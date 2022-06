Frasi sul legame tra mamma e figlio: un amore eterno e meraviglioso

Fonte: iStock Mamma con i suoi figli

Quando una mamma guarda il suo bambino negli occhi, il mondo si ferma: il loro legame è unico e meraviglioso, è amore puro e infinito. Per suo figlio, qualsiasi mamma sarebbe pronta a gettarsi nel fuoco, ad affrontare le prove più dure che il destino ha in serbo per lei. E insieme, mano nella mano, si terranno compagnia nel lungo percorso della vita. Raccontare questo sentimento incredibile non è facile. Poche parole sembrano non bastare per esprimere l’emozione che si cela dietro il sorriso di un bambino o dietro lo sguardo orgoglioso di sua madre.

Da sempre, scrittori e poeti cercano di mettere nero su bianco cosa significhi la maternità, quale sia il senso profondo del dare la vita e vivere in funzione di un’altra persona. Da questo sforzo sono nate splendide citazioni che ancora oggi ricordiamo, frasi bellissime e toccanti che riescono incredibilmente a fare breccia nel cuore mettendo a nudo quei sentimenti che si nascondono nel nostro animo. Su DiLei abbiamo raccolto una splendida selezione di aforismi che parlano del meraviglioso legame tra mamma e figlio.

Frasi mamma e figlio maschio

Si dice che per una mamma non ci sia nulla come il proprio figlio maschio. Il loro è un legame speciale che nasce già nei primi giorni di vita, e si rafforza con il passare del tempo. E no, non è obbligatorio diventare “mammoni” per poter avere questo rapporto incredibile: un amore viscerale come quello tra madre e figlio non può essere racchiuso in un’etichetta. Ecco alcune bellissime frasi in cui potrai sicuramente rispecchiarti.

Gli uomini sono ciò che le loro madri li hanno fatti. (Ralph Waldo Emerson)

Lascia che i tuoi ragazzi mettano alla prova le loro ali. Potrebbero non essere aquile, ma ciò non significa che non dovrebbero volare liberi. (C.J. Milbrandt)

Ci saranno molte volte che ti sentirai come se avessi fallito. Ma negli occhi, nel cuore e nella mente di tuo figlio, sei una supermamma. (Stephanie Precourt)

I gioielli più preziosi che mai avrai al collo sono le braccia dei tuoi figli. (Gaspard Mermillod)

Per la madre i figli sono ancore della vita. (Sofocle)

Mamma è il nome di Dio che i bambini hanno sulle labbra e nel cuore. (William Makepeace Thackeray)

Il rapporto madre-figlio è paradossale e, in un certo senso, tragico. Richiede il più intenso amore dal lato della madre, ma questo amore deve aiutare il bambino a crescere lontano dalla madre, e a diventare completamente indipendente. (Erich Fromm)

Cosa c’è di più bello che sentire la mano di un bambino nella tua? Così piccola, soffice e calda, come un gattino che si raggomitola tra le tue braccia. (Marjorie Holmes)

La maggior parte dei giovani sono così noiosi. Non hanno vissuto abbastanza a lungo per capire che per il mondo non sono le meraviglie che sono per le loro madri. (Lucy Maud Montgomery)

Amate i figli che la Provvidenza vi manda; ma amateli di vero, profondo, severo amore; non dell’amore snervato, irragionevole, cieco, ch’è egoismo per voi, rovina per essi. (Giuseppe Mazzini)

L’unico amore in cui credo veramente è quello di una madre per i suoi figli. (Karl Lagerfeld)

È più facile costruire bambini forti che riparare uomini rotti. (Frederick Douglass)

Se vuoi che tuo figlio cammini onorevolmente per il mondo, non tentare di liberare le pietre dal suo cammino, ma insegnargli a camminarci sopra con fermezza. Non insistere col tenerlo per mano, ma lascia che impari ad avanzare da solo. (Anne Brontë)

Rendere i tuoi figli capaci di essere onesti è il principio dell’educazione. (John Ruskin)

Frasi d’amore per un figlio maschio

Un figlio è un pezzettino di te che vivrà per sempre fuori dal tuo cuore: non c’è esperienza più magica ed emozionante della maternità, e se tra le tue braccia stringi un delizioso maschietto saprai già di avere tutto il suo amore, per tutta la vita. Se vuoi dedicargli un pensiero speciale, scegli tra queste splendide frasi d’amore per un figlio maschio.

