Gwyneth Paltrow adora questo scrub viso che costa meno di 10 euro

Fonte: ANSA Gwyneth Paltrow

Scegliere tra centinaia di prodotti di bellezza che promettono risultati strepitosi non è affatto facile. Ma Gwyneth Paltrow non ha alcun dubbio: lei si è sempre affidata ad uno scrub naturale che le ha regalato una pelle del viso levigata e luminosissima. È il suo segreto di una beauty routine basata su pochi gesti che possiamo imitare, per brillare proprio come lei. Anche perché il suo scrub preferito costa davvero pochissimo, e diventerà ben presto il nostro mai più senza.

Lo scrub viso preferito di Gwyneth Paltrow

Davanti ai flash dei fotografi ha una pelle meravigliosa, tanto che per lei il tempo sembra davvero non passare mai: Gwyneth Paltrow ha sempre rivelato la sua predilezione per una routine quotidiana di bellezza molto semplice, basata su pochi prodotti che rispettino la pelle e utilizzino ingredienti naturali. Una delle cose di cui non può proprio fare a meno è un buono scrub per il viso, che esfolia a fondo l’epidermide ed elimina le cellule morte, lasciando una sensazione di freschezza e una cute levigata. Per molti anni, l’attrice ha utilizzato il St. Ives Apricot Face Scrub, un vero elisir di giovinezza.

St. Ives Apricot Face Scrub Un piccolo gesto di bellezza per il tuo viso

Conosciuto e amatissimo da tante star, tra cui Gigi Hadid e Jennifer Lawrence, questo scrub ha un prezzo decisamente alla portata di tutte le tasche, e a quanto pare è anche molto efficace. Tantissime utenti lo hanno recensito in maniera positiva, elogiandone la texture delicata e profumatissima, la detersione profonda che garantisce già dai primi utilizzi e l’effetto levigante utile per tutti i tipi di pelle, anche quelle più grasse e a tendenza acneica. Insomma, un must have per un viso dalla pelle morbida e lucente.

Realizzato con ingredienti 100% naturali, lo scrub St. Ives ha una formulazione che lo rende idoneo ad un peeling profondo. Merito del potere esfoliante della polvere di gusci di noci, che abbinata agli estratti di albicocca lasciano una pelle davvero liscia e setosa. È ottimo anche in caso di rossori e acne, perché idrata a fondo e nutre l’epidermide ripristinando il suo equilibrio idrolipidico.

St. Ives Apricot Face Scrub Il segreto di Gwyneth Paltrow per una pelle perfetta

Gwyneth Paltrow, i suoi segreti di bellezza

Per avere una pelle sempre perfetta, Gwyneth Paltrow ha rivelato il suo segreto: utilizzare solo pochi prodotti, per non aggredire troppo la naturale barriera cutanea. Di certo, nella sua beauty routine non può mancare un siero viso come quello di Revolution Skincare London, da applicare tutti i giorni prima del make up. Formulato con niacinamide, aiuta a ridurre la produzione di olio della pelle e a diminuire le imperfezioni, come punti neri e pori dilatati. Inoltre contiene zinco, che ha proprietà calmanti e lenitive, utile soprattutto contro i rossori.

Offerta Siero viso Revolution Skincare London Ottimo per le pelli grasse e a tendenza acneica

Dire addio alle rughe attorno agli occhi? Ora si può: Éclat Eye Cream è un’ottima crema idratante per il contorno occhi, che aiuta ad idratare più a fondo e a riparare la pelle di questa zona così delicata del viso. È ricca di acidi grassi e contiene estratto di avena biologica, ma anche di vitamina E e di antiossidanti, per rassodare la pelle sotto gli occhi ed eliminare le piccole rughe d’espressione. La crema si assorbe molto rapidamente, e prepara gli occhi al make up.

Éclat Eye Cream La crema ideale per il contorno occhi: addio rughe!

Infine, non resta che applicare una buona crema viso con protezione solare: Avène Hydrance è un’emulsione leggera e super idratante, perfetta per tutti i tipi di pelle, anche quelle più sensibili. La sua formulazione con spf 30 permette di proteggere l’epidermide dai danni del sole, anche in inverno. In questo modo, si riduce il rischio di avere macchie sul viso, e la pelle sembra più giovane.

Offerta Crema idratante Avène Hydrance La miglior crema viso con spf 30, anche per l'inverno