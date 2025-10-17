Tina Cipollari sbarca su Nove: sarà giudice nella Corrida di Amadeus

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Tina Cipollari sbarca su Nove come giudice del nuovo programma di Amadeus, La Corrida. La storica opinionista di Uomini e Donne infatti sarà nel cast del remake di uno degli show più amati e seguiti della televisione italiana.

Tina Cipollari a La Corrida di Amadeus

Ma quale sarà il ruolo di Tina ne La Corrida di Amadeus? Secondo le prime rivelazioni l’opinionista scoperta da Maria De Filippi sarà un giudice dello show. Per la precisione Tina Cipollari vestirà i panni del capopolo e potrà salvare un concorrente che è stato eliminato. Dunque se, secondo la sua opinione, il concorrente sarà stato fischiato ingiustamente, avrà la possibilità di ribaltare il verdetto. La puntata che la vedrà nella trasmissione dovrebbe andare in onda il 5 novembre 2025.

Dopo Il Ristorante, Celebrity Chef e Belve perciò i telespettatori avranno la possibilità di vedere il volto di Uomini e Donne in una nuova veste, lontano dagli studi del dating show. Genuina, divertente e spontanea, Tina resta uno dei personaggi più apprezzati e amati delle televisione italiana. “Ho delle caratteristiche che non trovo in nessun’altra persona – aveva svelato a Francesca Fagnani -. Intanto, la mia autoironia, non ce l’hanno tutti, la mia simpatia, l’intelligenza. Quasi tutti mi amano. Chi non mi ama conduce una vita triste. Sono popolana, popolare: appartengo al popolo. Guardando gli altri opinionisti mi viene da ridere, dicono tutti cose scontate. Hanno tutti paura”.

La Corrida di Amadeus: quando inizia

La Corrida di Amadeus andrà in onda dal 5 novembre per un totale di otto appuntamenti. Il conduttore è riuscito, con passione e talento, a riportare in televisione uno dei programmi più apprezzati, legato al volto dell’amatissimo Corrado. Una scommessa vinta, per Amadeus, che ha ottenuto buonissimi risultati con la sua Corrida.

“Sono molto contento, ci tenevo a fare una Corrida particolare e fedele: la seguivo alla radio – ho un’età – e poi in tv. Al pubblico è piaciuta e tornerà il prossimo autunno – aveva spiegato -. Ho fatto La Corrida come volevo io, più con l’amore che ragionandoci, con affetto per il programma e per chi lo ha creato. Sono andato dritto per la mia strada, lavorando come so fare”.

La nuova edizione de La Corrida sarà di sicuro nel segno di Marina Donato, la vedova di Corrado scomparsa poco tempo fa e legatissima ad Amadeus. Era stata proprio lei, storica produttrice, a chiedere al conduttore di riportare il televisione il format. Dopo l’improvvisa morte della Donato, Amadeus aveva svelato sconvolto di averla sentita poco prima e si era detto profondamente affranto per quanto accaduto. “Lei conosceva bene l’immenso affetto che nutrivo per Corrado e l’amore per la Corrida – aveva spiegato -. Anzi, da anni pensavamo a realizzarla insieme: appena finisco Sanremo giuro che la facciamo, le avevo promesso. E così era stato. Si proiettava nel futuro, era bello parlare con lei di progetti”.