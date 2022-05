Frasi per annunciare una gravidanza, le più belle per comunicarlo ad amici e familiari

Avete tanto desiderato quella doppia lineetta sul test di gravidanza e finalmente è arrivata: presto diventerete genitori e già non state più nella pelle. Ma come annunciarlo agli amici e ai parenti? C’è chi, forse per scaramanzia o semplicemente per voler vivere questo momento magico in privato, preferisce farlo solo quando il pancino non può più essere nascosto, e chi invece non vede l’ora di urlarlo ai quattro venti. In ogni caso, invece di darne notizia a voce potete scegliere di affidarvi ad un bigliettino (o ad un messaggio social, per chi vuole rimanere al passo con i tempi). Su DiLei potete trovare un’ampia selezione di frasi bellissime per annunciare una gravidanza, ottime per ogni occasione.

Frasi per annunciare una gravidanza al marito

Il primo a dover sapere di una gravidanza dovrebbe essere sempre il futuro papà: se avete scelto di non condividere il momento del test insieme, potrete allora regalargli una bellissima sorpresa. E cosa c’è di meglio di un tenero bigliettino da fargli trovare non appena rientra in casa? Ecco le frasi più dolci per annunciare una gravidanza al marito.

Caro papà, non vedo l’ora di incontrarti tra nove mesi.

Dobbiamo riposarci adesso, perché tra nove mesi non sarà più possibile.

Dovrò rinunciare al sushi, all’alcol e al caffè per nove mesi.

Dov’è il cibo? D’ora in poi dovrò mangiare per due.

Secondo round (per annunciare la seconda gravidanza).

Frasi annuncio gravidanza ai nonni

Dopo aver dato la lieta novella al papà, è il turno dei futuri nonni. L’emozione sarà tantissima, e a volte la voce può tradirci proprio nel momento più importante. Una lettera (magari accompagnata da un cuccio o da una tutina) è l’idea giusta per annunciare a genitori e suoceri quello che, presto, sarà il loro nuovo ruolo. Ecco cosa scrivere sul bigliettino, per sorprendere ed emozionare.

Mamma, papà: avete proprio l’aspetto giusto per diventare nonni.

Solo i migliori genitori meritano di essere promossi a nonni.

Siamo davvero felici che il nostro bambino abbia come nonni delle persone meravigliose come voi.

Tra qualche mese sareste disponibili per fare da babysitter a tempo indeterminato?

Vi consigliamo di iniziare ad allenarvi, perché tra qualche mese dovrete correre dietro ad una piccola peste.

Abituatevi ai vostri nuovi nomi: presto sarete nonno e nonna.

Speriamo vi sentiate abbastanza vecchi per fare i nonni.

Mamma, papà: è arrivata l’ora di rendere la vostra casa adatta per l’arrivo di un nuovo membro della famiglia.

Come dire di essere incinta

Ora che i diretti interessati sono stati informati, è tempo di gridare al mondo di essere in dolce attesa. Amici e parenti saranno felicissimi di scoprire la bella novità, ma come dirglielo? Che lo facciate con una telefonata o davanti ad un caffè, con un bigliettino o con un SMS, potreste trovare aiuto da queste frasi dolcissime che vi apriranno la strada a tantissime congratulazioni.

Presto saremo in tre. Mi sento così felice e grata per tutte le meraviglie della mia vita.

Siamo lieti di condividere con voi la notizia. Non potremmo essere più fortunati ad avere questa new entry in famiglia.

Vogliamo condividere il nostro amore e la nostra felicità. Siamo stati benedetti con l’arrivo di un bebè.

Io non ho niente da dirvi, ma il nostro bambino vorrebbe comunicarvi che sono incinta!

Attenzione: [nome del papà] diventerà papà e sono abbastanza sicura che sia mio.

Frasi per annunciare una gravidanza sui social

Oggigiorno siamo tutti un po’ social addicted, quindi perché non rivelare la notizia anche su Facebook o su Instagram? In questo caso, una foto vale più di mille parole. Se la gravidanza è già avanzata, basta un selfie allo specchio, magari con un nastro rosa o azzurro per indicare il sesso del bebè. Oppure si può optare per una foto del test di gravidanza o della prima ecografia. In ogni caso, la frase giusta in didascalia farà la differenza. Ecco citazioni e aforismi famosi da utilizzare.

Ora la mia pancia è nobile come il mio cuore. (Gabriela Mistral)

Una delle cose belle dell’aspettare un figlio è che non si è mai soli. (Daria Bignardi)

L’unica volta in cui una donna vorrebbe essere più vecchia di un anno è quando è in attesa di un bambino. (Mary Marsh)

Mettere al mondo un bambino è un’esperienza talmente profonda e misteriosa che da sola riesce a dare alle donne una conoscenza sufficiente della verità. (Banana Yoshimoto)

Tutto nella donna è un enigma, ma tutto nella donna ha una soluzione: questa si chiama gravidanza. (Friedrich Wilhelm Nietzsche)

Una barca a vela e una donna incinta, sono le due più belle cose che possono essere viste.

(Benjamin Franklin)

(Benjamin Franklin) Nessuno stato è così simile alla pazzia da un lato, e al divino dall’altro quanto l’essere incinta. La madre è raddoppiata, poi divisa a metà e mai più sarà intera. (Erica Jong)

La gravidanza è un processo che invita a cedere alla forza invisibile che si nasconde nella vita. (Judy Ford)

Il bambino comincia in noi molto prima del suo inizio. Ci sono gravidanze che durano anni di speranza, eternità di disperazione. (Marina Cvetaeva)

Facciamo della gravidanza un’occasione in cui apprezziamo i nostri corpi femminili.

(Merete Leonhardt)

(Merete Leonhardt) Nel momento in cui un bambino nasce anche una madre sta nascendo. Lei non è mai esistita prima. La donna esisteva, ma la madre, mai. Una madre è qualcosa di assolutamente nuovo.

(Osho Rajneesh)

Come annunciare una gravidanza in modo simpatico

Le splendide citazioni sulla gravidanza che abbiamo citato possono sembrare un po’ troppo “serie” per chi ama prendere la vita con ironia. E allora largo all’umorismo per annunciare la gravidanza sui social (o ai propri amici). Ecco alcune battute simpaticissime che potrebbero fare al caso vostro.