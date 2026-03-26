Scopri perché la colina è fondamentale in gravidanza, quali alimenti la contengono e come supporta lo sviluppo del bambino.

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Colina in gravidanza per il benessere di mamma e bambini

Durante la gravidanza, le mamme sono sempre più attente all’alimentazione, che assume un ruolo significativo per il benessere personale e del piccolo. Infatti, ogni nutriente presente nel cibo contribuisce allo sviluppo e alla salute del bambino. Se acido folico, ferro e vitamina D sono ormai noti per la loro azione benefica, esiste un nutriente che viene ancora poco considerato ma che risulta estremamente fondamentale: la colina.

Questa molecola svolge un ruolo chiave per quanto riguarda lo sviluppo cerebrale del feto, la funzione epatica e il metabolismo dei lipidi. Sono molti gli studi presenti in letteratura scientifica che suggeriscono come il suo apporto possa essere ancora più importante di quanto indicato nelle linee guida.

In questo articolo del magazine di DiLei cercheremo di comprendere il ruolo della colina, come assumerla attraverso l’alimentazione e perché può rappresentare un passo significativo verso una gravidanza più sana e consapevole.

Cos’è la Colina e perché è importante in gravidanza

La colina è un nutriente fondamentale che spesso è associata alle vitamine del gruppo B e che risulta coinvolta in tantissimi processi fisiologici dell’organismo. Infatti, è indispensabile per:

la sintesi delle membrane cellulari

la produzione di neurotrasmettitori (come l’acetilcolina)

il metabolismo dei lipidi

la donazione di gruppi metilici (fondamentali per l’espressione genica)

Inoltre, la colina sembrerebbe essere fondamentale durante la gravidanza, poiché sostiene non solo l’organismo materno ma anche quello fetale. Le evidenze presenti in letteratura scientifica sottolineano come la colina riesca a contribuire allo sviluppo del cervello e del sistema nervoso del feto, oltre a supportare le funzioni epatiche e la crescita cellulare. Infine, un apporto adeguato di tale nutriente potrebbe ridurre il rischio di difetti del tubo neurale in sinergia con l’acido folico.

Il ruolo della colina nello sviluppo del bambino

Uno degli aspetti sulla quale si sono concentrati gli studi è il fatto che la colina possa avere un impatto significativo sullo sviluppo cognitivo del nascituro. Infatti, uno studio ha evidenziato che una madre con un apporto adeguato di colina durante la gravidanza è associata a bambini con migliori capacità cognitive, anche ad anni di distanza dalla nascita.

Questo effetto sembrerebbe essere legato al ruolo della colina nella formazione delle strutture cerebrali, nell’espressione e nella regolazione genetica durante tutto il periodo dello sviluppo fetale. Altri dati suggeriscono che la colina può favorire anche la memoria e la capacità cognitiva nel futuro, la formazione delle sinapsi e la protezione del cervello.

Diventa sempre più centrale, quindi, la nutrizione materna come fattore che influenza il bambino non solo durante la sua vita fetale ma anche a lungo termine.

Benefici per la salute della mamma

La colina non è un nutriente fondamentale solo per il bambino, ma anche la mamma trae importanti vantaggi dall’assunzione di questa molecola attraverso gli alimenti. Infatti, alcuni studi hanno suggerito che un apporto adeguato di colina possa ridurre i processi di infiammazione tissutale durante la gravidanza, con una riduzione significativa della proteina C-reattiva.

La colina può contribuire a:

Migliorare la risposta infiammatoria

Sostenere il benessere cardiovascolare

Proteggere il fegato dall’accumulo di grasso epatico

Quanta colina serve in gravidanza?

Le attuali linee guida raccomandano un’assunzione di circa 450 milligrammi al giorno di colina durante la gravidanza. Tuttavia, le nuove evidenze scientifiche riportate in letteratura suggeriscono che questo valore potrebbe essere sottostimato. In alcune ricerche viene indicato un valore pari a circa 900 milligrammi al giorno per apportare benefici significativi nei confronti della mamma e del bambino.

Questi dati aprono un’importante riflessione sul ruolo della colina, che potrebbe meritare la stessa attenzione da parte di medici e nutrizionisti per quanto riguarda il suo ruolo nello sviluppo del bambino. Ecco perché la colina è sempre più presente all’interno delle linee guida per la nutrizione prenatale, insieme ad altre molecole come i folati e il ferro.

Alimenti ricchi di colina: cosa mangiare in gravidanza

La colina è presente in diversi alimenti di origine animale e vegetale, ma spesso non viene assunta in quantità sufficienti.

Tra le principali fonti alimentari troviamo:

Alimenti di origine animale

Tuorlo d’uovo (tra le fonti più ricche)

Fegato

Carne (pollo, tacchino, manzo)

Pesce (salmone, merluzzo)

Alimenti di origine vegetale

Legumi (soia, ceci, lenticchie)

Frutta secca (arachidi, mandorle)

Verdure crucifere (broccoli, cavolfiori)

Cereali integrali

Nonostante la presenza in molti cibi, raggiungere il fabbisogno giornaliero può essere difficile, soprattutto in regimi alimentari restrittivi o vegetariani.

Colina in sinergia con altri nutrienti

Va ricordato che la colina non agisce da sola durante il periodo della gravidanza, ma deve lavorare in sinergia con altri nutrienti chiave per il benessere della mamma e del bambino, tra cui:

Acido folico : coinvolto nei processi di metilazione e nello sviluppo del sistema nervoso

: coinvolto nei processi di metilazione e nello sviluppo del sistema nervoso Vitamina B12 : essenziale per la sintesi del DNA

: essenziale per la sintesi del DNA DHA (omega-3): importante per lo sviluppo cerebrale

La colina, secondo alcuni studi, potrebbe migliorare lo stato del DHA all’interno dell’organismo materno e fetale, poiché favorirebbe il trasporto di questi acidi grassi essenziali all’interno di cellule e tessuti.

Serve un integratore di colina in gravidanza?

In alcuni casi, l’alimentazione da sola non è in grado di coprire il fabbisogno giornaliero di colina necessario per il benessere della mamma e del bambino. Per questo motivo, il medico o il nutrizionista potrebbero consigliare l’utilizzo di integratori specifici a base di colina. L’integrazione può essere presa in considerazione in caso di dieta vegetariana o vegana non ben equilibrata e presenza di scarso apporto proteico.

Tuttavia, è sempre importante evitare l’assunzione fai da te di integratori per la gravidanza. Infatti, sarà il medico a valutare quali e quanti integratori far assumere alla mamma, in modo da salvaguardare il suo benessere e quello del nascituro.

Fonti bibliografiche: