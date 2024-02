Una raccolta delle frasi più belle delle canzoni di Sangiovanni, l'ex "Amici" per la seconda volta in gara al Festival di Sanremo

Pseudonimo di Giovanni Pietro Damian, Sangiovanni ha raggiunto un successo stratosferico. L’ex Amici ha saputo contraddistinguersi, ma soprattutto imporsi nel panorama musicale italiano. Nato a Vicenza il 9 gennaio 2003, la sua fama è esplosa durante Amici 20, a cui ha partecipato dopo aver lasciato il quarto anno del liceo Don Giuseppe Fogazzaro di Vicenza. Lo pseudonimo scelto non è un caso: antepone il termine “San” al suo nome, poiché in molti gli hanno spesso ripetuto di “non avere la faccia di un santo”.

In pochi anni, Sangiovanni è diventato l’idolo delle ragazzine, ma anche delle donne: scanzonato, con tanta voglia di rivalsa e quel pizzico di talento che non guasta mai, dopo Amici è riuscito a conquistare per ben due volte il palco dell’Ariston sotto la direzione artistica di Amadeus. Dopo essere stato in gara nel 2022 con Farfalle, anche nel 2024 il Festival lo attende. DiLei ha selezionato alcune delle frasi più belle delle canzoni di Sangiovanni, un artista che parla principalmente… d’amore!

Frasi d’amore Sangiovanni

L’amore è una delle tematiche più diffuse quando si parla di frasi dalle canzoni. Nel corso dei secoli, dai poeti agli scrittori, dagli artisti ai cantanti, tutti hanno parlato d’amore. E lo ha fatto anche Sangiovanni, iniziando in parte proprio così. Ripercorrendo la sua carriera, i primi tre singoli pubblicati sono Paranoia, Non+ e Guccy Bag, proprio nel corso del 2020 e con l’etichetta discografica Sugar. Poi, una volta entrato ad Amici, ha pubblicato ulteriori singoli, come Lady, Tutta la notte e Hype. Moltissimi dei suoi brani hanno scalato le vette delle classifiche italiane, tanto che ha ottenuto il suo primo disco di platino nel giro di poco tempo. Il successo lo ha travolto dopo la pubblicazione di Malibu, considerato come il brano di maggior successo del 2021 stando a FIMI. Inoltre, è stato anche il brano più ascoltato in Italia su Apple Music e Spotify. Per i traguardi raggiunti, Sangiovanni ha ricevuto quattro premi ai SEAT Music Awards 2021.

Parlami delle cose che ti danno fastidio, delle cose che ti fanno eccitare o dei vari segreti che ancora nascondi e di quante storie hai da raccontare, che forse è l’ultima notte e domani sarà, sarà, sarà il tuo giorno migliore. (Titanic)

Siamo qui, teniamoci, baciamoci, voliamo perché ormai siamo qui. Il cielo ha scelto di accogliere la tua bellezza. Il mare mi permette di venire da te. (Titanic)

Siamo vicini alla punta dell’iceberg, ma non avere paura che ti tengo come il Titanic. E mi treman le mani, sei pronta per volare? (Titanic)

Ho capito che ho bisogno di te, che mi ami alla follia. Vorrei fosse come prima, quando mi saltavi addosso, le sere che tornavo a casa stanco. Ora mi scappi via, ora mi scappi via. (Parolacce)

E quando qualcosa si distrugge, ricostruiamo tutto, ma questa volta forse no. E forse no, non abbiamo più le forze. (Parolacce)

Dimmi la tua verità: le parolacce che ti tieni dentro, perché le nascondi se lo sai, che con la tua voce suonano dolci. Sai che non mi piace mai strapparti le parole dalla bocca e lo sai, lo sai, lo sai. Se non sei sincera, l’amore che mi dai. (Parolacce)

Chissà perché solo di notte riesci a farmi certe cose. Sempre con gli occhi chiusi quando ci vediamo a casa. L’imbarazzo non ti manca quando noi parliamo al cell. Sei sicura solo quando digiti qualche messaggio, ma io voglio vederti, non coprirti questa sera. E sei coperte non ti basteranno questa sera se non dici nulla me ne esco dal tuo letto, torno a casa anche se è tardi, non rispondo se mi chiami. (Duedinotte)

La nostra relazione è un porto sicuro. Non mi manca nulla, non mi lasci da solo. (Amica mia)

Eri più bella stasera, si vede che ti riposi. Sono contento per noi, ogni volta ti incontro e sembri sempre più mia. (Amica mia)

