Mamma e figlia, le più belle frasi delle canzoni per un legame unico al mondo

Il rapporto che nasce tra una mamma e sua figlia è unico e speciale, lo dice persino la scienza: se da piccolina la femminuccia sembra essere più indipendente e autonoma rispetto ad un maschietto, nel crescere sviluppa un legame fortissimo con sua madre. È amore e amicizia, complicità e rispetto. Ma è anche molto di più: impossibile spiegarlo a parole, perché dietro un loro semplice sguardo si cela un mondo intero, in cui nessuno può entrare.

Ciascuna bimba, già dalla più tenera età, inizia ad imitare la sua mamma. Ed è proprio da lì che germoglia quel rapporto meraviglioso e incontaminato che la accompagnerà per il resto della sua vita. In lei vede non solo una madre, ma anche la sua migliore amica e confidente, l’unica che sarà davvero sempre al suo fianco nei momenti belli e in quelli più difficili. E quando un giorno non ci sarà più, il loro legame continuerà a tenere vivo in lei il fuoco dell’amore.

Da sempre, l’unione tra mamma e figlia è un tema molto sentito: cantanti di ogni angolo del mondo si sono cimentate in un sentimento che descrivere è davvero un’impresa. Ne sono nate canzoni bellissime ed emozionanti, che ci toccano il cuore ogni volta che le ascoltiamo. Su DiLei abbiamo raccolto alcune splendide strofe da dedicare alla tua persona speciale, per farle sapere quanto la ami.

Frasi delle canzoni dedicate alla figlia

L’amore è il motore del mondo, e ciò vale anche in ambito musicale. Tantissime artiste italiane hanno composto canzoni ispirate dal travolgente sentimento che hanno provato alla nascita della loro bambina, per raccontare di un’emozione unica e incredibile. Nelle loro parole puoi trovare le più belle dichiarazioni d’amore mai scritte, da una mamma a sua figlia. Eccone alcune che sicuramente ti faranno scendere una lacrimuccia.

Domani partirai

Non ti posso accompagnare

Sarai sola nel viaggio

Io non posso venire

Il tempo sarà lungo

E la tua strada incerta

Il calore del mio amore

Sarà la tua coperta

Ho temuto questo giorno

È arrivato così in fretta

E adesso devi andare

La vita non aspetta

(Fiorella Mannoia – In viaggio)

Ti aspetto qui a braccia aperte verso il cielo

I giorni a volte non passano mai

Chiudendo le mani davanti allo specchio

Ti parlo, ti penso, ti stringerei sul mio petto

E sento il mio amore che sta crescendo

Le emozioni che sto vivendo

C’è uno strato di pelle che ci separa

Arriverai da lontano

Sorridendo, arriverai

E mi canterai

Arriverai da lontano

E per sempre ci sarai

Nella mia realtà

Ti proteggerò

(Syria – Lettera ad Alice)

È l’assenza più atroce

Quando non è con me

Lei quando gioca mi ferma

Quando piange mi parla

A lei devo l’amore

Lei, primo vero Natale

Adorata e voluta

Primo vero ideale

Siamo già pronte per dormire

Ninna nanna e…

È a lei che devo l’amore

La mia vita è stata un canto

Quante strade che ha il mondo

Piccolo o grande che sia

Se l’amore è un cielo aperto

Non lo devo che a lei

Ninna nanna…

(Laura Pausini – È a lei che devo l’amore)

Il primo sorriso sa di te

Le terre d’agosto, i sogni d’inverno

Le cose che canto sanno di te

È l’ultima spiaggia e sa di te

È l’ultimo bacio e sa di te

Le ferie d’agosto, i sogni d’inverno

Le cose che canto sanno di te

Hai ascoltato la sera

Come ti parla all’orecchio?

Ti prende per mano

E ti porta a letto

E il colore del cielo

E i colori dei rami

Si mischiano insieme e diventano quadri

Non vado di fretta

Mi prendo ogni spazio

La notte è fantastica

(Giusy Ferreri – Le cose che canto)

Ho addosso

Il profumo di te

Che non mi basta

Adesso

Sei più vita di me

Un respiro che sa

Di primavera

Voglio restare qui

Dove il cuore batte

E non lasciarti più

A braccia aperte

Siamo miracoli

Sospesi infondo all’anima

(Annalisa Minetti – Dove il cuore batte)

Che canzone dedicare ad una figlia?

Stai cercando una canzone speciale da dedicare a tua figlia, qualcosa che ricordi i vostri momenti bellissimi vissuti sempre l’una accanto all’altra? Di strofe emozionanti ce ne sono tantissime, ciascuna in grado di toccare il cuore e lasciare il segno. Scopriamone insieme alcune delle più commoventi e famose, tratte da brani di grandi artiste italiane che tutte conosciamo.

