Il 6 novembre 2024 è andata in onda una puntata speciale di La Volta Buona, in versione ridotta a solo un’ora, per lasciare spazio a un approfondimento sulle elezioni americane, a cura del TG1. Dalle 15 in avanti, in ogni caso, i telespettatori affezionati del programma televisivo, hanno potuto seguire un episodio del contenitore pomeridiano di Rai Uno, con al timone sempre Caterina Balivo.

Buona parte della puntata è stato dedicato al prossimo Festival di Sanremo e alla discussione sul toto-nomi dei big in gara, che verranno rivelati a tutti tra meno di un mese. A commentare in studio tutte le ultime indiscrezioni a riguardo, Carolina Rey, Grazia Sambruna, Luca Dondoni, Mal e Romina Carrisi, che ha fatto delle rivelazioni sulla possibile partecipazione alla kermesse musicale del padre, Al Bano Carrisi.

Romina Carrisi, Albano sarà a Sanremo 2025?

Carlo Conti sarà il conduttore del prossimo Festival di Sanremo, dopo l’abbandono di Amadeus, che ha cominciato una nuova avventura sul canale Nove. Tra i nomi in lizza per essere scelti come concorrenti della prossima edizione della kermesse musicale si trova anche quello di Al Bano Carrisi che, come rivelato a La Volta Buona, dalla figlia Romina Carrisi, vorrebbe veramente prendere parte allo show musicale.

La ragazza ha svelato che il cantante ha sottoposto ben due brani al vaglio del presentatore televisivo: “Al Bano ha mandato due canzoni, una sull’amore in senso lato, come collante di questo mondo, l’amore come collante della pace, credo. Le canzoni non le ho ascoltate, credo che le abbia ascoltate solo il suo arrangiatore e Carlo Conti”.

Romina Carrisi ha aggiunto che il padre vorrebbe fortemente partecipare al Festival di Sanremo 2025, anche perché sarebbe sfumata già la sua partecipazione lo scorso anno: “Da quello che ho capito, papà è andato con Massimo Ranieri e Morandi a cantare come super ospite, però, poi ‘Vorrei venire come concorrente’, perché a lui la gara lo fa sentire vivo, lui vive per l’adrenalina… Successo qualcosa”.

La figlia dell’artista dà quasi per certa, quindi, la partecipazione di Al Bano Carrisi allo show musicale: “Secondo me Carlo non può dire di no, sennò se lo trova direttamente sul palco… Lui è innamorato di quel palco, lui dice che l’adrenalina che prova su quel palco non la prova da nessun’altra parte”.

Sanremo 2025, le indiscrezioni di Luca Dondoni

Luca Dondoni, tra gli ospiti di Caterina Balivo, ha svelato le ultime indiscrezioni che ruotano intorno al prossimo Festival di Sanremo. Secondo l’esperto di musica potrebbe arrivare sul prestigioso palco anche una star internazionale come Lady Gaga: “C’è una cosa che manca rispetto a questo nuovo Sanremo e a un Carlo Conti che vuole fare le cose distanti sia da Baglioni che da Amadeus… Nel febbraio del 2025 sarebbe in uscita un album che s’intitola LG7, sta per Lady Gaga 7. Siccome la promozione la farà anche in Europa io chiedo perché Carlo Conti non se la porta come ospite all’Ariston, sarà possibile?”

Il giornalista ha affermato che la presenza della cantante potrebbe essere favorita dalla sua necessità di promuovere il suo ultimo lavoro discografico e dalla volontà di Carlo Conti di arricchire la kermesse musicali con degli ospiti stranieri: “Avevano detto gli scorsi presentatori che non volevano ospiti stranieri”.

Luca Dondoni, però, ha svelato anche degli altri nomi che, a suo dire, potrebbero partecipare alla gara musicale: “Io aggiungerei un Benji e Fede, che sembrano caldissimi al momento… Era venuto fuori anche il nome anche di Alessandra Amoroso… Non più tardi di qualche minuto fa ha postato su Instagram, insieme a Gianni Morandi, una foto. Evidentemente non si sono trovati a mangiare e basta. Il fatto che ci possa essere, addirittura, un’accoppiata di quel tipo…”.

Anche Mal, presente in studio, ha svelato di essersi candidato per il prossimo Festival di Sanremo: “Io sto provando anche quest’anno… Una e molo particolare pure”.