Sono molto sensibile alle cose degli altri che mi perdo i miei sbalzi e mi metto da parte, soprattutto alle tue (Tue, tue), che vengon prima delle mie (Mie, mie), una vita per due (Due, due) non la posso gestire. (Cortocircuito)

Pensavo fosse facile gestire le paure che ti mangiano, non consideravo le fragilità. Ora invece cerco sempre di curarle. (Cortocircuito)

Vorrei dirti addio ma non ci riesco. Voglio stare in pace con me stesso e tu da me. Hai bisogno di molte attenzioni, io per te ho bisogno di tempo. Le cene in hotel, le chiamate perse, i viaggi nei treni per venire da te. Mi mandi in cortocircuito. (Cortocircuito)

Non posso trovarmi in un luogo migliore se non tra le tue braccia in mezzo a tutte le luci, noi siamo gli unici (Noi siamo gli unici), con le tapparelle chiuse. (Farfalle)

Sei una botta di ossigeno in mezzo all’industria, la vita è un po’ tossica, strappi un sorriso, quando mi guardi con quegli occhi lucidi, non sento i limiti nel mio futuro. (Farfalle)

Non volano farfalle, non sto più nella pelle, ho perso le emozioni, me le ritrovi tu? Da questa notte no, no, non voglio stare male, dammi due ali per volare. Sei una boccata d’aria-ia. (Farfalle)

Ci piace giocare! Facciamo le marachelle quando bisticciamo, ti stringo la faccia, ti metto la mano sul cuore e sorridiamo quando ti arrabbi, hai una faccia dolcissima. Siamo due scemi e sì che mi piace, alla follia. Tu fai quelle facce-e-e mi tieni il broncio-o-o, se ti tolgo il trucco-o-o, ma lo sai, che sei ancora più bella, quattro di notte-e-e, luci si spengono, i cuori si bruciano e fanno le scintille. (Malibu)

Baciami subito, che manco mi accorgo che il cielo non è solo il nostro. (Malibu)

Non posso provare rancore anche se volevi solo giocare ma ora ti amo davvero fuori dal letto e tu un po’ di meno fa male al petto se ci ripenso, ancora ci spero che torni da me dicendomi che quella notte non basta che ne vuoi un’altra e che non mi lasci come hai già fatto ma rimani insieme a me. (Maledetta Primavera)

Sei così bambina (così) ed io così immaturo (così) che non può funzionare (no no) ma c’ho bisogno di amore ed è così bello (così) mi fai tornare bimbo come quando mamma mi dava il bacino prima di andare a letto e non è detto (nono) siamo in un tunnel al buio senza visore notturno non ho paura di nulla ma cupido mi aspetta per farmi uno scherzo di mer** lanciarmi una freccia sul petto. (Lady)

Ho una proposta sexy da farti: cresciamo insieme? dammi il tuo cuore baby. (Lady)

Ti regalo una bag di Gucci se mi togli i dubbi, se mi cuci i buchi, se mi chiudi le ferite. Non amo le luci, non amo le bullshit. Non mi dire le bugie e sono più felice. (Guccy Bag)

Butto tutti i giorni scuri quando penso troppo a tutti, poi ti vedo e mi si annullano tutti i pensieri brutti, mi dai un bacio, sa di ti amo, però non distinguo i gusti. (Guccy Bag)

Vogliamo bruciare le tappe mentre guardiamo le stelle- Uh, queste frasi fatte preferisco evitarle, così magari il futuro sarà un po’ più dolce con noi. (Tutta la notte)

E le tue foto girano ed impazzisco e tu eri già impazzita quando hai visto il mio profilo Insta. Forse mi ami solo per questo, forse i miei sono solo pеnsieri sbagliati. Come dici tu, ma mettiti in tеsta che un diamante non ti renderà bella di prima. (Hype)

Se c’è una cosa che odio nella vita sono le bugie e tu le dici anche convinta sapendo che mi perdi, sapendo che rovini quello che pensavi fosse l’amore della tua vita. (Hype)

Balliamo un’ultima canzone americana sopra i pezzi di una storia andata all’aria e non possiamo farci niente quando si tratta di te, quando si tratta di me. (Canzone americana)

E scusa se non mi esprimo non so che dire non ho saliva, sento il respiro che mi si ferma, dormo soltanto quando è mattina, che casino che farò se ti ritroverò. (Canzone americana)

Ti hanno mai detto perché l’amore è cieco. A te non guarderà mai. Non ti guarderà. Le mie parole tornano come eco e non le sentirà mai. Non le sentirà. (Fluo)

