In cerca di frasi sui viaggi con le amiche? Niente unisce come un viaggio, destinato a rafforzare il legame: citazioni e aforismi

Fonte: iStock Le migliori frasi e gli aforismi di viaggio con le amiche

Scegliere di partire insieme alle amiche è sempre una gioia, soprattutto perché è possibile creare ricordi magici e preziosi da serbare per sempre con sé. Niente è come un viaggio con le amiche, in grado di trasmettere emozioni, di permettere a entrambe – o al gruppo – di crescere e fortificarsi. C’è chi parte a 18 anni, chi attende qualche anno, chi lo programma almeno una volta l’anno: in ogni caso, DiLei ha raccolto le frasi più belle sui viaggi con le amiche, citazioni e aforismi da dedicare o da leggere insieme.

Le più belle frasi sui viaggi con le amiche

La scelta dei compagni di viaggio non è mai così scontata, perché a volte capita di non riuscire ad andare d’accordo con alcuni amici durante le vacanze. Sì, proprio così. Poi c’è quell’amica del cuore con cui non condividiamo solo gli interessi e le passioni, ma anche dei lati caratteriali che permettono di organizzare e vivere al meglio un viaggio. E se c’è chi ama partire in solitaria, c’è anche chi non rinuncia in alcun modo al viaggio con le amiche del cuore. Dopo avervi parlato delle frasi sui viaggi, è arrivato il momento di approfondire i viaggi in compagnia: citazioni e aforismi scelti per voi.

Rendersi conto che nessuno può fare il viaggio al posto tuo è fondamentale. Così come lo è sapere che il viaggio è più stimolante se fatto in compagnia. Jorge Bucay

L’amicizia è una presenza che non ti evita di sentirti solo, ma rende il viaggio più leggero. David Trueba

Ma i veri viaggiatori partono per partire e basta: cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente, dicono sempre “Andiamo”, e non sanno perché. I loro desideri hanno le forme delle nuvole. Charles Baudelaire

Un viaggio è come un matrimonio. Il modo più sicuro per sbagliare è pensare di controllarlo John Steinbeck

I viaggi che vale la pena di fare ti portano inevitabilmente, prima o poi, a dipendere dalla gentilezza degli sconosciuti, a metterti nelle mani di persone che non hai mai visto affidando loro la tua vita. Paul Edward Theroux

Vai più veloce da solo, ma più lontano insieme. Michael Benanav

Viaggiare è camminare verso l’orizzonte, incontrare l’altro, conoscere, scoprire e tornare più ricchi di quando si era iniziato il cammino. Luis Sepúlveda

L’unica regola del viaggio è: non tornare come sei partito. Torna diverso. Anne Carson

Le nostre valigie erano di nuovo ammucchiate sul marciapiede; avevamo molta strada da fare. Ma non importava, la strada è la vita. Jack Kerouac

Viaggiare è come sognare: la differenza è che non tutti, al risveglio, ricordano qualcosa, mentre ognuno conserva calda la memoria della meta da cui è tornato. Edgar Allan Poe

Ho scoperto che non esiste un modo migliore per scoprire se ti piace una persona che viaggiandoci insieme. Mark Twain

Un viaggio è meglio misurarlo in amici che in magia. Tim Cahill

I viaggi sono legati al superamento delle frontiere, ma che per frontiere si devono intendere anche le frontiere della mente. Salman Rushdie

Dove stai andando? Butta via la cartina! Perché vuoi sapere a tutti i costi dove ti trovi in questo momento? D’accordo: in tutte le città, nei centri commerciali, alle fermate degli autobus o della metropolitana, sei abituata a farti prendere per mano dalla segnaletica; c’è quasi sempre un cartello con un punto colorato, una freccia sulla mappa che ti informa chiassosamente: “Voi siete qui”. Anche a Venezia, basta che alzi gli occhi e vedrai molti cartelli gialli, con le frecce che ti dicono: devi andare per di là, non confonderti, Alla ferrovia, Per san Marco, All’Accademia. Lasciali perdere, snobbali pure. Perché vuoi combattere contro il labirinto? Assecondalo, per una volta. Non preoccuparti, lascia che sia la strada a decidere da sola il tuo percorso, e non il percorso a farti scegliere le strade. Impara a vagare, a vagabondare. Disorientati. Bighellona. Tiziano Scarpa

