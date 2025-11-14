Krill dell’Antartico, gli Omega 3 per il benessere cardiovascolare

Una formulazione innovativa ad alto assorbimento che si prende cura del cuore, del cervello e della vista. Cosa sono gli Omega 3 da olio di krill.

La consapevolezza dell’importanza del benessere cardiovascolare è oggi sempre più diffusa. L’attenzione alle scelte quotidiane che possono fare la differenza per il nostro benessere a lungo termine è diventata una priorità per chi mette al primo posto il proprio stare bene. Tra i nutrienti essenziali per il supporto di cuore, cervello e vista, gli Omega 3 occupano un ruolo di primo piano, supportati da decenni di ricerca scientifica. Ma, non tutte le fonti sono uguali: l’olio di pesce costituisce la fonte tradizionale più conosciuta ma sono sempre di più le alternative da scegliere tra i numerosi integratori naturali disponibili. Tra queste vi è certamente l’olio di krill, un piccolo crostaceo dell’Antartico che offre un’alternativa grazie al modo in cui il nostro organismo assorbe e utilizza questi preziosi acidi grassi.

Il Krill come fonte da preferire

Il krill antartico è un piccolo crostaceo che vive nelle acque cristalline dell’Oceano Antartico, formando uno degli ecosistemi più ricchi e preservati del Pianeta. Questi organismi fanno parte di una biomassa enorme e costituiscono la base della catena alimentare antartica, nutrendosi di fitoplancton ricco di nutrienti.

Ciò che rende l’olio di krill diverso dall’olio di pesce tradizionale è la sua composizione molecolare. Mentre l’olio di pesce contiene Omega 3 sotto forma di trigliceridi, il krill integra questi acidi grassi essenziali in forma di fosfolipidi, una struttura che il nostro organismo riconosce e assorbe con maggiore facilità. Due importanti studi scientifici – quello di Köhler pubblicato nel 2015 su “Lipids Health and Disease”¹ e la più recente meta-analisi di Pham del 2024 pubblicata su “Food Chemistry X”² – hanno dimostrato la maggiore biodisponibilità degli Omega 3 da krill rispetto a quelli da olio di pesce.

Ma cosa significa in termini pratici “maggiore biodisponibilità”? Il termine indica che l’organismo riesce ad assorbire e utilizzare una percentuale superiore di principi attivi, rendendo l’integrazione più efficiente anche a dosaggi inferiori. Inoltre, l’olio di krill rappresenta una matrice naturale particolarmente ricca: oltre agli acidi grassi essenziali EPA (acido eicosapentaenoico) e DHA (acido docosaesaenoico), contiene naturalmente Colina e Astaxantina. Un altro vantaggio apprezzabile? Nessun retrogusto di pesce, problema comune con gli integratori tradizionali.

I benefici specifici

I benefici dell’integrazione con Omega 3 da krill sono documentati sotto diversi aspetti, in particolare in determinate fasi della vita.

Per il benessere cardiovascolare, gli acidi grassi EPA e DHA contribuiscono al normale funzionamento del cuore, supportando la circolazione e il mantenimento di livelli ottimali di colesterolo nel sangue⁴. Per il cervello, questi nutrienti essenziali sostengono la funzione cognitiva e la memoria, aspetti che meritano attenzione crescente con l’avanzare dell’età. Per la vista, il DHA contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale, proteggendola dall’azione dei radicali liberi⁵.

La presenza di Colina è un ulteriore valore aggiunto: questa sostanza contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina – un aminoacido il cui eccesso è associato a rischi cardiovascolari – e supporta il metabolismo dei grassi e la funzione epatica. Il fegato, infatti, gioca un ruolo di primo piano nel mantenimento dell’equilibrio metabolico dell’organismo.

L’Astaxantina, il carotenoide che conferisce al krill il suo caratteristico colore rosso, è stata oggetto di numerosi studi per le sue proprietà antiossidanti³. La ricerca di Fassett e Coombes pubblicata nel 2009 su “Future Cardiology”⁶ ha evidenziato il suo ruolo nella protezione dallo stress ossidativo e dall’infiammazione, due fattori chiave nel processo di invecchiamento e nelle patologie cardiovascolari.

Omega 3 Krill Oil Salugea, “qualità senza compromessi”

Di fronte a questi benefici scientificamente documentati, la scelta dell’integratore giusto diventa importante. Omega 3 Krill Oil di Salugea è la risposta per chi cerca qualità, trasparenza e sostenibilità in un unico prodotto.

La formula è 100% naturale, con Omega 3 in forma di fosfolipidi che offrono maggiore biodisponibilità. Le perle sono realizzate in gelatina di pesce (non di origine bovina) e, essendo il Krill un crostaceo, non si ha retrogusto di pesce.

Le perle sono conservate in flacone di vetro scuro farmaceutico anziché in plastica o blister, una scelta volta a proteggere il prodotto da luce e calore, preservando la qualità degli acidi grassi dall’apertura del flacone fino all’ultima dose – dettaglio che fa la differenza sulla qualità del prodotto.

La pesca del krill avviene, inoltre, con metodi responsabili nel rispetto della sostenibilità della biomassa e dell’ecosistema marino antartico. Salugea, dal 2012, ha fatto della ricerca, dell’etica e della sostenibilità i valori fondanti della propria mission aziendale, utilizzando esclusivamente ingredienti naturali ad alto contenuto di principi attivi e confezionando i prodotti con materiali riciclabili.

La fiducia conquistata presso farmacie e parafarmacie italiane testimonia la serietà dell’approccio. Ma c’è di più: Omega 3 Krill Oil Salugea, dopo essere stato premiato come 𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗦𝘂𝘀𝘁𝗮𝗶𝗻𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁 nella categoria 𝗜𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 & 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 a Cosmofarma 2025, ha ottenuto la prestigiosa Certificazione internazionale IKOS™, rilasciata da Nutrasource. La Certificazione internazionale IKOS™ verifica, per ogni Lotto di Omega 3 Krill Oil Salugea, l’apporto degli attivi dichiarati in etichetta, l’assenza di inquinanti marini e lo stato di ossidazione dell’olio, indice della freschezza e conservabilità del prodotto.

L’importanza di “agire per tempo”

La formula di Omega 3 Krill Oil Salugea combina qualità, assorbimento ottimale e sostenibilità ambientale. Prendersi cura del benessere cardiovascolare non dovrebbe essere rimandabile: è un atto di protezione che può fare la differenza negli anni a venire.

Il prodotto è disponibile nelle migliori farmacie e parafarmacie italiane e sul sito ufficiale salugea.com.

¹ doi:10.1186/s12944-015-0015-4

² doi:10.1016/j.fochx.2024.101880

³ doi:10.1016/j.biopha.2021.112179

⁴ doi:10.1093/nutrit/nuw063. PMID: 28371906

⁵ doi:10.3390/antiox10030386

⁶ doi:10.3390/md9030447