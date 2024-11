Le dichiarazioni di Carlo Conti su Sanremo 2025, per cui "non dorme più": da Tiziano Ferro, un sogno, fino alla possibilità di riportare Blanco sul palco

Fonte: IPA Carlo Conti

Mancano poche settimane all’annuncio dei Big in gara a Sanremo 2025. E Carlo Conti ha ammesso di non dormirci la notte: l’annuncio, in previsione per il 2 dicembre con il Tg delle 20, è già super atteso. Ma quali sono i nomi papabili? Il conduttore ha un sogno (quello di riportare un nome forte come Tiziano Ferro al Festival). E un’ipotesi: dare a Blanco una possibilità dopo quanto accaduto all’Ariston durante la presentazione del brano L’Isola delle Rose.

Carlo Conti, i nomi a Sanremo 2025

Il Festival di Sanremo 2025 va in onda da martedì 11 a sabato 15 febbraio 2025: mancano quattro mesi alla kermesse, che vede il ritorno di Carlo Conti alla conduzione, dopo cinque anni strabilianti firmati da Amadeus. La curiosità è tanta, anche e soprattutto per i possibili Big in gara. Sappiamo intanto il nome del co-conduttore per la finale del Festival: se nel 2024 Amadeus ha scelto Fiorello, il duo degli “Amarello” che ha riscosso enorme successo durante le edizioni, Conti ha optato per Alessandro Cattelan, nome di nicchia ma in grado di tenere il palco in modo impeccabile.

A Chi, Conti ha svelato le prime curiosità sui cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025. “Da regolamento sono 24, ma sono talmente tanti i brani che non so se allargare il numero. Fino al 26 novembre si possono presentare proposte”, ha ammesso, però, di non aver cercato nessun nome. “Sono così tanti quelli che si propongono che hai l’imbarazzo della scelta, finora ho sentito 200 canzoni”. Fino al 2 dicembre, in ogni caso, il suo pensiero è la scelta delle canzoni. “Non ci dormo la notte perché sono nel marasma musicale, non sento neanche la radio, però è la parte più bella e di responsabilità”. La data in cui scopriremo tutto? Il 2 dicembre al Tg1 delle 20.

I nomi, da Tiziano Ferro a Blanco

Tanti i nomi forti menzionati da Conti durante l’intervista. Il sogno di riunire Al Bano e Romina Power all’Ariston è una vera e propria “suggestione”, perché pensa che sia molto difficile rifarla come nel 2015. “Tiziano Ferro sarebbe un sogno averlo, ma non so se ci stia pensando”, ha svelato il conduttore. Su Al Bano, però, sappiamo che potrebbe essere tra i Big in gara, avendo candidato addirittura due pezzi, intenzionato a tornare all’Ariston a ogni costo.

C’è un altro artista che Conti vorrebbe vedere sul palco. Blanco, per l’esattezza: “Sarebbe giusto in qualche modo dargli la possibilità di tornare a superare lo choc che ha avuto su quel palco, è un talento”.

Le indiscrezioni su Sanremo 2025

Tra attesi ritorni e sogni da realizzare (o irrealizzabili), sono tanti i rumor riguardo Sanremo 2025. La Repubblica ha fatto diversi nomi, come Madame, Elodie, Olly, Anna Pepe, Benji & Fede, Tommaso Paradiso, Alessandra Amoroso, Noemi, Ermal Meta. O persino il nome di Gianna Nannini, un obiettivo piuttosto ambizioso di Conti. Online, invece, la scommessa è di vedere Damiano David, il frontman dei Måneskin, come superospite a Sanremo 2025 in veste di solista. “Voglio rendere un servizio alla discografia, proseguire con il lavoro fatto, creare un bell’evento seguito da tutti e apprezzato da tutti i componenti della famiglia e, possibilmente, regalare tante belle canzoni”, questo è, in ogni caso, il vero sogno di Conti.