivi di lavoro, infatti ha tenuto un concerto anche a Milano, tappa guarda caso del tour nel Belpaese di Gwyneth e pargolo. In quell’occasione madre e figlio hanno condiviso una foto insieme alla Fondazione Prada. Lo scatto, molto divertente, li ritrae spalla a spalla. Lui più alto della mamma, lei in shorts e camicia a righe sembra una ragazzina.

La vacanza in Italia di Gwyneth scatena i commenti dei fan che le danno consigli, raccontano esperienze del loro viaggio nella Paese dei limoni, per usare un’espressione di Goethe. C’è chi scrive: “Si vede che sei in Italia!!! Sorridi paesaggio unico e mangi bene… È ASSOLUTAMENTE ITALIA!!!”, altri la ammoniscono: “Per piacere non mangiare i cannoli siciliani fuori dalla Sicilia”.