Carlo Conti ha deciso la data in cui svelerà i nomi dei cantanti che prenderanno parte al prossimo Festival di Sanremo, come sempre al Tg1

Fonte: Getty Images Carlo Conti

Carlo Conti sarebbe quasi pronto ad annunciare a tutti la lista dei cantanti famosi che prenderanno parte al prossimo Festival di Sanremo, che avrà luogo dall’11 al 15 febbraio 2025. Il presentatore, infatti, ha deciso di svelare i nomi dei concorrenti della più famosa gara canora italiana, come di consueto negli ultimi anni, proprio durante una diretta del telegiornale della rete ammiraglia della Rai. Ben presto, quindi, tutti gli appassionati della musica italiana sapranno chi potranno ammirare e sostenere sul mitico palco dell’Ariston.

Carlo Conti, l’annuncio dei Big in gara al Festival di Sanremo

Le ultime edizioni del Festival di Sanremo hanno riscosso un grande successo in termini di pubblico, riportando alla kermesse canora, anche il seguito delle fasce più giovanili di telespettatori, visto che hanno potuto sostenere anche delle nuove proposte del panorama musicale, grazie alla fusione della gara canora dei Big con quella dei giovani.

Carlo Conti, però, dopo l’addio di Amadeus alla Rai e, quindi, anche al ruolo di direttore artistico della kermesse musicale, ha deciso di cambiare nuovamente il regolamento della gara canora, dividendo le due competizioni. Per quanto riguarda i giovani artisti, il conduttore ha già annunciato i nomi dei finalisti che si sfideranno per potersi esibire sul palco dell’Ariston ma, secondo le ultime dichiarazioni del presentatore televisivo, anche la lista dei Big in gara dovrebbe essere resa nota a breve.

Infatti Carlo Conti ha deciso di svelare i nominativi dei cantanti che si sfideranno per vincere il prossimo Festival di Sanremo, direttamente, durante una diretta del Tg1 del 2 dicembre 2024, come da lui stesso dichiarato durante un episodio del programma La Conversazione, in cui si trovava ospite: “Lo dirò il 2 dicembre, il cast di Sanremo, al Tg1. Dopo le fatiche dello Zecchino d’Oro da Bologna verrò a Roma, nello studio del Tg1, come di abitudine, e dirò i nomi”.

Incalzato a svelare qualche dettaglio in più su chi si esibirà sul Palco dell’Ariston, il conduttore televisivo, però, non ha voluto fornire alcun indizio a riguardo: “Quanti sono? “Non si sa”, come svelato da Ansa.

Carlo Conti, le indiscrezioni sugli ospiti

Carlo Conti ha svelato la data in cui renderà nota a lista dei Big in gara al prossimo Festival di Sanremo. Secondo le ultime indiscrezioni, però, il conduttore televisivo, oltre a valutare le canzoni e gli artisti in gara, starebbe scegliendo anche gli ospiti che arricchiranno le diverse puntate della kermesse musicale.

Gli ultimi rumors, infatti, svelano che il presentatore starebbe provando, in ogni modo, ad assicurarsi la presenza al Teatro Ariston di Pio e Amedeo, con cui la trattativa sarebbe quasi conclusa. Al contrario, invece, Carlo Conti non avrebbe pensato di invitare alla kermesse canora i suoi amici di sempre, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Anche a tal riguardo, però, il conduttore televisivo non si è voluto sbilanciare più di tanto, lasciando uno spiraglio aperto alla loro possibile partecipazione: “Se lo aspettano tutti, invece noi vogliamo spiazzare e non vengono. Comunque vediamo, non è detto che non facciano una capatina, magari separatamente, o invece non viene nessuno dei due. In ogni caso sono due fratelloni, so che sono sempre con me”.