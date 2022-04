Frasi d’amore nei film, le citazioni più dolci che ti faranno sognare

Il cinema è una delle arti che più hanno tratto spunto dall’amore: se nei film romantici questo sentimento è il vero protagonista, non possiamo certo negare che trovi comunque una parte, per quanto piccina, anche in tanti altri generi (come i film d’azione, storici e persino horror). Insomma, sembrano essere proprio le storie d’amore a tenere saldamente in mano le redini del mondo cinematografico. Alcune, bellissime, hanno letteralmente segnato la storia di un’epoca e non le dimenticheremo mai. Così come le splendide citazioni che sono rimaste indelebili nella nostra memoria. Su DiLei, puoi trovare le più romantiche frasi d’amore tratte dai film, da dedicare a chi vuoi.

Frasi d’amore nei film famosi

Molti film famosi contengono bellissime citazioni d’amore, di quelle che ci hanno fatto battere più forte il cuore. Vuoi ricordare quei momenti romantici, rivivendoli accanto al tuo partner? Ecco alcune frasi tra le più dolci del cinema, tutte da dedicare a chi ami di più.

Vorrei quasi che fossimo farfalle e vivessimo tre soli giorni d’estate. Tre giorni così, con te, sarebbero più colmi di delizie di quante ne potrebbero contenere cinquant’anni di vita ordinaria. (Bright Star)

Tu che entri nel mio cuore, non far caso al disordine. (Andremo tutti in paradiso)

Vorrei aver fatto con te tutte le cose che ho fatto. (Il grande Gatsby)

Dicono che quando incontri l’amore della tua vita, il tempo si ferma, ed è vero. (Big Fish)

Io penso, personalmente, che la cosa migliore che puoi fare è trovare una persona che ti ami esattamente per quello che sei. Buon umore, cattivo umore, brutta, bella, affascinante e così via. La persona giusta crederà che tu caghi rose dal sedere. Quella è la persona con cui vale la pena stare. (Juno)

Tu sei tutto, Sylvia! Ma lo sai che sei tutto, eh? You are everything… everything! Tu sei la prima donna del primo giorno della Creazione. Sei la madre, la sorella, l’amante, l’amica, l’angelo, il diavolo, la terra, la casa… Ah, ecco cosa sei: la casa. (La dolce vita)

L’amore è passione, ossessione, qualcuno senza cui non vivi. Buttati a capofitto, trova qualcuno da amare alla follia e che ti ami alla stessa maniera. Come trovarlo? Beh, dimentica il cervello e ascolta il cuore. (Vi presento Joe Black)

Non ho mai pensato a come morirò. Ma morire per qualcuno che amo mi sembra un buon modo per andarmene. (Twilight)

Danza con me. Ti voglio toccare. Voglio toccare le cose che sono mie, che appartengono a me. (Il paziente inglese)

Frasi d’amore tratte dai film romantici

Sono i film romantici a detenere il primato di splendide frasi d’amore, quelle che sembrano parlare davvero al tuo cuore – anche se sono state pronunciate ormai tanti anni fa. Puoi scegliere la più dolce e passionale, per conquistare il tuo partner regalandogli una sorpresa unica.

Ti amo molto, probabilmente più di quanto chiunque possa amare un’altra persona. (50 volte il primo bacio)

Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile. (Harry, ti presento Sally)

Ma il punto è… quello che cerco di dirti… in modo molto confuso… è che, in effetti, probabilmente, malgrado le apparenze… tu mi piaci. Da morire. (Il diario di Bridget Jones)

Sarebbe un privilegio avere il cuore spezzato da te. (Colpa delle stelle)

Baciami, baciami come se fosse l’ultima volta! (Casablanca)

Scegli me. Sposami. Lascia che ti renda felice. (Il matrimonio del mio migliore amico)

Dovresti essere baciata e spesso, e da qualcuno che sa come farlo. (Via col Vento)

Tappati le orecchie, forte, più forte, sempre più forte…lo senti quanto ti voglio bene? (Amami se hai coraggio)

Io ho paura di tutto, di quello che sono, di quello che faccio, di quello che dico e soprattutto ho paura che se me ne vado da questa stanza non proverò mai più quello che sto provando adesso… adesso che sono qui con te. (Dirty Dancing)

Io sono qui per amarti, per stringerti fra le braccia, per proteggerti. Sono qui per imparare da te e ricevere in cambio il tuo amore. Sono qui perché non c’è nessun altro luogo in cui vorrei essere. (Le parole che non ti ho detto)

L’amore più bello è quello che risveglia l’anima e che ci fa desiderare di arrivare più in alto, è quello che incendia il nostro cuore e che porta la pace nella nostra mente. (Le pagine della nostra vita)

“Amare” significa non dover mai dire “mi spiace”. (Love story)

Accendo il mio computer, aspetto con impazienza che si colleghi, vado online e trattengo il respiro finché non sento quelle paroline magiche, “C’è posta per te”. Non sento niente, non un suono per le strade di New York, tranne il battito del mio cuore, ho posta da te. (C’è posta per te)

Sono solo una ragazza che sta di fronte ad un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla. (Notting Hill)

Non sono sicuro di averti dentro di me, né di essere dentro di te, e neppure di possederti. E in ogni caso, non è al possesso che aspiro. Credo invece che siamo entrambi dentro un altro essere che abbiamo creato, e che si chiama noi. (I ponti di Madison County)

Tu sei il più forte perché tu sei dolce e non c’è niente al mondo più forte della dolcezza. (L’amore è una cosa meravigliosa)

Ormai ci sono troppo dentro… salti tu, salto anch’io. (Titanic)

In questo momento potrei morire Clem, io mi sento così felice. Non avevo mai provato cosa fosse la felicità. Sono esattamente dove voglio essere. (Se mi lasci ti cancello)

Se i vostri sentimenti sono gli stessi di aprile, ditelo ora. Il mio affetto e i miei desideri sono immutati, ma una vostra parola mi farà tacere per sempre. Se invece i vostri sentimenti fossero cambiati, devo dirvelo: mi avete stregato anima e corpo e vi amo… vi amo… vi amo. E d’ora in poi non voglio più separarmi da voi. (Orgoglio e Pregiudizio)

Frasi d’amore tratte dai film Disney

I cartoni animati sono solo per i bambini? Nulla di più sbagliato: i film d’animazione della Disney ci fanno fare un tuffo indietro nel tempo, ma sono anche ricchi di dolcissime citazioni d’amore (che magari da bambini non avevamo capito appieno). Ecco alcune delle più romantiche.