Il rosa è un colore che in primavera si porta volentieri, perché è luminoso, fresco e si adatta, ovviamente a seconda della sfumatura, a quasi tutti i tipi di carnagione. Il mio preferito è il color cipria, più caldo, che si adatta meglio appunto ai sottotoni caldi e mediterranei. Il rosa baby o confetto invece, più freddo, starà meglio ai sottotoni freddi e lunari.

Come abbinare il rosa in primavera, idee di look: ton sur ton

Il ton sur ton è sempre una garanzia a patto di non eccedere con l’insieme delle sfumature. Il mio consiglio è quello di preferire massimo due o tre nuances di colore, in modo da non mescolarle troppo. Se volete aggiungere un po’ di grinta, mettete qualcosa di rock, come il chiodo in pelle.

Come abbinare il rosa in primavera, idee di look: con il nero

Rosa cipria e nero sono un’accoppiata vincente, io personalmente li adoro, trovo che siano super chic. Possono essere interpretati in chiave bon ton, un po’ in stile Chanel, aggiungendo una pochette matelassé e un po’ di pizzo, oppure in chiave rock, mettendoci pelle nera e dettagli in metallo. Il risultato sarà sempre e comunque d’effetto.

Come abbinare il rosa in primavera, idee di look: con il bianco o l’avorio

Se preferite dei toni più soft, il bianco, il panna e l’avorio sono il complemento ideale, soprattutto andando verso l’estate. Se avete sottotono freddo, preferite il bianco gesso, invece per chi ha sottotono caldo andrà benissimo anche una tonalità più calda come l’avorio o il panna. Per quanto riguarda gli accessori, spezzate con un nero oppure con un metal: il rose gold ad esempio è bellissimo!

Come abbinare il rosa in primavera, idee di look: con accessori cuoio

Il color cuoio è la sfumatura perfetta per completare un look in rosa, sia che sia un total look, sia che sia spezzato dal bianco. Cinture, sandali, borsa da giorno o décolleté, con il color cuoio aggiungete un tocco effortless chic a tutto il vostro look.