Non una sola madre dirà di se stessa che ama il suo bambino. Perché il suo è più che amore. Lei è il suo bambino. (Marina Ivanovna Cvetaeva)

La mamma non sa perché ama il figlio e il bambino non sa perché ama la mamma. Non sanno da dove viene l’amore che provano l’uno per l’altro. È l’amore di Dio che si manifesta in loro, e quando l’amore è puro e disinteressato ne riflette le qualità divine. (Paramahansa Yogananda)

Più un figlio è costato lacrime agli occhi della madre, e più caro è al suo cuore. (Alexandre Dumas)

Un uomo che è stato l’indiscusso favorito di sua madre mantiene per tutta la vita l’atteggiamento interiore di un conquistatore, quella fiducia nel successo che di frequente porta al successo effettivo. (Sigmund Freud)

Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini. (Dante Alighieri)

Dicono che il primo obbligo verso i nostri figli è renderli felici. Spero, figlio, di aver adempiuto a questo meraviglioso mandato con te. (Edgardo Chas)

Ogni bambino che viene al mondo è un nuovo pensiero di Dio, una possibilità sempre fresca e radiosa. (Kate Douglas Wiggin)

Ci sono solo due lasciti inesauribili che dobbiamo sperare di trasmettere ai nostri figli: ali e radici. (Harding Carter)

Il bambino è una sorgente d’amore; quando lo si tocca, si tocca l’amore. (Maria Montessori)

È felice il figlio la cui fede nella propria madre rimane indiscutibile. (Louisa May Alcott)

I figli sono come gli aquiloni: gli insegnerai a volare, ma non voleranno il tuo volo. Gli insegnerai a sognare, ma non sogneranno il tuo sogno. Gli insegnerai a vivere, ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto. (Madre Teresa di Calcutta)

C’è una tenerezza duratura nell’amore di una madre per un figlio che trascende tutti gli altri affetti del cuore. (Washington Irving)

La strada della donna porta sempre al figlio, prima e dopo la maternità. (Rainer Maria Rilke)

Una donna il suo gioiello più prezioso non lo indossa, lo mette al mondo. (Isabella Viola)

Legame mamma e figlia, le frasi

Se il maschietto diventa spesso il “cocco di mamma”, solitamente una femminuccia è più scaltra e indipendente già nei primi anni della sua vita. Ma l’amore di una madre non fa differenze: anche per lei riserva un pezzettino del suo cuore, stringendo un legame bellissimo che nessun’amicizia potrà mai superare. Ecco alcune dolci citazioni che raccontano del rapporto tra mamma e figlia.

L’amore di una madre per sua figlia non conosce legge, non ha pietà, osa tutto e schiaccia spietatamente tutto ciò che incontra sul suo cammino. (Agatha Christie)

È nel rapporto madre-figlia che a mio avviso va colta l’intima essenza della vita. (Vito Mancuso)

Una madre vuole sempre il meglio per sua figlia, ma non sempre sa cosa sia. (Lauren Tingley)

Una figlia è un tesoro e una causa di insonnia. (Ben Siracide)

Una madre che irradia amore e accettazione di sé in realtà vaccina sua figlia contro la bassa autostima. (Naomi Wolf)

Le figlie a volte possono essere troppo serie, insegna loro a ridere e non prendere la vita troppo sul serio. (Catherine Pulsifer)

Quello che desideravo di più per mia figlia era che fosse in grado di salire fiduciosa nel suo cielo. (Helen Claes)

Coraggio, sacrificio, determinazione, impegno, tenacia, cuore, talento. Questo è ciò di cui sono fatte le bambine. (Bethany Hamilton)

Improvvisamente, nel dare alla luce una figlia, una donna si trova faccia a faccia non solo con una bambina, una ragazza, una futura donna, ma anche con i suoi conflitti irrisolti dal passato e le sue speranze e sogni per il futuro. (Elizabeth Debold)

Mia figlia mi ha presentato a me stessa. (Beyoncé Knowles)

Da quando sei arrivata tu, la vita è stata come un libro straordinario: non vedo l’ora di voltare pagina, per vedere quali cose nuove hai fatto. Non so se preferisco i capitoli tranquilli e sereni, o le grandi scene drammatiche, o quelle piene di suspence. Questo libro non è mai noioso, anche se non riesco a rendermi conto di aver partecipato alla sua stesura. (Pam Brown)

Le madri e le figlie insieme sono una forza potente da non sottovalutare. (Melia Keeton-Digby)