La felicità è pianificare un viaggio in un posto nuovo con qualcuno che ami. Marie Cribaillet

Non andare mai in vacanza con qualcuno che non ami. Ernest Hemingway

Le città sono sempre state come le persone, esse mostrano le loro diverse personalità al viaggiatore. A seconda della città e del viaggiatore, può scoccare un amore reciproco, o un’antipatia, un’amicizia o inimicizia. Solo attraverso i viaggi possiamo sapere dove c’è qualcosa che ci appartiene oppure no, dove siamo amati e dove siamo rifiutati. Roman Payne

Seguite l’impulso del momento (senza programmare nulla, nel giro di otto ore) e salite su un aereo o fate il pieno alla macchina e partite. La meta non ha importanza. L’obiettivo è viaggiare con poco bagaglio, stendere le ali e mettere alla prova la vostra capacità di mollare tutto. Lanciarsi istintivamente in un’avventura e allontanarsi per un po’ dalla propria vita è una sensazione straordinaria di libertà. Lynn Gordon

Viaggiare, sognare, innamorarsi, tre inviti per la stessa cosa. Tre modi per andare in luoghi che non sempre riusciamo a capire. Angeles Mastretta

Mi dai te stesso? Verrai a viaggiare con me? Rimarremo vicini finché vivremo? Walt Whitman

Viaggiare in compagnia di coloro che amiamo è una casa in movimento. Leigh Hunt

Nella vita, non è dove vai, è con chi viaggi. Charles M. Schulz

Nei nostri viaggi l’incontro migliore che possiamo fare è un amico sincero; fortunato è colui che ne trova molti. Anzi, viaggiamo proprio per incontrarli; essi sono lo scopo e la vera ricompensa della vita perché ci aiutano a essere degni di noi stessi; e proprio quando siamo soli, li sentiamo più vicini. Robert Louis Stevenson

Con la compagnia non si sente la via. Proverbio Italiano

Prima cerca il compagno e poi la strada. Proverbio Italiano

Frasi per ricordare una bella vacanza con le amiche

Alla fine di un viaggio, ci si sente sempre un po’ spentee. Del resto, è inevitabile: non vorremmo mai tornare, neppure dopo un viaggio lungo più di una settimana. Un viaggio cambia tutti, inevitabilmente: è questa la sua enorme potenza, la capacità di insegnare, di cambiare, di modificare abitudini e comportamenti. Ma soprattutto di ricordare a ciascuna di noi che il mondo è pieno di tesori e di bellezze incredibili. Se siete appena tornate da un viaggio con le amiche, ecco qualche citazione da leggere insieme: un tuffo nei ricordi, un modo per ricordare il viaggio.

Ogni viaggio lo vivi tre volte: quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi. Anonimo

Una volta che hai viaggiato, il viaggio non finisce mai, ma si ripete infinite volte negli angoli più silenziosi della mente. La mente non sa separarsi dal viaggio. Pat Conroy

Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in se stesso. Pablo Neruda

Ogni viaggio lo vivi tre volte: quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi. Anonimo

I turisti sono andati in vacanza mentre i viaggiatori hanno fatto qualcos’altro. Hanno viaggiato. Alex Garland

Non andare dove il sentiero ti può portare; vai invece dove il sentiero non c’è ancora e lascia dietro di te una traccia. Ralph Waldo Emerson

Il vero domicilio dell’uomo non è una casa ma la strada, e la vita stessa è un viaggio da fare a piedi. Bruce Chatwin

La maggior parte di noi si porta dentro, da sempre, un viaggio, che non è una semplice visita o una vacanza, ma un sogno.

Un viaggio di questo tipo si alimenta di letture, cartoline illustrate, carte geografiche, fotografie, persone che arrivano con delle notizie, avventure vissute da altri e di cui uno si sente partecipe nell’oscurità di una sala cinematografica o a casa, soli davanti alla televisione… Maruja Torres

Un viaggio di questo tipo si alimenta di letture, cartoline illustrate, carte geografiche, fotografie, persone che arrivano con delle notizie, avventure vissute da altri e di cui uno si sente partecipe nell’oscurità di una sala cinematografica o a casa, soli davanti alla televisione… Maruja Torres Al primo viaggio si scopre, al secondo ci si arricchisce. Proverbio Tuareg

