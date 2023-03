Gwyneth Paltrow, vittoria di stile a corte

Gwyneth Paltrow è recentemente stata portata in tribunale in seguito a un incidente sulle piste da sci e, per portare la giuria dalla sua parte, la diva di Hollywood ha scelto degli outfit elegantissimi e formali, senza rinunciare ai trend del momento. Tra gli outfit più riusciti, il completo doppiopetto grigio impreziosito da un layering di collane in oro.