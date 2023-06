Fine anno scolastico: cosa regalare a seconda dell’età dei bambini

Mamma Blogger, stop. Annata 1977, stop. Razza Caucasica, come direbbero in un poliziesco americano, stop. Status pro-tempore molto incasinata, stop.

Nel mese di Giugno, molti bambini termineranno il ciclo della scuola materna, mentre quelli della scuola elementare, conosciuta ormai come scuola primaria, e quelli delle medie aspettano le pagelle, per cui noi genitori siamo alle prese con il regalo da fare per la fine dell’anno scolastico. Abbiamo finito da poco con le collette per il regalo alle maestre, ed ora ci tocca quello per i nostri figli!

Che sia per l’eccezionale impegno profuso, che si tradurrà in una pagella meravigliosa, o anche solo per aver concluso un anno (o un intero ciclo) cresciuti per migliore consapevolezza e senso di responsabilità, ciascuno ovviamente in base all’età ed al grado della scuola, si aspetta almeno un pensierino. Ma se vogliamo fare un regalo ai nostri bambini e ragazzi, per la fine della scuola, dobbiamo prima riflettere su alcuni punti.

Il regalo non deve essere interpretato come una normale conseguenza dell’aver fatto il proprio dovere, perché il premio di fine anno, per l’alunno come per lo studente, sono le nuove capacità ed abilità acquisite, le valutazione dei docenti, i voti sulle pagelle.

Premesso questo, ciascuna famiglia si regolerà in base alla propria capacità di spesa ed al proprio stile di vita, ma si raccomanda sempre di non esagerare. Il rischio, se promettiamo “troppo”, è che ci si impegni per gli obiettivi sbagliati ma soprattutto che si crei nei ragazzi il meccanismo per il quale si fa il proprio dovere per ricevere qualcosa di materiale in cambio.

Abbiamo stilato un breve elenco dei regali di fine anno da fare ai nostri figli in base all’età o, ancora meglio, alla classe ed al ciclo scolastico che si è concluso. Prima di scorrerli, ecco qualche idea regalo che non si incarta, ma che sicuramente potrebbe essere assai apprezzata.

Idee regalo, adatte a tutti, per la fine dell’anno:

una gita in un parco divertimenti un week originale (come le notti in tenda sospesa) una visita ad un museo o ad un acquario una cena in un posto speciale una giornata particolare solo con mamma e papà.

Fare delle esperienze in famiglia, o solo con uno dei due genitori, per alcuni bambini o ragazzi può avere il sapere dell’eccezionalità, lì dove i genitori lavorino molto e non abbiano la possibilità di concedersi quotidianamente ai propri figli. Per cui, a volte, pensandoci bene, offrirgli un pomeriggio in un posto speciale, senza che le notifiche del cellulare ci disturbino, può rendere felici i nostri figli come neanche il più grande castello della Lego potrebbe!

Idee regalo per la fine della scuola materna

Premesse le considerazioni di cui sopra, e che valgono per tutte le età e le famiglie, ora vediamo alcune idee regalo per la fine della scuola materna. Soprattutto per coloro che sono alla fine del ciclo, un simpatico regalo per l’ultimo anno della scuola dell’infanzia, è un simbolo celebrativo del passaggio che nostro figlio/a vivrà, per cui sarebbe bello consegnarlo l’ultimo giorno di frequenza o quello della classica recita scolastica.

3 idee per i bambini della scuola materna (5-6 anni)

Una tavoletta a forma di unicorno o di draghetto sulla quale disegnare, scrivere e poi, grazie ad un semplice tasto, ricominciare all’infinito. Ideale anche da portare al ristorante per intrattenere i bambini, sarà un regalo sicuramente apprezzato e che li farà sentire più grandicelli.

Che siano ancora una volta i mitici unicorni o i classici dinosauri, per i bambini appassionati di arte e di pittura, non c’è regalo di fine anno migliore: un bellissimo set, completo di tutto, per dipingere in tranquillità: dal grembiule alla tovaglietta per evitare di macchiare il tavolo. Non mancano che gli artisti!

Infine, regalo perfetto per la fine dell’anno scolastico è un astuccio con i propri personaggi preferiti. Esso potrà essere usato come back to school, in modo da motivare il bambino al passaggio che lo aspetta fra pochi mesi, oppure come l’astuccio che si porterà in vacanza o nei viaggi in auto, per colorare o per esercitarsi con i classici libretti usati prima di cominciare la scuola.

I regali per le pagelle della scuola elementare

La scuola elementare finisce i primi di Giugno, ma bisognerà attendere la metà del mese per poter prendere un sospiro di sollievo. I bambini hanno aspettative diverse in merito alla pagella e se ci sono coloro che le temono, altri non vedono l’ora di farle vedere a mamma e papà, per mostrare loro come siano stati bravi. Per cui è normale che il regalo di fine anno scolastico, nel loro caso, venga spesso considerato come una conseguenza della pagella. Attenzione, però, a trasmettere nel modo giusto le nostre emozioni rispetto alla pagella, per non ledere l’autostima dei bambini.

Visto che gli alunni della scuola elementare hanno età assai diverse, li accompagniamo che sono bambini e li andiamo a riprendere in quinta che sono ormai dei preadolescenti, abbiamo distinti in due fasce di età le idee regalo.

