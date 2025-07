Morta Marina Donato, la produttrice televisiva grande amore di Corrado

Ansa Morta Marina Donato, il grande amore di Corrado

Si è spenta a 76 anni Marina Donato, storica produttrice televisiva e compagna di vita di Corrado. Autrice, curatrice e mente dietro le quinte di alcuni tra i programmi più amati della televisione italiana.

Una presenza silenziosa ma decisiva che ha saputo costruire una carriera solida contribuendo a creare format entrati nel cuore del pubblico. E mentre il suo nome non era spesso in primo piano, il suo lavoro parlava per lei.

Al suo fianco, per oltre trent’anni, c’è stato Corrado: un amore nato sul lavoro e cresciuto nel tempo, fatto di rispetto, complicità e una profonda condivisione di intenti nella vita e in TV.

Marina Donato, addio alla produttrice televisiva

Marina Donato, nata a Roma il 4 luglio 1949, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo a soli 24 anni, entrando nel team di Corrado Mantoni, uno dei volti più amati della televisione italiana. Quella collaborazione, nata sul lavoro, è diventata un legame profondo che ha accompagnato tutta la sua vita professionale.

Con passione e competenza, Marina ha contribuito a dare vita a programmi entrati nel cuore degli spettatori come La Corrida con Corrado e poi Gerry Scotti, Forum, Il pranzo è servito con Corrado e più tardi Flavio Insinna, e La prova del cuoco con Antonella Clerici.

Nel corso degli anni ha ricoperto ruoli chiave, da produttrice esecutiva ad autrice, lavorando con i protagonisti più amati della tv italiana e fondando la società di produzione Corìma, che ha portato avanti alcuni di questi format anche negli anni più recenti.

Il 30 luglio 2025 un improvviso arresto cardiaco l’ha colta mentre era a cena in un ristorante a Roma. Nonostante i tempestivi soccorsi e il trasferimento urgente al Policlinico Umberto I, Marina Donato è venuta a mancare all’età di 76 anni, lasciando un grande vuoto nel panorama televisivo e tra chi ha lavorato con lei.

Marina Donato, il grande amore di Corrado

Il legame tra Marina Donato e Corrado Mantoni è stato un viaggio lungo e prezioso iniziato sul set e diventato nel tempo una vera storia d’amore. Lei, giovane e determinata, lui con tutta l’esperienza e l’eleganza che hanno accompagnato un rapporto costruito giorno dopo giorno.

Nonostante i 25 anni di differenza, la loro relazione è stata segnata da una complicità sincera e da un rispetto reciproco che hanno saputo proteggere dai riflettori, preferendo mantenere la loro intimità lontano dal clamore mediatico. Dopo oltre vent’anni di convivenza, si sono sposati il 27 giugno 1996, con una cerimonia privata, proprio come piaceva a entrambi.

Ventidue soli invitati, per un evento semplice e riservatissimo:“Corrado voleva così, era riservatissimo. Prima però abbiamo fatto una cena con 200 amici, li abbiamo convocati senza dire niente e ci divertivamo a chiedere loro per quale motivo li avessimo chiamati. Nessuno pensava a un matrimonio dopo 23 anni di convivenza, tranne un amico che ci regalò delle lenzuola”, aveva raccontato Marina in un’intervista.

Marina è sempre stata un sostegno solido per Corrado, un punto di riferimento prezioso sia nella vita privata che nel lavoro. Dopo la sua scomparsa nel 1999, ha continuato a custodire con discrezione la memoria di quell’amore, restando fedele al modo riservato con cui hanno vissuto la loro storia, senza però dimenticare i dettagli più dolci.

“Al mattino, per almeno dieci minuti, io non parlo, non ascolto e non faccio nulla, e Corrado aspettava che io entrassi in sintonia con il resto del mondo. A un certo punto mi chiedeva sempre: ‘Ora se po’ parlà?’ E così cominciava la nostra giornata”.