Fonte: Getty Images, Alex De Pase, K-Way, Carrera, Gaelle, Rinascimento Vestiti colorati, outfit e abbinamenti migliori per la primavera

Il colour block, cioè il vestire con sfumature decise e forti, è una delle tendenze di questa primavera e vi avviso già: preparatevi perché durerà fino a quest’estate! Vestire a colori è, sinonimo di carattere, assolutamente, ma è facile cadere nella trappola di un effetto arlecchino, molto appariscente e poco fine. Come fare dunque? Ecco qui una piccola guida per orientarvi in questa giungla di colori!

Una piccola premessa: se posso darvi il mio personalissimo consiglio, evitate il colour block se non siete convinte al 100% del vostro outfit. Piuttosto optate per un pezzo solo, dal colore deciso, ma che sia il focus dell’attenzione. Io personalmente faccio fatica a vestirmi in blocco di un solo colore, preferisco mischiarli tra di loro, anche senza farli contrastare troppo. Il mondo però è bello proprio perché è a colori, quindi, se vi fa sentire voi stesse… osate!

Come vestire a colori: tono su tono

Se amate una tinta in particolare e sapete che quella sfumatura è particolarmente adatta ai vostri colori, provate con un tono su tono. In linea di massima, non è difficile da gestire, ma vi suggerisco, personalmente, di staccare almeno con gli accessori (scarpe, borse, occhiali… quel che volete!), in modo da dare un po’ di movimento all’insieme.

Vestire con i colori della stessa famiglia

Mi spiego meglio: abbinate i colori tra di loro mettendo insieme colori caldi con colori caldi e colori freddi con colori freddi. Quindi, tutto lo spettro dal rosa, al rosso, all’arancio fino al giallo e poi tutto quello che va dal verde, al blu, bluette, all’azzurro. A questo proposito, ricordate che il denim funziona come azzurro, quindi andrà con le sfumature più fredde. Direi astenersi timide, soprattutto per quanto riguarda le nuances più forti!

Colori, provateli a contrasto

Forse questa strategia è la più semplice, perché è quella che vi consente di abbinare più pezzi di colori diversi… ma ci vuole un po’ di coraggio e, non lo nego, di buon gusto. Se volete semplificarvi la vita, usate come colori a contrasto i neutri, quindi bianco e nero, e accessori metal.

Abbinamento di colori dei vestiti

In generale, quando siete indecise su come abbinare i colori dei vestiti, ricordatevi che la semplicità vince sempre. Come dicevo sopra, provate ad abbinarli per famiglie, freddi con freddi e caldi con caldi. Anche l’abbinamento per intensità funziona bene, quindi colori più carichi e intensi tra loro e più pastello e polverosi tra di loro. Il mio suggerimento, per evitare un look troppo squillante, è quello di cercare di smezzare sempre con un capo neutro.

Abbinamento di colori tra vestiti e scarpe

Le scarpe possono essere il complemento perfetto di un look, dandogli un twist e una carica unica. Soprattutto se il vostro look è molto semplice e pulito, usate le scarpe per aggiungere il tocco di colore che manca. Esempi? Una scarpa rossa su un total look nero, fucsia su un total look bianco o verde su un look blu. A costo di sembrare noiosa, ricordate che il tanto bistrattato nero è molto comodo e utile: tenetelo in casa in caso di dramma dell’ultimo minuto! Ah nota importante: nero e blu stanno molto bene insieme!

Vestito lungo colorato

Se indossate una abito lungo e colorato, fate in modo che le scarpe e gli altri accessori siano il più neutri possibile, per non togliere attenzione dal vestito. D’estate una borsa di paglia sarà perfetta, così come sandali in cuoio oppure gold o silver.

Vestito paillettes colorato

Le paillettes sono già squillanti di loro: quando le indossate cercate di scaricare tutto il resto! Sdrammatizzate con t-shirt basic, chiodo in pelle, tanto denim, scarpe basse. Se siete il tipo, potete indossare scarpe in vernice, ma anche sneakers chunky o dettagli borchiati.

Vestiti da sposa colorati

Personalmente sono più per il classico, ma se amate il colore perché non osare con un abito da sposa colorato nel vostro gran giorno? Magari da abbinare al resto delle decorazioni… Se volete delle super ispirazioni, su Pinterest trovate di tutto e di più. Ricordate comunque che i toni pastello, anche in queste occasioni, non stancano mai!