Stanotte correrò da te solo per dirti che, che ci vuole, il mondo è tuo, se fa buio il mondo è fluo. (Fluo)

E se mi guardi così si fermano anche le onde e i raggi gamma non saranno così così così non saranno più un dramma e le mezze stagioni ritorneranno oh oh oh e oggi prendo la metro oh oh oh per portarti un regalo un po’ strano che se sorridi è così così così, che tutto torna umano. (Raggi gamma)

Mi sento un ragazzino alla prima cotta, non ci sono più gli uomini di una volta, ho gli occhi a cuoricino per quanto sei bella, il tuo amore spazza via le giornate di pioggia. Sai che ho mille problemi, mille pensieri in testa ma tu me li risolvi più o meno tutte le volte, ti prendi cura di me anche quando non serve. No no non è la mia prima volta, ma sei la mia prima volta perché non ho conosciuto qualcuno come te, lo sai cosa mi passa per la testa. (Raggi gamma)

Prenderò la scossa se mi tocchi il futuro e lo fai i mille pezzi perché non prendiamo la rincorsa per buttarci negli occhi e poi, e non pensarci mai, e non pensarci mai. (Scossa)

Vedo la rabbia nei tuoi occhi quando mi guardi. A volte è meglio lasciarsi andare per volersi bene. Ti ho salutata dal treno con la mano, piangevi, piangevo pure io. Ora piove dal cielo sul vetro, non credo che io possa dirti addio, che io possa dirti addio. (Perso nel buio ft. Madame)

Sincero, ho il cuore appeso. Ti vedo spento eper me è un peso. (Mon Amie)

Che ci posso fare? Mi spiace, mi sono innamorato di un’altra, dispiace. (Non +)

Ti presterei le ali per fuggire ai temporali e ritrovare un’uscita. Forse sei solo in quella parte del mondo di chi forse in fondo non aveva torto e non gli han dato ragione, di chi non ha un contorno, ma infiniti colori, di chi non dà un ascolto perché ha troppo rumore. (Perso nel buio ft. Madame)

Le frasi più belle di Sangiovanni

Da Farfalle al Festival di Sanremo fino al primo album in studio – Cadere volare – Sangiovanni si è imposto sulla scena musicale italiana con grinta, e un certo savoir-faire: dopo la rottura con Giulia Stabile, ballerina che ha vinto Amici 20, Sangiovanni ha continuato a dedicarsi alla sua musica. A Sanremo 2022 è stato presente in gara con Farfalle; a Sanremo 2023 ha partecipato alla serata delle cover insieme ad Ariete; a Sanremo 2024, è ancora una volta in gara tra i Big. Di seguito, abbiamo scelto per voi alcune delle frasi più belle tratte dalle canzoni di Sangiovanni.

Se ti metto il cuore rosso vuol dire che ti amo. Se ti metto il cuore bianco vuol dire siamo amici. Se ti metto il cuore nero allora che vuol dire? Che non sono razzista o che ti odio dolcemente. (Che Gente Siamo)

Oggi mi sveglio e mi sento leggero. Il mio stomaco è vuoto e lo riempio di cose. Passeggio nel mondo e parlo alle persone. Guardo le foglie volare, mi piace. Mi ricordano me, sì, ma non è sempre così. Questa vita è una giostra e domani sarà un giorno diverso. Ma spero di no. (Cadere, volare)

Vorrei averti qua e dirtelo in faccia: sono nel mezzo tra vivere e morire e stare qui. Morire per poi vivere, poi sparire, ma la verità, sopravvivo, sì, in una vita di alti e bassi. Non mi resta che cadere, volare. (Cadere, volare)

Come posso dirti che non ricordo chi sono, se stai qui con me, non mi dai una mano. Sincera, per farmi vedere che le stelle stasera sono più belle di prima. (Se Mi Aiuti)

Tu cadi nel blu, se mi aiuti, se mi curi, non mi rivedi più. Se cado nel blu e tu non mi aiuti, on mi curi, non ci rivedremo più. (Se Mi Aiuti)

Sai, dovremmo ammettere le colpe, che ci facciamo con i forse se poi cadiamo come foglie, sì, come foglie. (Parolacce)

Io da umano come posso restituirti tutto coi limiti che ho, col tempo che finisce? Metti in conto già due figli e una casa sul frutteto, metti pure tutto quello che vuoi tu. Io da umano come posso se una vita non mi basta? Siamo briciole in un mondo, in un mondo che non basta. Per quello che vorrei darti questa notte, dovrei cercare altrove, dovrei cercare come. (Cielo Dammi La Luna)