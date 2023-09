Legame padre figlia: frasi, aforismi e citazioni da film e canzoni

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Non c’è nulla di più speciale del legame padre figlia: ce lo ricordano le frasi che raccontano un rapporto fatto di amore profondo, di senso di protezione e di immensità. Un sentimento speciale raccontato non solo da scrittori e poeti, ma anche celebrato in film e canzoni famose.

DiLei ha raccolto citazioni e aforismi su legame padre figlia: frasi che commuovono, fanno ridere ed emozionare, da dedicare al proprio papà o alla propria figlia in un giorno speciale.

Legame padre figlia: frasi commoventi

Il legame fra un padre e una figlia ha sempre qualcosa di speciale che è difficile raccontare e descrivere. A svelarci le parole giuste sono autori, pensatori e artisti di tutti i tempi che hanno indagato e svelato questo misterioso rapporto.

E sicuramente nessun tipo di affetto, anche angelico, potrebbe superare quello di un padre per una figlia. Nel nostro amore per le nostre mogli c’è desiderio. Ai nostri figli, l’ambizione. Ma per le nostre ragazze c’è qualcosa che non ci sono parole per esprimere. (Giuseppe Addison)

(Robert Frost)

(Robert Frost) Per un padre non c’è niente che sia più caro d’una figlia. (Euripide)

I padri devono sempre dare, per essere felici. Dare sempre, l’esser padre sta in questo. (Honoré de Balzac)

Non è difficile diventare padre. Essere padre: questo è difficile. (Wilhelm Busch)

Cosa devo a mio padre? Tutto. (Henry Van Dyke)

Quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre. (Gabriel Garcia Marquez)

Quando torno a casa, mia figlia correrà alla porta e mi darà un grande abbraccio, e tutto quello che è successo quel giorno si sta sciogliendo. (Hugh Jackman)

Subito dopo Dio, viene Papà. (Wolfgang Amadeus Mozart)

Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani. (Reed Markham)

Mio padre mi ha dato il regalo più grande che qualcuno possa dare a un’altra persona: ha creduto in me. (Jim Valvano)

Il cuore di un padre è un capolavoro della natura. (Antoine François Prévost)

Spero di trovare un uomo che mi tratti come mio padre. (Lady Gaga)

Un padre è meglio di cento insegnanti. (George Herbert)

Mio padre era il mio eroe. Era sempre lì per me quando avevo bisogno di lui. Mi ha ascoltato e mi ha insegnato molte cose. Ma soprattutto è stato divertente. (Bindi Irwin)

Sono una principessa non perché ho un principe, ma perché mio padre è un re. (Anonimo)

Sono la figlia di mio padre e non ho paura di niente. (Elisabetta I)

Non è la carne e il sangue, ma il cuore che ci rende padri e figli. (Friedrich Schiller)

Per una figlia avere le attenzioni e l’affetto di un padre è come avere un’armatura permanente per il resto della sua vita. (Marinela Reka)

A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note. (Markus Zusak)

Le lacrime e le paure di un padre sono invisibili, il suo amore è silenzioso, ma la sua cura e protezione rimangono come un sostegno forte per tutta la vita. (Ama H. ​​Vanniarachchy)

Tutti i miei amici sono preoccupati di diventare come il loro padre. Io sono preoccupato di non diventarlo. (Dan Zevin)

Così, sempre di più, somiglio a te nei tuoi sorrisi e nelle lacrime. Ho imparato il tuo coraggio e ho imparato ad amare e credere nella vita rischiando tutta me, e ho diviso questo viaggio con te. (Laura Pausini)

Sul prato guardavano i loro figli. Giocare fin quando era troppo buio per vedere, come i loro padri li hanno guardati un tempo, come mio padre un tempo mi ha guardato. (Edmund Blunden)

La qualità di un padre può essere vista negli obiettivi, nei sogni e nelle aspirazioni che ha non solo per se stesso, ma per la sua famiglia. (Reed Markham)

