Come abbinare le paillettes: consigli pratici

Ho un bellissimo top in paillettes che non so mai come mettere: mi aiuti?

Le paillettes sono bellissime e luminose, ma possono essere insidiose, perché il rischio è sempre quello di ottenere l’effetto albero di Natale oppure Capodanno a Pasqua. Come fare per renderle grintose senza il rischio di esagerare? Vediamo qualche consiglio pratico per portare le paillettes fuori dall’armadio anche quando non siamo sotto le feste!

Come abbinare le paillettes: sdrammatizzate

Le paillettes scintillano e luccicano: abbinatele a qualcosa che smorzi la loro luce, in modo da renderle più portabili anche di giorno. Potete accostare tessuti diversi, come ad esempio la lana tricot o il fresco di lana e giocare con il ton sur ton, in modo da non focalizzare troppo l’attenzione sul capo in paillettes. Il trucco è sempre quello di deviare lo sguardo, perché il focus cada su tutta la figura nella sua completezza e non solo sul dettaglio luccicante.

Come abbinare le paillettes: denim a go-go

Il denim è sempre un’ottima idea: un capo in paillettes abbinato ad un altro in denim aiuta a smorzarne la luce e a calare il look in un contesto più informale, più quotidiano. Magari non sarà un look da meeting di lavoro, ma potete portarlo tranquillamente per un pomeriggio di shopping tra amiche.

Come abbinare le paillettes: un dettaglio

Come sempre, se volete iniziare con qualcosa a cui non siete abituate, partite da un dettaglio: un’applicazione in paillettes sulla giacca, un fiore sulla gonna, una cintura sui pantaloni… le opzioni sono tante. Inoltre, considerate anche il colore della paillettes: più è luminoso e più attirerà l’attenzione, quindi partite con dettagli piccoli e ton sur ton, magari in paillettes opache e non lucide e di piccole dimensioni.