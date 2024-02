Le frasi più emozionanti delle canzoni di Marco Mengoni da dedicare

Supererò le montagne più alte. Per trovare il punto più comodo. Dove posare il mio corpo e poi trovare l’ombra di un albero. Berrò dall’unico fiume che scorre. Vicino alle nuvole, lo farò. Per pesare come l’acqua. Che si posa sulla sabbia. (Chiedimi come sto)

Ma stasera corri forte ti vedo appena. E per raggiungerti dovrò lasciarti andare. E stasera la tua voce non è lontana. E prova a prendermi ma non voglio scappare. E anche se ti ho cercato come un’illusione perfetta. Vengo verso di te questa notte vorrei fosse eterna. Ma stasera corri forte ti vedo appena. E per raggiungerti per non lasciarti andare. Andare via. (Ma stasera)