C’è una fisicità nel rapporto madre-figlia che nulla al mondo potrà modificare e lega i due corpi, quello più piccolo a quello più grande, in un abbraccio naturale, anche quando sono lontani e non si vedono. (Dacia Maraini)

Pazienza, figlia mia, impara a essere paziente e la vita sarà più facile. (Catherine Pulsifer)

Madre e figlia, un legame indissolubile: le frasi

Quello che nasce tra madre e figlia è un legame indissolubile, che diventa sempre più solido con il passare del tempo. Amiche, sorelle, complici: tra loro c’è qualcosa di speciale, una danza a due a cui nessun altro può partecipare. Vediamo alcuni pensieri bellissimi su questo magnifico rapporto d’amore (fatto ogni tanto anche di qualche bisticcio).

Quando ti rendi conto che tua madre aveva ragione, hai una figlia che pensa che tu abbia torto. (Sada Malhotra)

Le nostre figlie sono il più prezioso dei nostri tesori, i beni più cari delle nostre case e gli oggetti del nostro più vigile amore. (Margaret E. Sangster)

Una figlia è la compagna di genere di una madre, il suo più stretto alleato nella confederazione familiare, un’estensione di se stessa. E le madri sono il modello di comportamento delle loro figlie, la loro carta stradale biologica ed emotiva, l’arbitro di tutte le loro relazioni. (Victoria Secunda)

Le parole non bastano per esprimere l’amore incondizionato che esiste tra una madre e una figlia. (Caitlin Houston)

Più una figlia conosce i dettagli della vita di sua madre, più forte è la figlia. (Anita Diamant)

Mio figlio è mio figlio fino a quando non avrà preso una moglie, ma mia figlia è mia figlia per tutti i giorni della sua vita. (Thomas Fuller)

Nessuna figlia e nessuna madre vivono mai separate, non importa quale sia la distanza tra loro. (Christie Watson)

Una figlia è uno dei doni più belli che questo mondo ha da dare. (Laurel Atherton)

Lei è l’amore più lungo della mia vita, che è iniziato il giorno della gestazione e dura già da mezzo secolo, per giunta è l’unico realmente incondizionato, né i figli, né i più ardenti amanti amano così. (Isabel Allende)

Poi qualcuno me l’ha messa tra le braccia… Lei mi ha guardata, ha smesso di piangere… I suoi occhi si fusero con i miei, forgiando un legame in me con il loro dolce calore. (Shirley MacLaine)

È la voce di mia madre che mi parla all’orecchio; chissà perché l’ho tanto odiata quella voce. (Dacia Maraini)

La maternità è un compito misterioso. Prima crei un attaccamento intimo e consumante con tua figlia, poi trascorri il resto della vita imparando a lasciarla andare. (Judy Ford)

Il tesoro di una madre è sua figlia. (Catherine Pulsifer)

Man mano che invecchiano, anche le nostre figlie diventano sempre più simili a noi. (Amy Newmark)

Lascerò che mia figlia faccia quello che vuole il suo cuore. La sosterrò, la guiderò e le darò tutta la conoscenza che ho perché voglio che abbia successo in tutto ciò che ama. (The Miz)

Una figlia. Uno sbalordimento. Una perfezione. La cosa più nuova al mondo. Così piccola. Così piena di segreti. E ogni giorno porta nuove meraviglie: poiché ogni sorriso, ogni gesto è un incanto, ogni cosa è inattesa. Il suo volto si illumina quando tu… proprio tu, entri nella sua visuale. Le tue canzoni la deliziano, solo tu sei quella che la fa addormentare a carezze, allontanare le sue paure, portarla dalle lacrime al riso. È così bella, così divertente, così vivace, così decisa. E ti ama con tutto il suo cuore. Chi ha avuto una figlia così cara, non ha fallito nella vita. (Pam Brown)

Non importa quanti anni abbia, a volte una ragazza ha solo bisogno di sua madre. (Cardinal Mermillod)

Il rapporto tra genitori e figli, ma soprattutto tra madri e figlie, è tremendamente potente, difficilmente da comprendere in modo razionale. (Joyce Carol Oates)

Frasi divertenti sul legame madre figlio

Spesso mamma e figlio instaurano un legame quasi simbiotico, un vero e proprio valzer fatto di istanti preziosissimi e delicati equilibri. Basta un piccolo passo falso per mandare tutto a monte (anche solo per un momento). E non c’è niente di meglio che riderci su, prendendo la vita con leggerezza e un pizzico di ironia. Ecco le frasi più divertenti sul legame tra mamma e figlio.