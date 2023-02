Fonte: Getty Images, Jimmy Choo, Rinascimento, Golden Goose, Zanotti, Unisa Outfit San Valentino, i look più belli per una serata romantica

Sta per arrivare San Valentino… e voi state già pianificando il look per la vostra serata romantica, oppure, se siete single e felici, per la vostra uscita tra amiche! Comunque decidiate di trascorrere questa serata cuoriciosa, il look non va trascurato. Cosa possiamo mettere per essere carine senza strafare? Ecco i miei consigli!

Cosa avere nell’armadio per la serata di San Valentino

Qualcosa per un look total black

Il nero è sempre super sexy, secondo ne, c’è poco da fare. Anche se vi mettete un formale tubino, potete giocare con la biancheria (che ovviamente non si deve vedere) e, chiaramente, con l’altezza dei tacchi. Almeno a San Valentino, i bambini stanno a casa con nonne, tate o zie, quindi via libera ad una bella décolleté tacco 12 (sempre se non prevedete passeggiate al chiaro di luna…). Se non la mettete a San Valentino, quando la indossate?

Qualcosa di rosso

Per le più tradizionali, è bello avere addosso qualcosa di rosso, che fa tanto cuoricini all over. Cercate di non esagerare, mi sembra logico, ma se siete sotto ai 25 qualche cuoricino qui e lì ve lo concedo… beata gioventù! Altrimenti un accessorio andrà benissimo: pochette, scarpe, smalto, rossetto… le idee non mancano!

Qualcosa di scintillante

Come outfit di San Valentino potete optare anche per qualcosa che brilli… così vi sentirete ancora più belle e scintillanti! E poi, magari proprio stasera arriva il luccichio al dito che aspettavate tanto… Potrebbe andare benissimo un top dorato in paillettes (anche lo stesso di Capodanno, ma da mettere con i pantaloni), oppure, se non siete da scintille in senso stretto, optate per i riflessi luminosi della seta: una canotta nera sotto ad una giacca di pelle può essere luminosissima, fidatevi!

Consigli su come creare l’outfit giusto per San Valentino

Stupite… ma sentendovi a vostro agio

In genere si pensa che per fare colpo sia sempre necessario stupire, fare qualcosa di sensazionale… beh, non è sempre così. Soprattutto se sapete che sarete emotivamente “under pressure”, cercate di sentirvi al 100% a vostro agio con quello che state indossando. Vanno bene i tacchi, ma, se non siete abituate ad indossarli, assicuratevi che si preveda di restare seduti per la maggior parte della serata e che non sia prevista una passeggiata romantica ad esempio. Oppure, se non siete abituate a portare la gonna, non incominciate proprio al primo appuntamento di San Valentino: sentirsi bene è sempre il punto di partenza per la migliore delle performance!

Far intuire è sempre meglio che mostrare

Quando scegliete il vostro outfit per San Valentino, cercate di giocare con il concetto di sexy: non sempre è necessario mostrare, spesso. molto meglio far intuire, proprio per dare pepe alla serata. Spacchi, scolli vertiginosi, calze in rete, biancheria a vista… mah, oltre ad essere potenzialmente scomodissimi, non sono eleganti e per nulla chic.

Cosa non indossare a San Valentino

Come dicevo sopra, anche il solo fatto di sapere di stare indossando come outfit di San Valetino della biancheria sexy, vi farà sentire immediatamente più seducenti. L’unica raccomandazione è che è una cosa che dovete sapere voi, non si dovrà vedere da come siete vestite. Io credo che la biancheria più hot sia quella nera in pizzo, ma ogni donna sa cosa la fa sentire più seducente, quindi qui non ho consigli da darvi: indossate, come sempre, quello che vi fa sentire più a vostro agio.