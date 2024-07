Scarpe da spiaggia: quali scegliere

Fonte: 123RF Consigli sulle calzature da spiaggia

In spiaggia le calzature sono una parte integrante del nostro look, anche se a volte non ci prestiamo attenzione: ecco una serie di alternative per essere eleganti e chic anche sulla sabbia!

Calzature da spiaggia: che caratteristiche devono avere

I materiali

La sabbia, di qualunque tipo sia, da quella più a ciottoli a quella più sottile, può graffiare e rovinare i materiali delicati. Ecco perché quando si tratta di calzature da piaggia è bene orientarsi su materiali che non risentano particolarmente di questo tipo di usura. Inoltre, può capitare che le scarpe si bagnino: devono quindi essere in un materiale che sia veloce ad asciugare, ma anche che non faccia scivolare. Rafia e tela, ma anche la gomma, sono perfetti perché hanno tutti questi requisiti.

I modelli

A mio avviso, la comodità è fondamentale: sulla sabbia, meglio evitare zeppe e plateau, anche se in tessuto naturale. È un attimo mettere male un piede e ritrovarsi con una caviglia slogata! Meglio optare per modelli raso terra, o con un paio di centimetri di tacco, se le scarpe piatte vi fanno venire il mal di schiena.

Calzature da spiaggia: su che modelli orientarsi

Ecco una serie di modelli tutti adatti alla spiaggia! Quale scegliere sta a voi e al vostro stile personale.

Infradito in gomma

Classiche che più classiche non si può: le infradito in gomma sono super pratiche e comode, adatte a tantissimi tipi diversi di piede. Potete sceglierle in tinta unita, ma anche giocare con i colori più fluo e pop dell’estate. Il mio consiglio però è quello di riservare questo genere di calzature esclusivamente alla spiaggia (o alla piscina): non indossatele a spasso per la città, perché danno immediatamente l’impressione di una turista poco curata!

Espadrillas

Le espadrillas in rafia e tela sono un simbolo dell’estate! Queste calzature esistono con diversi livelli di altezza della suola, da quelle più raso terra, a quelle con un platform di due o tre centimetri, fino a quelle con la zeppa. Come detto sopra, orientatevi piuttosto su modelli bassi, che potete indossare anche ripiegando il tallone e portandole come se fossero cianattine!

Lo zoccoletto dal gusto vintage

Gli zoccoletti con la suola in legno e la fascetta in pelle, resistentissimi a qualsiasi cosa, ci trasportano direttamente a quel gusto vintage dei primi anni ’70. Anche oggi, conservano quella allure boho chic, perfetta per le giornate al mare.

Il sandalo in gomma

La Birkenstock è una calzatura che spopola anche in città: per il mare viene realizzata in gomma e in tantissimi colori! Chi tra voi non ama le scarpe super flat e apprezza invece la comodità e il sostegno plantare di questi sandali, sappia che esistono praticamente in tutti i modelli anche in versione gomma impermeabile, perfette quindi per il mare. la piscina.

La ciabatta con la suola XXL

Ci sono sia in versione ciabatta, che in versione sandalo. Queste calzature da spiaggia con la suola platform hanno un fit avvolgente e sono perfette se amate sentire il piede ben “abbracciato” dalla calzatura, anche se si tratta di sandali. Esistono ovviamente in tuti i colori più pop e fluo dell’estate: quale scegliere sta solo a voi!

La ciabatta con la fascetta

Per le nostalgiche degli anno ’90, le care vecchie ciabatte con la fascetta sono ancora lì, più attuali che mai! Potete sceglierle coloratissime o super logate: tantissimi brand, sportivi ma anche fashion e perfino haute couture, hanno creato la loro versione di questo grande classico, perfetto per la spiaggia e la piscina. Come detto per le infradito in gomma, e direi per tutte le calzature in gomma in generale, riservatele all’ambiente della spiaggia e della piscina: se qui sono chic, fuori di qui rischiano di essere un po’ trash!