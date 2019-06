Settant’anni di bikini: la storia di un costume che ha fatto storia

editato in: da

Il bikini compie settant’anni: avreste mai detto che un costume che alla sua nascita ha fatto scandalo sarebbe diventato il più indossato di sempre? Ecco qui un po’ di storia del tanto amato due pezzi, dai suoi esordi ad oggi, oltre a qualche news sugli ultimi trend moda!

Settant’anni di bikini: la storia

Il bikini fu portato per la prima volta in passerella nel 1946 in Francia, disegnato da Louis Réard, che non trovò nemmeno una modella disponibile ad indossarlo. Pensate che fu costretto a chiamare una spogliarellista del Casino di Parigi, la diciannovenne Micheline Bernardini… che sfilò tenendo in mano un cubetto di cartone: il pack in cui il suo costume poteva essere contenuto. In realtà, il bikini è molto più vecchio di così: ci sono dei mosaici che risalgono addirittura al quarto secolo avanti Cristo che raffigurano ragazze che indossano un costume molto simile al bikini a fascia che si vede oggi sulle spiagge.

Settant’anni di bikini: da allora ad oggi

Sdoganato negli anni ’50, è stato portato alle luci della ribalta negli anni ’60 da dive come Brigitte Bardot, che lo ha associato per sempre alla Costa Azzurra. Anche il cinema ha aiutato nella sua diffusione: bast pensare ad Ursula Andress, indimenticabile nel suo bikini bianco in 007. Adesso il bikini è un must have: inconcepibile un’estate senza!

Settant’anni di bikini: gli ultimi trend

Il bikini si è evoluto e di parecchio! Adesso possiamo comporlo come vogliamo, mixando lo slip e il reggiseno a nostro piacimento, a seconda del modello che più ci valorizza: a fascia, a triangolo, con coppe imbottite, push up, preformate, con slip a brasiliana, a vita alta, a culotte… Gli ultimi trend vedono un gran ritorno del color block e delle fantasie: fiori, pois, righe e microfantasie, da abbinare al pareo o al copricostume o da indossare come capi super glam per un aperitivo serale in riva al mare: in fondo, gli anni passano, ma il fascino del bikini è rimasto immutato!