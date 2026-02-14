Il rosso domina nella puntata del 14 febbraio: Gerry è scatenato in studio e fa una dedica speciale che fa sorridere Samira Lui

IPA Samira Lui, look speciale per San Valentino a La Ruota della Fortuna

La puntata di San Valentino de La Ruota della Fortuna non poteva essere come tutte le altre. Nessun gioco speciale, a dire il vero, salvo qualche definizione a tema, ma sotto l’aspetto del look Samira Lui ha dato spettacolo. Se Gerry Scotti non rinuncia al suo canonico outfit, con abito scuro, camicia bianca sbottonata e zero cravatta, la sua co-conduttrice è solita “parlare” attraverso le sue scelte di stile. In questo caso è discesa per le scale in “total red“.

Look speciale per Samira Lui

Occorre dire che Samira Lui non sbaglia (quasi mai) un look. La conduttrice riesce sempre a muoversi agilmente sul filo del buon gusto, senza mai oltrepassare la soglia della volgarità. Eleganza classica ed energia pop mescolati nel suo look di San Valentino. Nello specifico, mini dress totalmente rosso dalla generosa scollatura, che punta molto sulla texture.

Taglio svasato e bretelline sottili decorate, interamente ricoperto da applicazioni floreali in rilievo. Una sorta di mazzo di rose vivente, con un effetto “nuvola” romantico. Il “total red” si sposa inoltre perfettamente con il suo incarnato, oltre a richiamare il tema dell’amore. A enfatizzare il tutto, aggiungendo un tocco giocoso, un cuscino a forma di cuore, con faccina sorridente, con il quale interagire.

Per quanto riguarda le calzature, invece, la scelta è ricaduta su un paio di décolleté a punta in vernice rossa. Slanciano la sua figura e mantengono una coerenza cromatica generale con il resto del vestiario. È innegabile, però, che più di tutto per Samira funzionino i suoi iconici capelli ricci naturale, con un volume audace che le incornicia il viso. Il giorno in cui deciderà di cambiare (se mai dovesse arrivare), dovrà avere un ottimo motivo e un’eccellente alternativa.

Gerry Scotti scatenato

Come sempre, Gerry Scotti ha messo piede nello studio de La Ruota della Fortuna a suon di musica. In questo caso il brano scelto dai Fortuna Five era Viva dei Pooh, il che ha fatto esultare di gioia il conduttore: “Ecco perché mi piaceva, è italiano”. Decisamente pronto a scatenarsi in questa puntata romantica, come dimostra anche il canonico saluto “regionalizzato” a parte del pubblico:

“Saluto il pubblico di Gattinara. Eh, quando facevo il militare a Novara, tutte le mie libere uscite erano a Gattinara. Voi capite il perché (fa il gesto inequivocabile del bere e ride, ndr)”.

Annunciata poi Samira, la osserva mentre raggiunge il centro dello studio, canticchia e si fa consegnare il cuscino a forma di cuore. Bacio di mano e poi “Buon San Valentino a lei e al suo Luigino“.

A completare questo scoppiettante inizio di puntata, poi, c’è il confronto iniziale con i concorrenti. Due uomini e una donna alla ruota e ai primi due Scotti rivolge questa battuta, mettendoli “decisamente a proprio agio”: “Signori concorrenti, Samira l’avete vista e mi accorgo che l’avete anche guardata“. Che dire, Gerry è questo e non lo si cambia. Prendere o lasciare.