Amadeus sulla morte di Marina Donato: “Sono senza parole. Ci eravamo visti”

Amadeus racconta il dolore per la morte di Marina Donato, la vedova di Corrado Mantoni, colpita da un malore improvviso mentre cenava in un ristorante a Roma.

Il legame speciale fra Marina Donato e Amadeus

Il conduttore e la Donato erano molto legati, così tanto che era stata proprio lei a chiedergli di condurre La Corrida, di cui era produttrice, su Nove. Non solo: Marina Donato aveva scelto di seguire Amadeus a Discovery quando aveva lasciato la Rai. Un legame forte e un rapporto bellissimo che si è spezzato all’improvviso, lasciando sconvolto il conduttore e distrutto per la sua perdita.

“Ci siamo visti in call ieri mattina, ci eravamo sentiti l’altro ieri pomeriggio: la notizia di oggi è stato un colpo, mi ha lasciato senza parole”, ha rivelato Amadeus all’Ansa.

Lavorando insieme, fra grandi progetti e programmi, Amadeus e Marina erano diventati molto amici. “Le volevo veramente bene e so che lei ne voleva a me – ha spiegato -: un legame nato quasi a pelle, anche perché lei conosceva bene l’immenso affetto che nutrivo per Corrado e l’amore per la Corrida”.

Marina Donato e il ricordo commosso di Amadeus

Amadeus ha ricordato l’entusiasmo e l’energia con cui Marina Donato stava preparando insieme a lui e al suo team la nuova edizione de La Corrida. “Stavamo già lavorando alla prossima edizione della Corrida, con tante idee, spunti, confronti e Marina ci metteva la consueta energia, l’entusiasmo di sempre”, ha raccontato il presentatore.

Donna di grande spessore e professionista della televisione, la produttrice televisiva aveva alle spalle una lunghissima carriera e una passione per il suo lavoro.

“Portava avanti l’eredità di Corrado – ha spiegato Amadeus, ancora sconvolto per la scomparsa di Marina Donato -. E da fan le facevo un sacco di domande su come erano nati tanti successi: era come tornare indietro nel tempo – sottolinea ancora Amadeus – e rivivere le mie emozioni di bambino telespettatore. Ma non viveva nel passato, si proiettava nel futuro: era bello parlare con lei anche di progetti. Ecco perché la notizia della morte è ancora più inaspettata”.

I funerali di Marina Donato si terranno a Roma sabato 2 agosto 2025 nella basilica di Santa Marina degli Angeli e dei Martiri alle 10.30. Amadeus ha già annunciato che sarà presente per dare l’ultimo saluto alla vedova di Corrado. “Non posso non darle l’ultimo saluto”, ha detto.

E il pensiero va alla prossima edizione de La Corrida che il conduttore dovrà realizzare senza il supporto e il talento di Marina Donato. “Ritrovarmi a lavorare accanto a lei, alla Corrida, è stata la cosa più bella di quest’ultimo anno. Ora dovremo andare avanti senza di lei, ci mancherà tantissimo. La televisione perde una figura di riferimento e di grande esperienza”, ha raccontato.

Mentre sul profilo ufficiale del programma La Corrida è apparso un messaggio dedicato alla produttrice televisiva. Nelle Stories di Instagram è apparso il messaggio “Sempre con noi”, accompagnato da un cuore rosso.