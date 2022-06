Frasi sui figli maschi, le dediche e i pensieri più belli

Fonte: 123RF Le frasi più belle sui figli maschi

Pieni di energia, di entusiasmo, di bellezza: i figli maschi – soprattutto per le mamme – sono un mondo tutto da scoprire. Perché ci si deve misurare con le proprie diversità, ma è una sfida bellissima dalla quale si esce arricchiti ogni giorno.

Per un papà, invece, un figlio maschio diventa quasi un complice con il quale condividere tantissimi giochi e diventano uno specchio uno per l’altro. Ovviamente potrebbe anche non essere così, perché ogni figlio ha una propria unicità e ogni genitore con lui costruisce un legame che non può essere replicato

Rccontare il rapporto con i figli maschi è raccontare dell’amore che scaturisce dal cuore di chi scopre che diventerà genitore, è descrivere il profondo rapporto che si instaura , è mostrare quel legame indissolubile che dura per tutta la vita. A prescindere da tutto e tutti. La stessa cosa, naturalmente, vale anche per una figlia femmina.

DiLei ha selzionato alcune delle frasi più belle sui figli maschi, citazioni e aforismi emozionanti e speciali per parlare del legame che si instaura e della sua unicità.

Frasi sui figli maschi, da dedicare nei momenti speciali

Ci sono momenti speciali che vanno accompagnati con pensieri altrettanto unici, ed è in queste occasioni (ma non solo) che vengono in aiuto le citazioni e gli aforismi: quelle dedicate ai figli maschi sono frasi che si possono scrivere per raccontare l’emozione del diventare genitori. Ma anche per la propria prole, per fargli capire quanto grande è il bene che vi unisce.

Ecco alcune delle frasi più belle che parlano dell’avere figli maschi.

Per la madre i figli sono ancore della vita. (Sofocle)

Il bambino chiama la mamma e domanda: “Da dove sono venuto? Dove mi hai raccolto?”. La mamma ascolta, piange e sorride mentre stringe al petto il suo bambino: “Eri un desiderio dentro al cuore.

Mamma è il nome di Dio che i bambini hanno sulle labbra e nel cuore. (William Makepeace Thackeray)

La tua risata, come il suono di uno scontro di stelle, come il fruscio di una scolaresca di bambini all’uscita di scuola. (Fabrizio Caramagna)

Il rapporto madre-figlio è paradossale e, in un certo senso, tragico. Richiede il più intenso amore dal lato della madre, ma questo amore deve aiutare il bambino a crescere lontano dalla madre, e a diventare completamente indipendente. (Erich Fromm)

Cosa c’è di più bello che sentire la mano di un bambino nella tua? Così piccola, soffice e calda, come un gattino che si raggomitola tra le tue braccia. (Marjorie Holmes)

L’amore di una mamma ha tutte le stelle che lo illuminano durante la notte. (Catherine Becher)

Tutte le mamme sono ricche quando amano i loro bambini. Non esistono madri povere, brutte o vecchie. (Maurice Materlink)

Non ci sono le sette meraviglie del mondo negli occhi di un figlio. Ce ne sono sette milioni. (Walt Streightiff)

Non sappiamo cosa sia l’amore di un genitore per un figlio fin quando non diventiamo genitori noi stessi. (Henry Ward Beecher)

Una famiglia felice non è che un anticipo del paradiso. (George Bernard Shaw)

Gli anni passeranno e un giorno guarderai tuo figlio come un uomo e ti sentirai incredibilmente orgoglioso del fatto che si prenda cura di sé, sia sicuro, che offra un contributo e, si spera, che vada molto oltre te nel campo della sua vita. (Steve Biddulph)

Frasi sui figli maschi che crescono

I figli crescono, diventano uomini e il bagaglio che si portano dietro nel corso della vita è fatto anche di tutte le cose che i genitori gli hanno lasciato. Quando un figlio cresce, un genitore deve essere capace di lasciarlo andare standogli accanto, senza interferire, ma pronto ad aiutarlo quando chiederà aiuto. E se ci saranno degli errori, durante questo percorso, questi vanno accettati e capiti perché spesso è proprio in quei momenti che si riesce a imparare di più sulla vita.

Le frasi sui figli maschi che crescono: le più belle ed emozionanti.

Si ama la propria madre quasi senza saperlo, senza comprenderlo, perché è naturale come vivere; e avvertiamo la profondità delle radici di tale amore solo al momento della separazione finale. (Guy de Maupassant)

Una madre è orgogliosa del figlio che è salito in alto, ma darebbe la vita per l’altro: il figlio senza fortuna. (Libero Bovio)

Non si finisce mai di essere bambini fino a quando si ha una mamma da andare a trovare. (Sarah Orne Jewett)

La maggior parte dei giovani sono così noiosi. Non hanno vissuto abbastanza a lungo per capire che per il mondo non sono le meraviglie che sono per le loro madri. (Lucy Maud Montgomery)

Le madri possono perdonare qualsiasi cosa! Dimmi tutto, tanto non ti lascerò mai andare, anche se il mondo intero dovrebbe darti le spalle. (Louisa May Alcott)

Un uomo che è stato l’indiscusso favorito di sua madre mantiene per tutta la vita l’atteggiamento interiore di un conquistatore, quella fiducia nel successo che di frequente porta al successo effettivo.

