Seppur non più con gli ascolti record di qualche tempo fa – Affari Tuoi ha ultimamente riguadagnato terreno – La Ruota della Fortuna continua a essere uno dei programmi più visti dell’attuale televisione italiana. Il format è sempre quello, praticamente lo stesso da più di 40 anni, ma La Ruota sembra non annoiare mai, specie grazie alla simpatia dei due nuovi conduttori. Anche nella puntata di giovedì 12 febbraio, sono i loro amichevoli battibecchi a essere protagonisti.

Samira Lui sfoggia un nuovo look e diventa “la zia”

Ogni concorrente de La Ruota della Fortuna ha la possibilità di farsi accompagnare in studio da una persona cara che, dagli spalti, faccia il tifo per lui. Ad accompagnare uno degli sfidanti dell’ultima puntata del game show Mediaset, l’imprenditore fiorentino Lorenzo, è la zia. Parente il cui aspetto, però, lascia di stucco conduttore e spettatori. Quando il concorrente ha annunciato la zia, ci si aspettava una tenera signora di mezz’età e non la ragazza giovane e carinissima mostrata dalla telecamera. L’atipica zietta offre la battuta pronta a Gerry Scotti.

“Mia zia”: così il conduttore presenta stasera la collega Samira Lui. “Buonasera nipote!” sta al gioco lei. Non è l’ironia, tuttavia, a lasciare il pubblico senza parole. In studio o da casa, sono tutti stupiti di fronte al repentino cambio di look di Samira. Non solo la showgirl ha lasciato i suoi iconici ricci, ma ha anche legato i capelli in una coda ben stretta. Uno stile decisamente inedito per lei.

Lui è così diversa che Gerry Scotti chiede: “Samira quando viene?”. Lei replica prontamente: “Domani, oggi giorno libero, c’è la sostituzione”. Scotti la nomina così “Luisa Lui”, sostituta ufficiale della bella Samira. E nel corso della puntata si torna a parlare dei nuovi capelli di Samira. “Le ho già detto che sta bene liscia? – chiede Scotti – L’ho detto quando non eravamo in onda, ora lo dico ufficialmente. Il collega consiglia di farsi “liscia più spesso”, ma forse su questo noi non siamo poi così d’accordo: i ricci di Samira sono troppo belli per essere piastrati.

Un nuovo campione a La Ruota della Fortuna

I cambiamenti non riguardano soltanto lo stile di Samira: la puntata di giovedì 12 febbraio porta un nuovo campione a La Ruota della Fortuna. Nonostante sia rimasta in testa per quasi l’intera gara, infine Denise di Civitanova Marche, che la sera prima aveva vinto 28.000 euro, è costretta a tornare a casa. Al suo posto c’è Lorenzo, giovane fiorentino alla guida di una start up che si occupa di intelligenza artificiale. Dopo una gara sofferta, Lorenzo trionfa all’ultimo round, trovando la soluzione all’enigma che gli vale 28.000 euro e un posto nella manche finale.

Il nuovo campione toscano ha la possibilità di farsi valere a La Ruota delle Meraviglie, che questa sera è a tema “casa”. Non ottiene un 3 su 3, ma il giovane concorrente azzecca ben due risposte, garantendosi così 2 buste verdi e i loro rispettivi premi. Nella busta numero 3, scelta da Samira, Lorenzo trova 5.000 euro, in quella numero 2 ce ne sono altri 20.000. Sommandoli al montepremi guadagnato nei giochi precedenti, il campione torna a casa con un bottino di quasi 50.000 euro. Che potrebbero non essere i soli se continuerà a mantenere intatto il proprio ruolo di campione.