Tutti i papà hanno il loro fischio speciale, il loro richiamo speciale. Il loro modo di bussare Il loro modo di camminare. Il loro marchio sulla nostra vita. Crediamo di dimenticarcene, ma poi, nel buio, sentiamo un trillare di note e il nostro cuore si sente sollevato. E abbiamo di nuovo cinque anni: stiamo aspettando di udire i passi di papà sulla ghiaia del vialetto. (Pam Brown)

Non sono la carne e il sangue, ma è il cuore a renderci padri e figli. (Friedrich Schiller)

Il vero padre è colui che apre il cammino con la sua parola, non colui che ti trattiene nella rete del suo rancore. (Christian Bobin)

Ama tuo padre, se è giusto, e se non lo è, sopportalo. (Publilio Siro)

Quando mio padre non era la mia mano… era la mia schiena”, ha detto. (Linda Poidexter)

Padre! A Dio stesso non possiamo dare un nome più sacro. (William Wordsworth)

La figlia dell’uomo è il suo cuore. Solo con i piedi, camminando nel mondo. (Matt Johnson)

Amo mio padre come le stelle: è un esempio così splendente, splendente e gentile nel mio cuore. (Terri Guillemets)

La madre è la stabilità del focolare, il padre è la vivacità della strada. (Donald Winnicott)

Nessuno può fare di una ragazza una regina tranne suo padre. (Proverbio arabo)

Alcune persone non credono negli eroi ma non hanno incontrato mio padre. (Anonimo)

Non importa chi fosse mio padre. Importa chi mi ricordo che fosse. (Anne Sexton)

Quando mia figlia dice ‘Papà, ti voglio! “Mi chiedo se avesse idea che avessi bisogno di lei un miliardo di volte. (Stanley Berman)

Il padre sarà lo standard in base al quale giudicherai tutti gli uomini. (Gregory E.)

I padri sono gli uomini più comuni che si rivolgono all’amore come eroi, avventurieri, narratori e cantanti canzoni. (Pam Brown)

Nessuno al mondo può amare una ragazza più di suo padre. (Michael Ratandipak)

È stato mio padre che mi ha insegnato a valorizzare me stesso. (Alba Francese)

Essere la ragazza di tuo padre è come uno scudo permanente per il resto. la tua vita. (Manrilla Rica)

Legame padre figlia frasi canzoni

Da Eros Ramazzotti a Jovanotti, sono tantissimi i cantanti che hanno dedicato canzoni alle figlie. Un modo per raccontare il loro amore e per renderlo in qualche modo speciale e immortale tramite la musica. Versi emozionanti e splendidi da leggere e cantare.

Non è adorabile? Non è bellissima? Non è preziosa? Lo è ogni minuto di più. Non avrei mai creduto che dal nostro amore sarebbe potuto nascere qualcosa di così bello. (Stevie Wonder, Isn’t she lovely?)

È per te la voce dei cantanti. La penna dei poeti. È per te una maglietta a righe. È per te la chiave dei segreti. È per te ogni cosa che c’è. (Jovanotti, Per te)

Angelo, prenditi cura di lei. Lei non sa vedere al di la di quello che dà. E l’ingenuità è parte di lei… Che è parte di me. (Francesco Renga, Angelo)

Tu che sei nata dove c’è sempre il sole. Sopra uno scoglio che ci si può tuffare. E quel sole ce l’hai dentro il cuore. Sole di primavera. Su quello scoglio in maggio è nato un fiore. (Fabio Concato, Fiore di Maggio)

È per te il dubbio e la certezza, la forza e la dolcezza, è per te che il mare sa di sale, la notte di Natale, è per te ogni cosa che see’è ninna naaaa ninna eee. (Jovanotti, Per te)

