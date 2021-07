Sandali and Co.: cosa mettere ai piedi quest’estate

editato in: da

Che meraviglia poter finalmente indossare i sandali! Un sollievo per le nostre estremità accaldate dall’afa cittadina. Quali scegliere per essere sempre super glamour? Ecco qualche spunto di stile per voi! Piccola premessa imprescindibile: i piedi devo essere curati. Concedetevi una pedicure ben fatta da una professionista o optate per quella realizzata in casa da voi, ma le unghie devono essere regolate e i talloni non saranno mai screpolati. Sono piccoli dettagli che dicono sul vostro stile molto di più di quanto non facciano le scarpe!

Cosa mettere ai piedi quest’estate: ciabattine

Le ciabattine a quanto pare sono tornate alla grande. L’unica controindicazione che vedo è quella dovuta al fatto che questo genere di calzature porta la tendenza a “ciabattare”. Ecco, cerchiamo di camminare sollevando per bene la suola, in modo da muoverci sempre con grazia ed eleganza. In linea di massima, al di là di un discorso legato alle mode, questi modelli, essendo un po’ più coprenti, saranno adatti a chi non ama esibire il piede o le dita in modo completo, perché le raccoglieranno di più rispetto al sandalo a piede nudo, come il caprese ad esempio.

Cosa mettere ai piedi quest’estate: sandalo chunky

Il sandalo chunky resta saldamente ancorato alla cresta dell’onda! È il modello perfetto per sdrammatizzare un abito dal look bon ton, per renderlo moderno e easy. Sceglietelo anche in colore a contrasto con il vostro look, per renderlo ancora più grintoso.

Cosa mettere ai piedi quest’estate: ciabattine incrociate

Dimenticate le ciabattine in plastica anni ’80: le ciabattine incrociate super di tendenza per l’estate 2021 sono morbide, in tessuto o in materiali pregiati, coloratissime e super comode! Portatele con gonne in fantasia, anche al ginocchio, per aggiungere un tocco easy chic al vostro look.

Cosa mettere ai piedi quest’estate: infradito

Le infradito in città si portano solo se non rischiano di essere confuse con quelle da spiaggia in plastica o simili. Via libera quindi a pelle o dettagli ricercati, da indossare con look sportivi e dal gusto street style.

Cosa mettere ai piedi quest’estate: alla greca

Se i polpacci e le caviglie sono un vostro punto di forza e non soffrite di ritenzione idrica, questo tipo di sandalo è meraviglioso per voi. Portatelo con un abito dal gusto romantico, anche coloratissimo, per renderlo più easy e dargli un tocco da everyday look.