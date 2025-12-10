Al Bano, il libro di Romina Power riaccende il conflitto

Cresce la tensione tra Al Bano e Romina: l'ultimo libro della Power avrebbe infastidito, e non poco, l'ex marito, oggi legato a Loredana Lecciso

Ci sono storie che non smettono mai di riaccendere vecchie ferite, nemmeno dopo decenni. La relazione tra Al Bano Carrisi e Romina Power è una di queste: un legame segnato dall’amore, dalla musica, dal dolore per la perdita della figlia Ylenia, e ora da una tensione che sembra tornare a galla con forza.

In che rapporti sono oggi Al Bano e Romina Power

Sarebbe tornato il gelo tra Al Bano e Romina Power, una delle coppie più iconiche – anche da separati – del panorama italiano. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela sul settimanale Chi tra Al Bano e Romina si sarebbe riacceso il conflitto: a scatenarlo l’ultimo libro della Power, in cui la cantante e attrice americana ripercorre episodi del loro passato che avrebbero lasciato il leone di Cellino San Marco perplesso e ferito.

Nel volume, intitolato Pensieri profondamente semplici. L’abbecedario della mia vita, Romina non risparmia stoccate al suo ex marito: racconta la fine del loro matrimonio, il dramma della scomparsa di Ylenia e persino alcune vicende private legate a presunte richieste di Carrisi su ritocchi estetici.

“Nel 2020 di rientro dall’America Al Bano mi chiese di fare un ritocchino. – aveva anticipato Romina al Corriere della Sera – Ma figuriamoci se ho il tempo per un ritocchino: posso ritoccare giusto i miei quadri. Trovo che oggi il ricorso alla chirurgia estetica sia eccessivo, la vecchiaia non è una malattia! Per non parlare dei chili di troppo: ci pesano dal giorno in cui nasciamo a quello in cui moriamo…”

Un racconto che avrebbe generato dubbi e dispiacere nel cantante pugliese, sposato con Romina dal 1970 al 2012. Una tensione silenziosa, ma palpabile, che si aggiunge alle vechie critiche per il concerto di Al Bano in Russia, a San Pietroburgo. Un episodio che già in passato aveva fatto discutere e che Romina aveva disapprovato pubblicamente.

Carrisi, da parte sua, aveva definito quella presa di distanza “una coltellata mediatica”, sottolineando quanto il disaccordo non fosse solo professionale, ma profondamente personale.

E se il pubblico continua ad amarli e volerli sul palco uno accanto all’altra, tra sorrisi e duetti che hanno fatto la storia della musica italiana, dietro le quinte l’atmosfera sarebbe alquanto gelida.

Una storia d’amore che continua ad emozionare

Eppure, nonostante i dissapori, la storia tra Al Bano e Romina continua ad appassionare ed emozionare. Non è solo il fascino di un mito musicale a catturare l’attenzione, ma la fragilità umana che traspare dietro le note, la complessità di due vite intrecciate per sempre, anche quando le strade sembrano dividersi.

Un libro, un concerto, una frase detta o scritta possono far riaffiorare antiche tensioni, ma non cancellano ciò che ha unito.

Resta da capire se questa nuova frizione richiederà un chiarimento pubblico o se, come spesso accade quando si parla di grandi amori, il silenzio e la misura saranno sufficienti a mantenere un equilibrio fragile ma duraturo.

Ciò che è certo è che il legame tra Al Bano e Romina continua a catturare il pubblico nonostante l’attuale relazione di Carrisi con Loredana Lecciso: un racconto di passione, dolore e resilienza che trascende il palcoscenico e le copertine dei giornali.

Per gli ex coniugi Carrisi il tempo non ha cancellato certi nervosismi, ma nemmeno la forza del legame che li unisce: un equilibrio sottile tra memoria, emozione e la musica che li ha sempre tenuti insieme.

