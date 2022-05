Frasi sulla gravidanza per i futuri genitori

La gravidanza è quel momento in cui il corpo diventa lo scrigno della vita: nove mesi di gestazione, con un bambino che cresce dentro di sé, sono un periodo magico della vita di una donna, ma anche di una coppia.

In quegli istanti le emozioni sono tantissime e tutte diverse tra loro, è una vera e propria altalena in cui anche gli ormoni fanno la loro parte. Ci sono tantissime frasi sulla gravidanza che raccontano tutto questo, e lo fanno sottolineando le emozioni, ma anche con quel pizzico di ironia che aiuta a sorridere. DiLei ha scelto alcuni aforismi e citazioni sulla gravidanza per i futuri genitori, da dedicarsi o da dedicare alle persone speciali.

Frasi sulla gravidanza

Nove mesi, tanto dura una gravidanza. Fatti di sogni, timori, attesa. Se si chiede a un genitore quanto ricorda della dolce attesa, alla memoria torneranno tantissimi istanti speciali. Magari agli occhi degli altri non saranno nulla, ma per loro resteranno per sempre tra i momenti più belli della loro vita. Perché, nonostante le difficoltà, aspettare un figlio è davvero un viaggio unico.

Ci sono molte frasi sulla gravidanza che ne parlano, ecco le citazioni e gli aforismi più belli.

La gravidanza è un processo che invita a cedere alla forza invisibile che si nasconde nella vita. (Judy Ford)

Il parto è un cambiamento e non importa se hai già avuto otto bambini. È sempre un cambiamento la volta in cui nasce un altro bambino, perché non sei più la stessa donna che eri prima di avere quel bambino. (Penny Handford)

I bambini sono frammenti di polvere di stelle soffiati dalla mano di Dio. Fortunata la donna che conosce le doglie del parto perché lei ha tenuto una stella dentro sé. (Larry Baretto)

Mettere al mondo un bambino è un’esperienza talmente profonda e misteriosa che da sola riesce a dare alle donne una conoscenza sufficiente della verità. (Banana Yoshimoto)

Il bambino comincia in noi molto prima del suo inizio. Ci sono gravidanze che durano anni di speranza, eternità di disperazione. (Marina Cvetaeva)

Frasi sulla gravidanza prese dalle canzoni

Un momento così speciale come la gravidanza e il diventare genitori non poteva che essere celebrato con le canzoni. Del resto la musica e le parole sono uno dei modi più magici per esprimere un’emozione. Ci sono canzoni che racchiudono frasi sulla gravidanza, parole da dedicare e da dedicarsi.

Ecco quelle più speciali.

Tu hai rotto il sortilegio / Perché sei una magia / E ti porterò lontano / Con la forza di un missile

E ti prenderò per mano / Ti porterò a giocare su un prato / E il telefono l’ho buttato (Tutto tua madre – J Ax)

E ti prenderò per mano / Ti porterò a giocare su un prato / E il telefono l’ho buttato (Tutto tua madre – J Ax) Sarà sarà l’aurora / Per me sarà così / Come uscire fuori / Come respirare un’aria nuova / Sempre di più (L’Aurora – Eros Ramazzotti)

Amor che nulla hai dato al mondo / Quando il tuo sguardo arriverà / Sarà il dolore di un crescendo

Sarà come vedersi dentro / Quando quest’alba esploderà / Sarà la fine di ogni stella / Sarà come cadere a terra / Ogni tanto mi sospendo foglie al vento vengo da te / Sei celeste melodia, tutto cambierai, per un attimo (Ogni volta – Gianna Nannini)

Sarà come vedersi dentro / Quando quest’alba esploderà / Sarà la fine di ogni stella / Sarà come cadere a terra / Ogni tanto mi sospendo foglie al vento vengo da te / Sei celeste melodia, tutto cambierai, per un attimo (Ogni volta – Gianna Nannini) Ti aspetterò / Senza andar via / Come fanno già le rondini nell’aria / Nella terra mia / Che invecchia, ma / Sulla scia di un’altra età ballando sogna / Mentre la tenera luce dell’est / All’alba illumina speranze e ginestre / E il cielo è così celeste / Celeste (Celeste – Laura Pausini)

Già sento battere il suo cuore / Arriva il frutto dell’amore / È un principino da cullare / E poi la notte coccolare / Sarà bello come il sole / Spero che somigli a me / Lo sai che sono bella più di te, yeah. (Profumo di mamma – Anna Tatangelo)

Frasi sulla gravidanza per mamma e papà

La dolce attesa non è un momento emozionante solo per la futura mamma, ma anche per il futuro papà. Per questo è bello trovare frasi sulla gravidanza da dedicare a entrambi. Se la donna sente crescere dentro di sé la vita, l’uomo assiste alla magia e le sta accanto. È un viaggio da vivere assieme, da sperimentare lasciandosi travolgere dalle emozioni. Citazioni e aforismi sulla gravidanza per mamma e papà.

La maternità non è la paternità. Nella maternità la donna abbandona il proprio corpo al bambino. E i bambini le stanno sopra come su una collina, come in un giardino, la mangiano, la picchiano, ci dormono sopra e lei si lascia divorare e qualche volta dorme mentre loro le stanno addosso. Niente di simile avverrà mai nella paternità. (Marguerite Duras)

La maternità è il più grande privilegio della vita. (Mary R. Cocker)

La gravidanza è stata il periodo più bello della vita perché è l’unico momento in cui non sei sola. In cui si è davvero in due. (Ornella Vanoni)

Di solito sostengo che le donne incinte non dovrebbero leggere libri sulla gravidanza e il parto. Il loro tempo è troppo prezioso. Dovrebbero, piuttosto, guardare la luna e cantare per il loro bambino nel grembo materno. (Michel Odent)

Se gli uomini dovessero partorire, nessuno supererebbe mai il primo bambino. (Diana Spencer)

La vita è una fiammella che via via si consuma, ma che riprende fuoco ogni volta che nasce un bambino. (George Bernard Shaw)

Frasi sulla gravidanza e sul corpo che cambia

Oltre alle emozioni, durante la gravidanza il corpo cambia: diventa lo scrigno di un’altra vita, si modifica per lasciare spazio, per diventare un luogo sicuro. A volte tutto questo può far paura, perché non è sempre semplice vedersi mutare così tanto, ma è un processo magico, che si può imparare ad apprezzare. Aforismi e citazioni più belle sulla gravidanza e sul corpo che cambia.