Nei viaggi ci sono istanti che sono aperture verso il futuro, e altri che sono ricordi e ritorni al passato. Fabrizio Caramagna

Il viaggio è finito e ha trovato il suo posto tra le cose che appartengono al passato. Ma le diverse situazioni e i molteplici avvenimenti indugeranno piacevolmente nella nostra memoria per anni. Alcune delle immagini che abbiamo apprezzato si pongono al di sopra delle altre e si manterranno perfette nella coloritura e nel disegno anche dopo che i loro contorni saranno svaniti. Mark Twain

Non è vero. Il viaggio non finisce mai. Solo i viaggiatori finiscono. E anche loro possono prolungarsi in memoria, in ricordo, in narrazione. Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia della spiaggia e ha detto: “Non c’è altro da vedere”, sapeva che non era vero. La fine di un viaggio è solo l’inizio di un altro. Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in Primavera quel che si era visto in Estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il sole dove la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, l’ombra che non c’era. Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre. Josè Saramago

Un buon amico ascolta le tue avventure. Un migliore amico le fa con te. Anonimo

Frasi per ringraziare compagni di viaggio

Non dovrebbero esserci momenti tristi legati ai viaggi, ma indubbiamente il momento dei ringraziamenti rientra tra quelli. Forse perché ci fa capire che siamo definitivamente tornate a casa, che dobbiamo disfare la valigia e attendere un po’ di tempo prima di riempirla di nuovo per correre verso una nuova meta. Oltre a ricordare la vacanza con le amiche, non possiamo non ringraziare le nostre amate compagne di viaggio. Diciamocelo: partire in solitaria richiede una grande dose di coraggio, ma avere la fortuna di trascorrere dei giorni magici con le amiche di sempre – o anche con una nuova amica – fa capire la bellezza e il profondo significato dell’amicizia. Che unisce, a casa come in cima alla montagna più alta.

La vita è un viaggio. Le fermate migliori sono le persone speciali. Angelo De Pascalis

La buona compagnia durante un viaggio fa sembrare la strada più breve. Izaak Walton

Il viaggio migliora la mente in modo meraviglioso ed elimina i nostri pregiudizi. Oscar Wilde

Nel viaggio c’è un certo sapore di libertà, di semplicità… un certo fascino dell’orizzonte senza limiti, del percorso senza ritorno, della notte senza tetto, della vita senza superfluo. Théodore Monod

Chi viaggia senza incontrare l’altro non viaggia, si sposta. Alexandra David-Néel

Il viaggio è la gioia di non avere più niente da perdere, ma tutto da scoprire, nessuna catena legata a nessuna abitudine, solo la libertà e la capacità di godere delle proprie trasformazioni, giorno dopo giorno. Quante finestre, quanti occhi, quanta strada, quante vite si scoprono in un viaggio. Fabrizio Caramagna

Non smetteremo di esplorare. E alla fine di tutto il nostro andare ritorneremo al punto di partenza per conoscerlo per la prima volta. T. S. Eliot

Un compagno allegro è una carrozza in un viaggio a piedi. Johann Wolfgang Goethe

C’è un legame non detto che crei con gli amici con cui viaggi. Kristen Sarah

Due buoni compagni di viaggio non dovrebbero lasciarsi mai. Potranno scegliere imbarchi diversi, saranno sempre due marinai. Francesco De Gregori

Alcune persone vivono di più in vent’anni che in quaranta. Non è il tempo, è la persona. Doctor Who

Non desidererei nessun altro compagno al mondo all’infuori di te. William Shakespeare

Anche se viaggiamo in tutto il mondo per trovare il bello, dobbiamo portarlo con noi o non lo troveremo. Ralph Waldo Emerson

Frasi divertenti sui viaggi

Finora siamo state molto sentimentali, perché i viaggi regalano sogni, desideri, ma anche lacrime al ricordo di quello che è stato. Eppure i viaggi possono anche mettere alla prova, soprattutto le amicizie più strette (o quelle più giovani). Ed è così che, negli anni, sono stati in molti a scrivere delle frasi divertenti sui viaggi. Alcune fanno anche riflettere, strappando una risata. Da leggere (e inviare) alla propria amica del cuore. Magari insieme all’idea per il prossimo viaggio, così da iniziare a organizzarlo subito: un momento magico.