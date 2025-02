Al Bano geloso di Romina e Massimo Ranieri. E attacca Amadeus: “Non ha rispettato i patti”

Fonte: IPA Al Bano

Ospite nella trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora in onda su Rai Radio 1, Al Bano Carrisi ha rivelato alcuni retroscena sulla sua mancata partecipazione al Festival di Sanremo 2025. L’artista pugliese ha poi ammesso di aver provato gelosia nei confronti di Massimo Ranieri, in gara alla 75esima edizione della kermesse musicale, per via del suo rapporto con l’ex moglie Romina Power. E non è mancata una frecciata ad Amadeus che “non ha rispettato i panni”.

Perché Al Bano era geloso di Massimo Ranieri

Al Bano è stato geloso di Massimo Ranieri. Carrisi lo aveva già rivelato in passato e ora lo ha confermato nell’intervista con Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. “È stato quando Massimo lavorava con Romina“, ha ricordato il cantante, all’epoca preoccupato per la vicinanza tra loro: “Quando si ama si è naturalmente gelosi e io avvertivo che tra i due poteva nascere qualcosa”, ha ribadito. Ranieri e la Power lavorarono insieme nel 1970, quando furono chiamati a condurre il varietà Rai Doppia coppia.

Tra i due scattò un feeling speciale che preoccupò Carrisi. Alla domanda su come si comportò in quell’occasione, Al Bano ha dichiarato: “Dissi a Romina ‘fai quello che vuoi’. Lei mi disse: ‘Al Bano, ma io ti amo, per questo ci sposiamo’”. Una risposta che tranquillizzò Carrisi, che sull’ argomento in passato aveva affermato: “Vidi del tenero tra loro e visto che eravamo agli inizi del nostro rapporto le dissi che potevo farmi da parte”. Ma Romina era convinta del suo sentimento per Al Bano.

Tanto che un mese dopo la fine di quella trasmissione, il 26 luglio 1970, venne celebrato a Cellino San Marco il matrimonio di Al Bano e Romina. A novembre nacque la figlia Ylenia e nel 1973 arrivò Yari, seguito poi da Cristel (1985) e Romina Junior (1987).

“È vero che lei quando ha conosciuto Romina temeva che tra voi sarebbe finita presto?”, è stato poi chiesto ad Al Bano che ha confermato: “Sì, pensavo sarebbe finita prima o poi. E questo perché nella mia Cellino si dice Lu zumpu ti la crapa lu faci la crapedda (il salto che fa la capra, lo farà anche la capretta), perché tutta la sua famiglia veniva da separazioni, anche tre volte. E quindi nella mia testa c’era la convinzione che sarebbe finita. Pensavo più prima che poi”.

La Cucciari gli ha quindi domandato quando si accorse che la storia era finita. “Agli inizi degli anni ’90”, ha risposto seccamente Al Bano.

Al Bano contro Amadeus per il Festival di Sanremo

Su Rai Radio1 non è mancato da parte di Al Bano un riferimento al Festival di Sanremo: Carrisi è da sempre molto affezionato alla kermesse musicale tanto che più volte ha ammesso di avere la “sanremite acuta”. Fino ad oggi è stato quindici volte in gara, di cui dieci volte da solo e cinque in compagnia dell’ex moglie Romina Power con la quale ha vinto nel 1984 con la canzone Ci sarà.

“Sanremo 2025? Da domani lo guarderò. E non mi è mai passato per la testa di condurlo, non accetterei mai di farlo nemmeno se me lo proponessero, non ci penso proprio. Mi piacerebbe semmai essere in gara, quello sarebbe il mio pane”, ha detto.

Poi ha attaccato Amadeus, ex direttore artistico e conduttore della kermesse: “L’anno scorso il signor Amadeus non ha rispettato i patti. Quest’anno invece avevo presentato tre canzoni, uno più bella dell’altra, erano fantastiche…”. Ma anche Carlo Conti lo ha bocciato.

Stando al racconto di Al Bano Amadeus avrebbe ottenuto il coinvolgimento di Carrisi al Festival 2023 come ospite con Massimo Ranieri e Gianni Morandi in cambio di una futura partecipazione. Ma l’anno dopo, nel 2024, l’ex presentatore Rai avrebbe fatto fuori l’artista senza neppure ascoltare il suo brano.