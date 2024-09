Sanremo 2025, Serena Rossi: l’indiscrezione sull’edizione di Conti

I rumors dicono che Serena Rossi sia in trattative per affiancare Carlo Conti a Sanremo 2025, alimentando attese e curiosità su chi salirà sul palco

Fonte: Getty Images Serena Rossi, probabile co-conduttrice a Sanremo 2025

Manca ancora tempo all’appuntamento più atteso della televisione italiana, ma il toto-nomi sul Festival di Sanremo 2024 è già iniziato. Carlo Conti, il volto rassicurante della Rai, è al timone per la prossima edizione e, tra i preparativi che stanno prendendo forma, c’è una domanda che tutti si pongono: chi salirà con lui sul palco dell’Ariston? Le voci sono tante, ma una in particolare sta già facendo parlare. E non poteva che essere lei, l’attrice che sa come catalizzare l’attenzione del pubblico: Serena Rossi

La candidata ideale? Serena Rossi in pole position

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Oggi, Serena Rossi è la favorita per affiancare Carlo Conti nella conduzione di Sanremo 2025. Alberto Dandolo, esperto di gossip, ha rivelato: “Serena Rossi sta facendo fuoco e fiamme per avere un ruolo da primadonna in questo Festival Sanremo firmato da Carlo Conti. Il vero obiettivo della brava artista partenopea è quello di affiancare Carlo nel ruolo di co-conduttrice durante la prossima edizione della kermesse canora più importante del Paese. Le trattative fervono”. L’attrice napoletana, che negli ultimi anni ha dimostrato di saper dominare la scena, sembrerebbe quindi più decisa che mai a calcare il palco più ambito della tv italiana.

Il rapporto tra Carlo Conti e Serena Rossi

Carlo Conti e Serena Rossi non sono estranei a collaborazioni di successo. Nel 2014, la Rossi ha partecipato a Tale e Quale Show, vincendo l’edizione grazie alle sue straordinarie capacità di imitazione e al suo talento poliedrico. Questo successo le ha aperto le porte a molte altre opportunità, consacrandola come una delle artiste più apprezzate del panorama televisivo italiano.

Tra ambizione e talento: Serena Rossi non molla la presa

In una passata intervista al Messaggero, Serena Rossi aveva dichiarato: “Se Amadeus mi ha invitata a Sanremo per condurre una delle serate del Festival? No, mai sentito”. Nonostante ciò, l’attrice aveva espresso il suo desiderio, pur mantenendo un atteggiamento distaccato: “Mi piacerebbe, ovvio, ma sono tranquilla, anche perché quelle poche volte che ho forzato le cose mi è andata malissimo”.

Serena ha poi ricordato un episodio legato alla sua carriera, quando non riuscì a ottenere un posto nella giuria di X-Factor: “Nel 2017 avrei voluto fare la giudice di X-Factor 11: mi proposi e feci il provino, poi presero Levante”. Ma con il tempo, la sua determinazione ha pagato: “Io campionessa di porte in faccia? È vero. Adesso però quelle porte si sono aperte”.

Sanremo 2025: un parterre di novità

Il Festival di Sanremo 2025, sotto la direzione artistica e conduzione di Carlo Conti, si preannuncia ricco di sorprese. Tra le novità più attese, il ritorno delle Nuove Proposte, una categoria che offrirà una vetrina agli artisti emergenti, selezionati tramite un talent show che porterà nuove voci sul prestigioso palco dell’Ariston.

La competizione principale vedrà invece la partecipazione di 24 artisti Big, con l’obiettivo di offrire una varietà musicale capace di soddisfare il pubblico e la critica. Anche l’aspetto visivo avrà il suo spazio di rilievo, con una scenografia innovativa curata da Gaetano e Maria Chiara Castelli, ispirata alle forme organiche dei fiori, che promette di arricchire lo spettacolo con effetti scenici spettacolari.