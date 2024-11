Fonte: Ufficio Stampa La Corrida Amadeus conduce "La Corrida"

Mercoledì 6 novembre, sul canale Nove, Amadeus torna in prima serata La Corrida, lo show televisivo ideato dal grande Corrado Mantoni insieme a suo fratello Riccardo. Considerato il padre di tutti i talent show, lo spettacolo prima radiofonico e poi televisivo ha accompagnato generazioni di spettatori grazie alla sua formula unica, che celebra i cosiddetti “dilettanti allo sbaraglio”. L’edizione 2024 del programma, affidata al conduttore ravennate, è arricchita da un’orchestra di 30 elementi guidata dal Maestro Leonardo De Amicis, chiamato ad accompagnare le esibizioni dei concorrenti prima del sanguinoso giudizio finale.

Come funziona La Corrida

La nuova edizione di Amadeus è composta da otto puntate, prodotte da Banijay Italia e Corima, e promette di mantenere intatto lo spirito che ha reso celebre il programma: divertimento, autoironia e tanta genuinità. Come da tradizione, ogni settimana salgono sul palco persone comuni e rigorosamente non famose, pronte a esibirsi davanti a un pubblico che non fa sconti tra piatti, campanacci e aggeggi rumorosi di ogni genere. I “dilettanti allo sbaraglio” mostreranno i loro talenti (o presunti tali) nelle discipline più disparate, spaziando tra canto, barzellette, danza, comicità, imitazioni, magie e poesie. Con le loro esibizioni, che sono spesso tanto curiose quanto esilaranti, regaleranno al pubblico momenti di dissacrante intrattenimento, che potrebbe culminare in un applauso o in un sonoro stroncamento.

L’elemento distintivo de La Corrida è proprio la partecipazione attiva del pubblico in studio, che con entusiasmo e ironia esprime il proprio giudizio su ciascuna performance. La platea diventa, così, il vero protagonista dello spettacolo, con il compito di approvare o bocciare i concorrenti con applausi scroscianti, campanacci, fischietti, pentole e altri oggetti rumorosi. Appena il semaforo si accende di verde, gli spettatori potranno liberamente manifestare il loro apprezzamento o dissenso, in una sorta di rito che rende il programma unico nel suo genere. Non è prevista una vittoria materiale per il concorrente più acclamato, bensì un riconoscimento morale che celebra l’autoironia e la capacità di mettersi in gioco.

Chi è il primo giudice famoso

Oltre al pubblico, in ogni puntata sarà presente un giudice famoso che avrà un ruolo fondamentale: quello di ripescare un concorrente, dandogli così l’opportunità di accedere alla finale. Nella prima puntata, sarà Nino Frassica, noto per la sua comicità stralunata e per la sua verve ironica, a ricoprire questo ruolo. La sua presenza promette di portare ulteriore umorismo allo show, in linea con il tono leggero e divertente che caratterizza da sempre questo spettacolo. La finale dell’ottava puntata incoronerà il vincitore di questa edizione, chiudendo un ciclo di serate all’insegna del sorriso e della spensieratezza.

Amadeus, scelto come presentatore, porta con sé una lunga esperienza e la capacità di creare empatia con il pubblico, dote che lo rende ideale per uno spettacolo di questo tipo. La prima puntata de La Corrida va in onda sul Nove dopo il consueto appuntamento con Chissà chi è. Lo show è visibile anche su Discovery+. Il programma vive anche sui social, oltre a quelli ufficiali, anche tramite l’hashtag dedicato in grado di raccogliere centinaia di commenti durante la messa in onda del programma.