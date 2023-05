Regali di fine anno alle maestre ed ai maestri: i nostri consigli per non sbagliare

Mamma Blogger, stop. Annata 1977, stop. Razza Caucasica, come direbbero in un poliziesco americano, stop. Status pro-tempore molto incasinata, stop.

A Maggio, ogni rappresentate che si rispetti e ogni mamma presente nella chat di classe, sanno che dovranno correre per lanciare l’idea sul regalo di fine anno da fare alle maestre! Tramite chat, mail o faccia a faccia davanti ai portoni della scuola, quando essa comincia a volgere al disio, prima che arrivino le feste di fine anno e i compiti per le vacanze, i regali da fare alle maestre ed ai maestri, diventano il pensiero fisso di tutti i genitori.

Se ci sono, dal un lato, quelli che vogliono fare il regalo personale di fine anno, e quelli che ritengono che ai maestri ed alle maestre non vada comprato alcunché, nel mezzo c’è tutto il resto: genitori consapevoli del fatto che i propri figli (amati ma a volte di difficile gestione) sono stati tollerati da adulti che, senza alcun vincolo di sangue, li stanno crescendo con affetto e dedizione. Un regalo di fine anno, per il lavoro delle maestre e dei maestri, è il minimo per costoro. Il problema, che a volte pare insormontabile, è il cosa regalare, anno dopo anno, per questo ognuno è invitato a proporre le proprie idee. Anche se a vincere, si sa, sarà quella della rappresentate (o del rappresentante) di classe!

Tra il serio ed il faceto, vediamo insieme cinque proposte, utili a chi non sa cosa regalare a fine anno, e vuole comunque dire la sua in chat. Non si sa mai chi la spunti!

Vasi e piante: il regalo unisex per maestri e maestre

Sebbene si parli sempre della scuola, e del suo personale, come fossimo rimasti a due secoli fa, dunque solo al femminile (un po’ come per le chat dei genitori), per fortuna il mondo è andato avanti e ci sono anche maestri al servizio della formazione dei nostri figli e figlie.

In questi casi, per i regali di fine anno potrebbe complicarsi la decisione su cosa prendere, perché è giusto fare un regalo della stessa entità economica ma potrebbe essere complicato, se si tratta di oggetti diversi. In presenza di una classe nella quale il corpo insegnante sia comporto da un maestro ed una maestra, la soluzione potrebbe essere offerta da vasi e piante grasse. Un regalo di fine anno perfetto sia per un uomo che per una donna, purché dal pollice verde!

Sempre più desiderati ed acquistati sono i vasi per le piante grasse, dalle fattezze e dai visi particolarmente stilizzati ed adatti ad ogni stanza della casa.

Più sobri, classici e puliti, dalle dimensioni diverse sono i vasi in porcellana con i piedini.

Se, nei primi due casi, fatta la scelta, dovremo poi acquistare a parte la piantina, in quest’ultimo caso, il regalo ai maestri/maestre sarà più completo e divertente. Un bel set completo di vasetti, sotto vasi, etichette e semi per piantine da orto.

Pumi & pigne: il regalo perfetto per chi ama la casa

Perfetta per le case al mare, ma anche per gli appartamenti cittadini, da quelli più minimal ai più eleganti, ormai, sono anni che la pigna (o il pumo) originaria delle regioni più soleggiate d’Italia, troneggia e colora mensole e librerie. Anche questo è un regalo perfetto sia per i maestri che per le maestre, e la varietà offerta è tale da regalarci l’imbarazzo della scelta sia in termini di dimensioni che di colori.

Come questi, in porcellana, dipinti a mano, dalle diverse dimensioni che, se abbiamo un bel budget, è bello anche combinare tra loro.

Per chi ama il classico, con le stesse caratteristiche e varietà cromatiche, ecco altri ispirazioni.

Tazze e tazzine: per gli appassionati di caffè e cappuccini originali

Ecco ancora una volta un regalo perfetto per una serie di motivi: assolutamente unisex; prezzi anche piccoli, in modo da poter combinare più pezzi, se si vuole; è sicuramente un oggetto che sarà utilizzato. Se gli e le insegnanti della classe sono giovani, un regalo di fine anno simpatico ed apprezzato, sono queste tazze perfette per qualsiasi bevanda. Le forme sono tantissime e l’effetto Wow è garantito. La prima è la versione bicchiere, la seconda è la versione con il manico.

Un set da due, con zuccheriera, dal gusto più rustico, ma colorato è la proposta di un marchio molto amato.

Più completo, con sei tazzine e relativi piattini, è il set super colorato perfetto per tanti caffè che seguiranno alle correzioni dei compiti a casa.

Diffusori e candele: una casa sempre profumata ma con stile

Perfetto per ogni tipo di casa, con la missione di rilassare, dando alla casa un odore fresco e pulito, il diffusore con oli essenziali o in formato candela profumata, sono un regalo sempre gradito.

Qui la versione pulita, minimal, dalle diverse dimensioni ed anche con luce notturna, ecco il diffusore per non sbagliare.

Più femminile, invece, amata soprattutto dalle più giovani, è la candela. Disponibili in diverse misure o in set.

Telo mare: il regalo perfetto per la fine della scuola

Sebbene la vacanza in montagna sia sempre più in voga, ogni anno, le statistiche di gradimento sono ancora a favore delle ferie al mare. Dunque, questa idea è perfetta per maschi e femmine, un regalo di fine anno scolastico assai calzante, considerato il periodo: ecco a voi il telo mare.

Versione molto apprezzata è quello ad effetto tela/ lenzuolo , tanti i colori da scegliere. In ogni pacco ce ne sono due.

Assai più classici, con le righe ever green, la confezione ne contiene quattro pezzi. Ideale se le maestre ed i maestri sono più di due (esempio, quello di musica, quello di attività motoria, quello di religione etc), oppure se vogliamo fare un regalo di coppia.

In versione maxi telo, con cartina geografica, forse più apprezzato da maestri e maestre più giovani, ecco una versione molto simpatica.

Le ispirazioni, le idee, sono tante ancora, da quelle più appetibili per il palato a quelle di natura assai personali come creme profumate, ciondoli-gioiello e così via. Esse possono dipendere molto dal livello di conoscenza e dal rapporto di confidenza con gli insegnanti ed anche dal sesso.

Qui vi abbiamo riportato tutto quello che meno risente dei gusti e preferenze personali e ancor meno del sesso degli insegnanti, in modo da non sbagliare. Alcune di esse sono idee e prodotti di prezzo contenuto, che possono essere adatti anche ad un regalo da fare come famiglia singola, mentre altri sono perfetti per fare il regalo con tutta la classe.