Una madre è l'amica più vera che abbiamo, quando le sfide più pesanti e improvvise cadono su di noi; quando le avversità prendono il posto della prosperità; quando gli amici ci abbandonano; quando i problemi si addensano intorno a noi, ancora si aggrapperà a noi, e sforzarci con i suoi cortesi precetti e consigli per dissipare le nuvole delle tenebre e far tornare la pace nei nostri cuori. (Washington Irving)

Lascia che i tuoi ragazzi mettano alla prova le loro ali. Potrebbero non essere aquile, ma ciò non significa che non dovrebbero librarsi liberi. (C. J. Milbrandt)

Frasi divertenti sui figli maschi

Avere dei figli è divertente: spesso si ride, si condividono momenti simpatici, si scherza. Perché in fondo famiglia è anche questo: stare bene assieme e trascorrere dei momenti che anni dopo diventano quei ricordi preziosi su cui è costruita ogni vita. A volte si litiga, altre si fa quadrato quando le cose non sembrano andare per il meglio, altre ancora ci si diverte di gusto.

Ecco qualche frase divertente sui figli maschi.

La famiglia. Eravamo uno strano piccolo gruppo di personaggi che si facevano strada nella vita condividendo malattie e dentifrici, bramando gli uni i dolci degli altri, nascondendo gli shampoo e i bagnoschiuma, prestandoci denaro, mandandoci a vicenda fuori delle nostre camere, infliggendoci dolore e baci nello stesso istante, amando, ridendo, difendendoci e cercando di capire il filo comune che ci legava. (Erma Bombeck)

Ogni coleottero è una gazzella agli occhi di sua madre. (Proverbio arabo)

I figli iniziano amando i loro genitori, in seguito li giudicano. Raramente, se non mai, li perdonano.

Governare una famiglia è poco meno difficile che governare un regno. (Michel de Montaigne)

Penso che la famiglia sia il luogo in cui si svolgono le cose più ridicole e meno rispettabili del mondo.

La vita familiare è un po' come una torta di marmellata appiccicosa – non è perfetta ma chi si lamenta? (Robert Brault)

Si può fregare tutti per un certo periodo, o qualcuno per sempre, ma non si può fregare la mamma.

Non ci fu mai un bimbo talmente adorabile che la madre non fosse contenta di metterlo a dormire.

Il padre è sempre un repubblicano verso suo figlio, e sua madre è sempre una democratica. (Robert Frost)

L’adulto scopre i difetti del suo essere stato figlio quando diventa padre, il figlio – quando diventa adulto – smette di scoprire i difetti di suo padre. (Fabrizio Caramagna)

Sii sempre gentile coi tuoi figli dato che sono quelli che sceglieranno la tua casa di riposo. (Phyllis Diller)

Aforismi sui figli: commoventi e potenti

Commoventi, emozionanti, potenti: gli aforismi sui figli contengono parole speciali da dedicare alla propria prole, oppure a chi è diventato genitore e si appresta a vivere una delle avventure più entusiasmanti.

Crescere un bambino è a volte difficile, molto spesso bellissimo, ogni giorno impegnativo e straordinario: perché essere genitore non è semplice, significa insegnare a muoversi lungo la strada dell’esistenza, trasmettere valori, insegnamenti, ma lasciare anche il proprio figlio impari da solo. Quando si è figli, spesso non si comprede tutto questo, ma alcune frasi possono aiutare a mettere a fuoco il lavoro di dedizione, attenzione e amore che i genitori fanno ogni giorno per la propria prole. Gli aforismi più belli da dedicare ai figli.

Rendere i tuoi figli capaci di essere onesti è il principio dell’educazione. (John Ruskin)

Diventare un padre significa essere un esempio per tuo figlio ed essere qualcuno che lui possa consultare. (Wayne Rooney)

Se vorrai che tuo figlio cammini onorevolmente attraverso il mondo, non devi sgombrare il suo cammino dalle pietre, ma insegnarli a camminare stabilmente sopra di esse. Non insistere a guidarlo prendendolo per mano, ma permettigli di imparare ad andare da solo. (Anne Bronte)

Quando un padre dà a suo figlio, entrambi ridono; quando un figlio dà a suo padre, entrambi piangono. (William Shakespeare)

Un genitore saggio lascia che i figli commettano errori. È bene che una volta ogni tanto si brucino le dita. (Mahatma Gandhi)

Voi siete gli archi dai quali i figli vostri, viventi frecce, sono scoccati innanzi. L’arciere vede il bersaglio sul sentiero dell’infinito, e vi tende con la sua potenza affinché le sue frecce possano andare veloci e lontano. Sia gioioso il vostro tendervi nella mano dell’Arciere; poiché se ama il dardo sfrecciante, così ama l’arco che saldo rimane. (Khalil Gibran)

Avere un figlio significa manifestare un assoluto accordo con l’uomo. Se ho un bambino, è come se dicessi: sono nato, ho assaggiato la vita e ho constatato che essa è così buona che merita di essere moltiplicata”. (Milan Kundera)

Crescere un figlio è avanzare verso il futuro e tornare indietro nel passato. È fare progetti e provare ricordi, è essere adulto e bambino, come un cavallo a dondolo che ondeggia nella stanza del tempo. (Fabrizio Caramagna)

La comprensione di una madre è come un cerotto di emozioni per un io ferito. (Haim G. Ginot)

Le lacrime e le paure di un padre sono invisibili, il suo amore è silenzioso, ma la sua cura e protezione rimangono come un sostegno forte per tutta la vita. (Ama H. ​​Vanniarachchy)

Colui che genera un figlio non è ancora un padre, un padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno. (Fëdor Dostoevskij)

Descrivere l’amore per un figlio: le frasi più vere

Descrivere l’amore per un figlio non è facile: è come aprire il proprio io interiore e cercare di mostrare quanto infinito sia il sentimento che si prova. Ma ci sono coloro che ci sono riusciti, che attraverso le parole sono stati in grado di raccontare in maniera vivida e reale cosa si prova quando si ama un figlio. Sono pensieri speciali, che toccano il cuore, che mostrano un amore che non ha confini, ma è puro e infinito.