Sanremo Giovani, Carlo Conti cambia tutto: quando va in onda e dove vederlo

Fonte: IPA Alessandro Cattelan e Carlo Conti

A pochi mesi dall’inizio del Festival di Sanremo 2025, l’attenzione si concentra su Sanremo Giovani, la competizione dedicata ai talenti emergenti della musica italiana. Quest’anno, il direttore artistico Carlo Conti ha introdotto significative novità nel format, rendendolo più dinamico e accessibile. Le selezioni prenderanno il via il 12 novembre, con quattro appuntamenti in seconda serata su Rai 2, e continueranno fino al 3 dicembre.La finale in prima serata su Rai 1 sarà invece trasmessa il 18 dicembre.

Sanremo Giovani, quando va in onda e dove vederlo: le novità

L’edizione 2024 di Sanremo Giovani si presenta con un format rinnovato, pensato per valorizzare al meglio i giovani artisti italiani. La competizione è aperta a cantanti di età compresa tra i 16 e i 26 anni, offrendo loro una piattaforma per farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico.

Le selezioni inizieranno il 12 novembre con quattro puntate in seconda serata su Rai2, durante le quali sei candidati per serata presenteranno i propri brani, ma solo tre di essi supereranno il turno.

La semifinale, prevista per il 10 dicembre, sarà anch’essa trasmessa in seconda serata su Rai2 e vedrà i dodici semifinalisti sfidarsi per conquistare un posto nella finale del 18 dicembre. Quest’ultima, in diretta dal Casinò di Sanremo, andrà in onda in prima serata su Rai1 In questa fase conclusiva, i finalisti si contenderanno uno dei quattro posti disponibili per la categoria “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo 2025, offrendo loro una straordinaria opportunità di emergere nel panorama musicale italiano.

Sanremo 2025 tra tradizione e innovazione

Il Festival di Sanremo 2025, in programma dall’11 al 15 febbraio, si preannuncia come un’edizione che coniuga tradizione e innovazione. La reintroduzione della categoria “Nuove Proposte”, separata da quella dei Big, rappresenta una scelta volta a valorizzare i giovani talenti, offrendo loro una vetrina prestigiosa.

I quattro finalisti di Sanremo Giovani, insieme a un artista proveniente da Area Sanremo, avranno l’opportunità di esibirsi sul palco dell’Ariston, portando una ventata di freschezza e novità al Festival.

Questa decisione mira a creare un percorso di crescita per i giovani artisti, permettendo loro di confrontarsi con una platea ampia e di aspirare a diventare i Big del futuro. Carlo Conti ha sottolineato l’importanza di questa scelta, dichiarando: “La reintroduzione della categoria Nuove Proposte, separata da quella dei Big, è intesa a costituire un concreto momento di ulteriore valorizzazione dei giovani“.

Alessandro Cattelan a Sanremo Giovani e co-conduttore di Sanremo 2025

Al timone di Sanremo Giovani ci sarà Alessandro Cattelan, noto per la sua esperienza nella conduzione di talent show musicali. Cattelan porterà la sua energia e il suo stile fresco alla competizione, guidando i giovani artisti attraverso le varie fasi del programma.

Durante la conferenza stampa di presentazione, Carlo Conti ha annunciato che Cattelan sarà anche co-conduttore nella serata finale del Festival di Sanremo 2025, affiancando Conti sul palco dell’Ariston.

Nonostante Cattelan abbia espresso dubbi sulla possibilità di condurre il Festival in futuro, dichiarando: “Sanremo? La cosa più probabile è che non lo farò mai, per vari motivi. Sarei in grado di farlo? Probabilmente sì. Sarei la persona più adatta? Magari anche no. Per condurre Sanremo serve una persona molto brava e larga (ovvero che sa «parlare» a un pubblico ampio, ndr). Carlo Conti è una persona molto brava e molto larga. Io so fare il mio lavoro ma sono un po’ di nicchia, che non vuol dire essere sfigati, ma essere sinceri verso se stessi prima di tutto”.

Con la sua esperienza e il suo carisma, Cattelan contribuirà a rendere Sanremo Giovani e il Festival di Sanremo 2025 appuntamenti imperdibili per gli appassionati di musica italiana.