Ogni tanto mi sospendo foglie al vento vengo da te

Sei celeste melodia, tutto cambierai, per un attimo

Amor che nulla hai dato al mondo

Quando l’estate arriverà

Sarà il dolore di un crescendo

Sarà come riaverti dentro

Ogni tanto penso a te

Sposti tutti i miei confini

Amor che bello darti al mondo

Amor che bello darsi al mondo

Quando quest’alba esploderà

Vivrò nel fuoco di una stella

Per lasciare con te la terra

(Gianna Nannini – Ogni tanto)

Lasciarti al mondo

E tenere un pezzetto per me

E nel bel mezzo del

Tuo girotondo

Non poterti proteggere

Sarà difficile

Ma sarà fin troppo semplice

Mentre tu ti giri

E continui a ridere

A modo tuo

Andrai

A modo tuo

Camminerai e cadrai, ti alzerai

Sempre a modo tuo

A modo tuo

Vedrai

A modo tuo

Dondolerai, salterai, cambierai

Sempre a modo tuo

(Elisa – A modo tuo)

E la sua malinconia

Il silenzio senza tempo che pervade

Al tramonto la marea

Arriverai con la luna di settembre

Che verserà il suo latte dentro me

E ti amerò

Come accade nelle favole, per sempre

Ti aspetterò

Senza andar via

Come fanno già le rondini nell’aria

Nella terra mia

Che invecchia, ma

Sulla scia di un’altra età ballando sogna

Mentre la tenera luce dell’est

All’alba illumina speranze e ginestre

E il cielo è così celeste

Celeste

(Laura Pausini – Celeste)

Le canzoni più belle sul legame mamma-figlia

Da bambina hai poggiato la testa sulle sue gambe infinite volte, e lei ti ha stretta al petto per ore intere. Ma poi sei cresciuta, e il dolcissimo legame con la tua mamma è inevitabilmente cambiato. Nel corso della vita avrai affrontato momenti difficili, e forse ti sarai allontanata da colei che più ti ama al mondo. O forse sarà sempre stata la tua migliore amica. A volte capita di perdersi, a volte invece non ci si lascia proprio mai. Quel legame viscerale sembra così fragile e allo stesso tempo infrangibile. Anche se le avversità ti avranno portato a dimenticare il tuo primo, vero, grande amore, non è mai troppo tardi per ricordarlo. Ecco alcune canzoni bellissime che ti regaleranno un’emozione infinita.

Mamma tu per me sei la più bella

Sei più bella di una stella

Sei solo tu che dai calore e tanto amore

Regalandomi il tuo sole

Per far luce nel mio cuore

Perché sei tu che fai più bella la mia vita

Mezza ancora sconosciuta

Come vorrei sempre più averti qui

Vicino a me

Perché sei tu, solo tu, sempre tu

Che nella febbre e nel dolore

Mi regali solo amore

Più di te chi mi può amare

Come vorrei che Dio ti desse tanta vita

Perché tu non hai peccato, sei l’infinito per me

E quando dico “mamma”

Le mie labbra si baciano per te

(Anna Tatangelo – La più bella)

E un po’ smarrita ti toglievi I tuoi occhiali

Ma per vedermi meglio e per la prima volta

Sentivo che sentivi che non siamo uguali

Ed abbracciandomi ti sei meravigliata

Che fossi così triste e non trovassi pace

Da quanto tempo non ti avevo più abbracciata

E in quel silenzio ho detto piano mi dispiace

(Laura Pausini – Mi dispiace)

era felice avrà avuto tre anni

stringeva al petto una bambola

il regalo più ambito

Era la festa del suo compleanno

un bianco e nero sbiadito

Guardo mia madre a quei tempi e rivedo

il mio stesso sorriso

E pensare a quante volte l’ho sentita lontana

E pensare a quante volte…

Le avrei voluto parlare di me

chiederle almeno il perché

dei lunghi ed ostili silenzi

e momenti di noncuranza

puntualmente mi dimostravo inflessibile

inaccessibile e fiera

intimamente agguerrita

temendo una sciocca rivalità

(Carmen Consoli – In bianco e nero)

Come hai fatto con le bambole

Ti ricordi quelle favole

Che mi raccontavi

Quando io fingevo di dormire

La tua guancia bianca sulla mia

Mi ritorna in mente la poesia

Di una notte che cade

Mentre il tuo sorriso splende

Eternamente

(Emma Marrone – Cullami)

Canzoni in inglese sul legame tra mamma e figlia

Secondo alcune dicerie, gli italiani sarebbero i più “mammoni” in assoluto. Ma tutto il mondo è Paese, e il bellissimo legame tra mamma e figlia non è certo una nostra prerogativa. Ci sono molte canzoni, portate alla ribalta da artiste straniere, che riescono a raccontare la speciale complicità tutta al femminile, che nasce già in tenera età. A partire dalla splendida Where you lead, intonata da Carola King: probabilmente la riconoscerai, dal momento che ha fatto da colonna sonora alla celebre serie tv Una mamma per amica. Ecco le strofe più belle in inglese, per celebrare il rapporto tra mamma e figlia.