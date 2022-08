Fonte: IPA Dopamine dressing: l'energia si indossa insieme al colore!

Si sa: la scelta di un determinato colore è fondamentale per migliorare il nostro umore. E no, non è una questione di armocromia, ma riguarda più come il colore di un capo ci fa sentire quando lo indossiamo: ci sono dei look che ci fanno stare bene anche perché il loro colore è energizzante, vitaminico, fluo! A volte però il timore è quello di non saper bene come gestire questi colori così strong: bene, ecco qui una serie di look che vi toglieranno qualunque dubbio!

Arancione vitaminizzante come Chiara Ferragni

Se c’è qualcuno che sa anticipare le tendenze, quella è Chiara Ferragni! Eccola qui con un total look by Dior in arancione super vitaminzzante a base di arancione con qualche tocco di bianco. Se volete copiarla, avete campo libero, ma se preferite smorzare un po’ l’insieme, vi basterà inserire anche solo un capo bianco, ad esempio una t-shirt oppure la borsa.

Rosso rubino come Valentina Ferragni

Il rosso è un colore passionale, forte e super energetico! Potete indossarlo sotto forma di mini dress come Valentina Ferragni, oppure aggiungerlo come accessorio nei vostri look. Ricordate: con bianco e nero sta benissimo!

Giallo fluo e rosa baby

Un mix di colori che hanno brillantezze diverse ma che si compensano alla perfezione! Soprattutto se temete di non riuscire a reggere una determinata sfumatura perché troppo sgargiante, allora provate a spezzarla con una che ha una brillantezza minore, oppure con un capo bianco e basic: vedrete che l’insieme risulterà molto più portabile!

Romantico rosa (fluo però!)

Il rosa è un colore romantico, ma in tonalità fluo mette subito il buonumore! Potete indossare un solo capo rosa nel vostro look, oppure optare per una versione colour block abbinando anche gli accessori. L’insieme è senza dubbio d’effetto, ma attenzione, perché non è facilissimo omogeneizzare le stesse sfumature di colore in tutto l’outfit.

Verde lime e nero

Chi di verde si veste di sua beltà si fida dice il proverbio… o semplicemente ama un colore brillante e luminoso! Tutti i capi fluo si prestano benissimo ad essere indossati con il nero, ma anche con calzature sportive: le vostre All Star, le Air Jordan o le Vans andranno benissimo, così come le intramontabili stan Smith.

Bluette (da mettere con il nero ma non solo)

Il blu con il nero sta benissimo e il bluette ancora di più! Ma non è il solo colore con cui potete abbinarlo: bianco, rosso, arancione, rosa, verde… soprattutto se sono altrettanto brillanti funzionano benissimo. L’effetto è d’impatto, ma, se non amate passare inosservate, funziona benissimo!