Carlo Conti sui co-conduttori di Sanremo: “Siamo ancora in alto mare”

Fonte: IPA ​Carlo Conti sui co-conduttori di Sanremo

C’è grande attesa per la nuova edizione del Festival di Sanremo che, come già annunciato dal direttore artistico Carlo Conti, si svolge all’Ariston dall’11 al 15 febbraio. Quasi una settimana interamente dedicata alla musica, con un ritorno al passato – tornano le categorie separate Big e Giovani – ma anche qualche novità. Resta, però, ancora l’incognita sui co-conduttori che lo affiancheranno nel corso della kermesse.

Sanremo 2025, è incognita sui co-conduttori

Intervistato da La Freccia, Carlo Conti ha dato qualche anticipazione in attesa di nuove comunicazioni ufficiali a proposito dell’evento più atteso di inizio anno. Naturalmente parliamo del Festival di Sanremo, che per la prima volta dopo cinque lunghi anni non è nelle mani di Amadeus, passato al NOVE.

“Voglio viverla con leggerezza, allegria e sprint – ha detto il nuovo direttore artistico della kermesse -. Sarà una festa della musica, come è successo nelle ultime dieci edizioni, dove la gara delle canzoni è stata protagonista”. Sulle canzoni non vi sono più dubbi, ormai la lista dei cantanti in gara è completa e non ci resta che attendere il fatidico momento in cui potremo ascoltarli. Una scelta quella dei 30 brani che, per ammissione dello stesso Conti, non è stata affatto semplice al punto da non dormirci la notte: “Mi è successo anche per gli altri tre festival che ho presentato – ha spiegato -. La musica italiana è in un momento di grande evoluzione. (…) Stiamo vivendo davvero un bellissimo fermento, una grande rinascita musicale”.

Sulla scelta dei co-conduttori, invece, c’è qualche perplessità: “Siamo ancora in alto mare. Li decidiamo proprio in questo mese in base alle disponibilità. Come è successo negli ultimi anni la conduzione, accanto a me, cambierà ogni sera”, ha ammesso.

Sanremo 2025 tra novità e conferme

Sappiamo che i brani in gara sono 30, conosciamo la lista degli artisti (e i titoli delle canzoni) e anche come sarà strutturata la serata delle cover, tra le più amate di queste ultime edizioni del Festival. A La Freccia, però, Conti ha voluto rivelare anche un altro dettaglio inedito: “La comunicazione dei primi cinque artisti di ogni serata, compresi i finalisti, non seguirà un ordine legato alla reale classifica, ma sarà randomico. Non si saprà, quindi, chi ha ottenuto più voti. In questo modo sarà più sorprendente la proclamazione del vincitore”.

Confermata la presenza di Selvaggia Lucarelli al fianco di Alessandro Cattelan al DopoFestival – “Al massimo andremo avanti fino all’una”, ha rassicurato -, non come co-conduttrice bensì nelle vesti di ospite fissa. Confermata anche la presenza di Bianca Guaccero, fresca di vittoria a Ballando con le Stelle insieme al nuovo compagno Giovanni Pernice, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio, scelti per condurre il PrimaFestival.

E a proposito delle liste degli esclusi che si sono avvicendate subito dopo l’annuncio dei Big in gara: “Colgo l’occasione per sottolineare che Tommaso Paradiso, Sfera Ebbasta e Tiziano Ferro non hanno presentato nulla per Sanremo perché avevano altri progetti”. Ferro sarà comunque presente nelle vesti di autore (per Massimo Ranieri), così come Blanco, che di brani ne ha firmati ben tre.