Sara… non piangere. Tienimi chiuso dentro questa stanza. Rompi i tuoi giochi contro l’arroganza del mondo. Che è pieno di… Cose inutili da fare, cose inutili da dire. Quante cose inutili abbiamo nella testa Ma il tuo sorriso resta… In the middle of the night. (Pino Daniele, Sara)

Io non so se mai si avvererà. Uno di quei sogni che uno fa. Come questo che. Non riesco a togliere dal cuore. Da quando c’è. (Eros Ramazzotti, L’Aurora)

Tu che sei candore e meraviglia insieme. Che fai riscoprire più verità di me. Ancora non mi parli ma io so. Che senti e mi capisci. Per te ogni giorno chiederò una tempesta di stelle. (Eros Ramazzotti, Una tempesta di stelle)

Tu, inventi il tuo cielo tra linee di colore. Tu, che hai dato alla mia vita il suono del tuo nome. Tu, hai trasformato tutto il resto in uno sfondo. Tu, della mia esistenza sei l’essenza. (Federico Zampaglione, Immagini che lasciano il segno)

Sembra solo ieri quando mi inseguivi. Con le tue domande coi tuoi sogni nuovi. Come cambiano i figli

Oggi non so mai cosa fai lì fuori. E ci vivo male con i mie pensieri. Piano piano te ne vai e non so raggiungerti. (Pooh, Figli)

Oggi non so mai cosa fai lì fuori. E ci vivo male con i mie pensieri. Piano piano te ne vai e non so raggiungerti. (Pooh, Figli) Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. Conosco le leggi del mondo, e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali. Lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia. Perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. (Franco Battiato, La Cura)

Tutto ora combacia. Tua madre, che mi bacia. Il primo bacio, il primo giorno a scuola, il primo giorno in prova. Il primo amore, il primo errore, il primo sole che ti scotta. Ed è la prima volta anche per me, che vedo te. Prima di ogni cosa. (Fedez, Prima di ogni cosa)

E intanto il tempo se ne va. E non ti senti più bambina. Si cresce in fretta alla tua età. Non me ne sono accorto prima. E intanto il tempo se ne va. Tra i sogni e le preoccupazioni. Le calze a rete han preso già. Il posto dei calzettoni. (Adriano Celentano, Il tempo se ne va)

Sarà un amore diverso. Grande come l’universo. Che il tempo non potrà toccare. (Eugenio Finardi, Amore diverso)

È con te. Il senso è tutto qui amarti e proteggerti. Perché sia migliore il tuo domani. Comunque ci sarò ad assorbire ogni livido. A darti forza in un attimo e mi sentirai vicino. (Nek, È con te)

Benvenuto raggio di sole, a questa terra di terra e sassi. A questi laghi bianchi come la neve. Sotto i tuoi passi stanchi. (Francesco De Gregori, Raggio di sole)

E tu poi camminerai. Mi dirai chi sei. Anche se la vita qui. Non è più così come la vorrei. Ma tu forte crescerai. Forse t’innamorerai. Anche se l’amore qui non so più cos’è. E non è più lo stesso io lo so. Cosa c’è là fuori. Rosa nata ieri. (Eros Ramazzotti, Rosa nata ieri)

Flowers for zoe. Love is for zoe. Angels and rainbows. All kinds of things you can call your own. Gardens for zoe. And oceans for zoe. Jungle gym playgrounds. All kinds of things for you to explore. Flowers for zoe. Love is for zoe. (Lenny Kravitz, Flowers to Zoe)

Goodnight my angel, time to close your eyes. And save these questions for another day. I think I know what you’ve been asking me. I think you know what I’ve been trying to say. I promised I would never leave you. Then you should always know. Wherever you may go, no matter where you are. I never will be far away. (Billy Joel, Lullabye)

Padre è figlia: frasi film più belle

Non solo la musica, anche il cinema ha esplorato spesso il tema del rapporto fra padri e figlie. Sono tanti i film che svelano le sfumature di questo legame e che ci fanno commuovere e sorridere con frasi che lasciano il segno e ci toccano nel profondo.