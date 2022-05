Frasi su fratello e sorella per un pensiero su un legame speciale

Avere un fratello o una sorella è un dono bellissimo, perché è quella persona con la quale condividere la crescita: dai momenti più belli, a quelli più complessi. Un fratello o una sorella ti capiranno sempre: conoscono il tuo passato, avete la stessa famiglia, i medesimi genitori. Possono essere un fantastico partner in crime, la persona alla quale confessare le paure o i desideri, sapendo che non si verrà giudicati. Ma sicuramente che il confronto sarà vero e senza filtri.

Un rapporto speciale e unico, che viene raccontato da bellissime frasi fratello e sorella. DiLei ha raccolto le citazioni e gli aforismi più simpatici, emozionanti e profondi per celebrare questo legame.

Frasi per un fratello o una sorella, da dedicare

Ci sono momenti speciali in cui servono le parole giuste per parlare di un legame importante, frasi per un fratello o una sorella da dedicargli per un’occasione, oppure semplicemente per ringraziarli di essere sempre al nostro fianco nel cammino della vita. Ci sono citazioni e aforismi divertenti, altri più emozionanti, ma tutti capaci di esprimere le mille sfaccettatue di un rapporto che è fatto di momenti belli, ma anche di litigate e incomprensioni. Perché è normale e fa parte della vita. Ecco le parole più belle su fratelli e sorelle.

Una sorella è colei che ti dà l’ombrello nella tempesta e poi ti accompagna a vedere l’arcobaleno. (Karen Brown)

Sapete che cos’è l’amicizia? Sì, essere fratello e sorella, due anime che si toccano senza confondersi, le due dita della mano. (Victor Hugo)

Quando i fratelli vanno d’accordo, nessun fortezza è così solida come la loro vita in comune. (Antistene)

A volte essere un fratello è ancora meglio che essere un supereroe. (Marc Brown)

Un fratello può essere il custode della tua identità, l’unica persona con le chiavi della tua illimitata e segreta conoscenza di te. (Marian Sandmaier)

I fratelli, figli d’uno stesso sangue, generati dalla stesse viscere, cresciuti fra le stesse braccia, educati dalla stessa voce autorevole ed amorosa, godono, i primi anni, della stessa atmosfera d’affetti sotto lo stesso tetto; per cui si può dire che vivono d’una stessa vita. (Paolo Mantegazza)

La metà delle volte in cui due fratelli lottano, è solo una scusa per abbracciarsi. (James Patterson)

A stare tra sorelle e fratelli si può continuare a essere bambini in eterno. (Banana Yoshimoto)

Chi non ha una sorella è come uno scapolo anzitempo. Poiché il fascino d’una moglie risiede già in gran parte nella sorella. (Herman Melville)

Se sei diverso da me, fratello, lungi dall’offendermi, tu mi arricchisci. (Antoine de Saint Exupéry)

Le più belle frasi su fratelli e sorelle

Essere un fratello o una sorella è un’esperienza unica, non ci si sente mai soli. Ma soprattutto si ha sempre una persona alla quale chiedere consiglio che esattamente cosa stai passando, perché insieme avete vissuto momenti importanti della vostra vita. E poi non sempre si è fratelli o sorelle di sangue, capita infatti di incontrare lungo il cammino della vita persone talmente speciali da essere proprio come di famiglia.

In entrambi i casi si viene a creare un rapporto di affetto profondo che viene raccontato in alcune tra le più belle frasi su fratello e sorella, ecco una selezione di citazioni e aforismi.

L’amore fraterno è il più durevole; assomiglia a una pietra preziosa che resiste ai più duri metalli e il cui valore si accresce con gli anni. (Hector Carbonneau)

La forma più fondamentale d’amore, è l’amore fraterno. Con questo intendo senso di responsabilità, premure, rispetto, comprensione per il prossimo; esso è caratterizzato dall’assenza di esclusività. (Erich Fromm)

Non c’è consolazione più confortante di quella che si trova tra le braccia di una sorella. (Alice Walker)

Sono cresciuto con sei fratelli. Ed è così che ho imparato a ballare, aspettando che si liberasse il bagno. (Bob Hope)

Pensiero d’amore: ti voglio tanto bene che desidero esser nato tuo fratello, o averti messo al mondo io stesso. (Cesare Pavese)

Il vantaggio di crescere con dei fratelli è che diventi molto bravo con le divisioni. (Robert Breault)

Una sorella è un pizzico d’infanzia che non potrà mai perdersi. (Marion C. Garretty)

Sono cresciuto con un fratello maggiore, e il legame tra fratelli è diverso da qualsiasi altra cosa, e può essere un vero e proprio viaggio accettare quello che è il legame una volta che entrambi maturate. Perché non è sempre quello che vuoi. Non è sempre quello che ti aspetti. Non è sempre quello che hai immaginato o sperato. Ma è una delle cose più importanti al mondo. (Ben Schnetzer)

Ciò che i fratelli dicono per prendere in giro le loro sorelle non ha nulla a che fare con ciò che pensano veramente di loro. (Esther Friesner)

Frasi su fratello e sorella tratte da canzoni

Ci sono tanti cantanti che hanno raccontato del legame fraterno con tanta bellezza: testi di canzoni capaci di trasmettere l’importanza del rapporto che si instaura tra fratelli, siano essi gemelli o no.

Ecco alcune delle più belle citazioni da canzoni che parlano di questo rapporto di profondo affetto e amicizia.