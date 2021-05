Come scegliere il reggiseno del costume da bagno: consigli pratici

editato in: da

Oggi che i bikini possono essere composti mettendo insieme, a nostro piacimento, il reggiseno e lo slip, scegliere i pezzi giusti e che ci valorizzano diventa ancora più facile: basta sapere come fare! Vediamo insieme qualche consiglio pratico in questo post.

Come scegliere il reggiseno del costume da bagno: la fascia

La fascia, se non ha imbottiture o coppe preformate interne, normalmente ha la tendenza a schiacciare il seno. Andrà bene quindi se avete un seno tonico, che non ha bisogno di particolare sostegno. Anche se dotato di laccetti che possono essere passati dietro al collo, infatti, la fascia non ha costruzione e non è pensata per sorreggere il seno. Se avete poco seno, potete sceglierlo con rouches o volant applicati davanti, in modo da aggiungere ulteriore volume.

Come scegliere il reggiseno del costume da bagno: il triangolo

Il triangolo sostiene di più rispetto ad una fascia e può vestire bene anche un seno importante. L’essenziale è scegliere una misura corretta, con una coppa che vesta il seno avvolgendolo interamente, altrimenti il rischio è che scappi fuori al minimo movimento.

Come scegliere il reggiseno del costume da bagno: la coppa preformata

La coppa preformata è l’ideale per sorreggere un seno importante o pesante. In questo caso, per evitare che il peso si carichi completamente sulle spalle, solcandole in modo fastidioso e antiestetico, il mio suggerimento è quello di scegliere bretelle larghe oppure fianco (cioè la parte che gira intono al torace) un po’ più alto. In questo modo, il peso si scaricherà anche sul busto. Se invece avete poco seno, la coppa preformata può essere imbottita e regalarvi un po’ di volume extra. Se questo è il vostro caso, fate attenzione a scegliere la taglia e la coppa corrette: la coppa non deve restare vuota.