2 idee dalla I alla III elementare (dai 6 anni ai 9 anni circa)

I bambini arrivano a scuola che danno i numeri, simpaticamente parlando, ma ci vorrà del tempo per poter aspettare che siano in grado di leggerli su un orologio. Per cui, visto che non fanno che contare i minuti affinché il futuro arrivi presto, a differenza di quanto si faccia noi “diversamente giovani”, un orologio potrebbe essere un regalo perfetto, anche adatto a trasmettergli un senso di indipendenza. Considerando che per loro, leggere l’ora, sarà anche un modo per esercitare le nuove capacità acquisite, optiamo per un modello analogico.

Le tipologie sono tantissime, come le fasce di prezzo. Se si tratta di un primo orologio, forse, meglio cominciare con qualcosa di carino ma non eccessivamente costoso o firmato. Il rischio che possa rovinarlo o perderlo, dobbiamo metterlo in conto, per i più piccoli.

Adatti a tutti, sono questi orologi coloratissimi, con temi differenti. Soprattutto sono modelli impermeabili, chissà che non si possano portare anche al mare, mentre il nostro bimbo impara a nuotare!

Sicuramente apprezzatissimo, se non addirittura direttamente richiesto, è un gioco Lego. La loro qualità e la varietà è talmente immensa che non possiamo elencarli tutti, allora abbiamo optato qui per consigliarvi una sola tipologia alla quale, forse, non avevate pensato.

Dalla bacheca messaggi al porta penne, ecco quale lego, una volta costruito, non avrà il problema di dove essere posizionato. Anzi, questo in particolare, avrà la funzione di creare un po’ di ordine in cameretta!

Anche nella versione del magico mondo di Harry Potter!

2 idee per la IV e la V elementare (dai 9 anni agli 11 anni circa)

Qui possiamo cominciare a distinguere, seppur in modo grossolano, i grandi amanti della lettura da quelli con un imprinting più tecnologo.

Tra l’altro, è assai probabile che, durante questi anni, alcuni bimbi / bimbe abbiano fatto la prima comunione. In tal caso, è possibile che nei consueti mesi dedicati al sacramento, la famiglia abbia già investito per vestiti, feste e regalo. Un motivo in più per non puntare al regalo più costoso come conseguenza del fatto che i bambini siano più grandi, ma solo a quello che potrebbe piacere.

Per chi abbia apprezzato l’orologio analogico e ne abbia ben compreso la bellezza e l’importanza, si potrebbe regalare a fine anno scolastico uno più “ da grandi”, come sono consueti dire loro, oppure, uno più sportivo. Come, del resto, se facesse piacere a nostro figlio/a si potrebbe optare per il primo modello digitale.

Ecco un modello disponibile in tanti colori differenti, dalle molteplici funzioni, dalla luce al Sos. Ovviamente, in questo caso come in altri simili, è importante responsabilizzare il bambino all’uso della telecamera come anche dei giochi che non vanno fatti in classe o in altre occasioni di convivialità o di impegno.

Per gli amanti dei libri, ormai, non c’è davvero che l’imbarazzo della scelta. Parliamo di bambini che leggono (bene) da soli e che potrebbero fare le ore piccole per finire il loro nuovo libro se non addirittura una collana intera. A questo punto, dipenderà solo dalle preferenze ma, in genere, siamo ancora nell’età dei fantasy.

Regalo di fine anno per i ragazzi della scuola media

Non possiamo che finire questo elenco di consigli sui doni da fare per la fine dell’anno scolastico, con i ragazzi delle medie. Ragazzi che attraversano, in questi tre anni di scuola, non pochi cambiamenti, momenti bellissimi ma anche delicati. Per la prima volta, avranno a che fare con professori e professoresse, lunghe ore di studio pomeridiano, grandi nuove amicizie, primi amori e soprattutto l’inizio di un periodo conflittuale con la famiglia ed il mondo degli adulti.

Soprattutto per chi questo ciclo lo termina, la vita sarà travolta da una vera rivoluzione a livello fisico, ormonale, emotivo. Ci saranno le prime grandi scelte da fare quasi in totale autonomia. Noi genitori, dall’altro canto, insieme a loro, saremo travolti da nuovi emozioni e sentimenti.

In questo caso, per i regali di fine anno che saranno ben diversi a seconda che si tratti del primo, del secondo o del terzo anno, facciamo prima una grande raccomandazione, che non viene da noi ma da quasi l’ intera comunità scientifica e pediatrica: ritardiamo l’ingresso del cellulare nella loro vita. Aspettiamo almeno il secondo anno della scuola media, per regalare uno smartphone.

Resistere è difficile, la tentazione di adeguarsi è tanta, la paura che nostro figlio/a rimanga il solo a non averlo è molta. Ma è un nostro dovere sapere dire anche di no, come ci suggeriscono gli esperti. È in gioco la loro salute e non solo.

Un altro consiglio, se nostro figlio/a percepisce già una paghetta e, per fine anno, vorrebbe un regalo per noi troppo costoso, è di chiedergli di contribuire. In questo modo gli daremo la possibilità di capire l’importanza del denaro e dell’eventuale risparmio che, in modo responsabile, avesse realizzato nel corso dei mesi. Anche un bel regalo può diventare un’occasione per insegnare qualcosa ai nostri figli.

Idee regali per i ragazzi delle medie:

buchi ed orecchini

macchina fotografica

kindle

qualche capo di abbagliamento.