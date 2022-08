Minigonna: ecco come portarla in modo cool!

Come indossare la minigonna: idee di look super cool

Quanto ci piace la minigonna d’estate? Senza dubbio è uno dei capi più cool da indossare soprattutto se abbiamo nelle gambe il nostro punto di forza. Vediamo insieme qualche idea per portarla con stile e in modo super cool!

La minigonna con la t-shirt

Per rendere un capo facile da portare, il modo migliore è indossarlo con un altro capo easy, come la t-shirt. Per me il colore d’elezione è sempre il bianco, perché sta bene con tutto e no stanca mai, ma questo non vi impedisce di scegliere il nero, soprattutto per realizzare un look total black, illuminato solo da dettagli metal. L’importante è che il taglio della t-shirt sia morbido, niente di stretch o attillatissimo: in questo modo equilibrerete le proporzioni.

La minigonna con la camicia

La camicia può essere cropped, come la portano adesso le influencers, ma va benissimo anche una normalissima camicia basic. Anche qui, evitate le linee strizzate e anzi: piuttosto andate a rubarla dall’armadio del papà, dello zio, del nonno o del fidanzato. Le linee morbide e scivolate funzionano sempre! Potete legarla in vita o infilarla dentro, oppure, se non sapete rinunciare al taglio cropped, potete farla modificare da una brava sarta e avrete anche voi la vostra camicia da fashion blogger!

La minigonna coloratissima

Personalmente, coloratissima mi piace un sacco! Vi permette di ottenere un look fresco in modo facile e soprattutto potete abbinarla agli accessori che preferite. Il mio consiglio è quello di non esagerare con i colori, soprattutto se volete dar risalto alla gonna: una t-shirt bianca, anche stampata, sneakers, anche chunky, e una borsa a contrasto andranno benissimo.

Autunnale parte #1: con il blazer

Pronte per un’anteprima settembrina? Bene, la minigonna va benissimo anche nelle prime giornate autunnali, soprattutto se avete ancora le gambe belle abbronzate. Potete portarla con blazer e t-shirt, sneakers bianche oppure stivali al ginocchio. Onesta? Io la preferisco di gran lunga con le sneakers!

Autunnale parte #2: con il cardigan

Se non siete tipe da blazer, allora ripiegate su un bel cardigan. Qui potete giocarvela: lungo come la mini, più lungo della mini, o corto in vita. Il mio consiglio è quello di evitare cardigan che arrivino ai fianchi, soprattutto se sono un vostro punto di debolezza, perché in questo modo li enfatizzerà: meglio un taglio XXL, o oversize da portare aperto.