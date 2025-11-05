Sanremo 2026, “Laura Pausini co-conduttrice tutte le sere”. E per i cantanti “aumentano i rimborsi”

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

La musica di Sanremo inizia a far vibrare l’aria attorno al Festival. Mancano ancora quattro mesi all’inizio dell’attesissima kermesse, ma l’attesa cresce sempre di più. Come ogni anno è iniziato il toto nomi: da chi saranno i cantanti in gara a chi saranno i co-conduttori. Tutte curiosità che ancora non hanno trovato risposte certe. Quel che si sa è che il Festival di Carlo Conti non mancherà di regalarci sorprese. A confermarlo alcune indiscrezioni che puntano su nomi eccellenti. Il primo tra tutti? Quello di Laura Pausini. Ma non solo: il Festival interessa a 160 gradi e rispetto ai cantanti che ne calcheranno il palco circolano alcuni retroscena.

“Laura Pausini co-conduttrice a Sanremo 2026”

Sarebbe un sogno, diciamocelo. Laura Pausini, cantante di fama internazionale e voce inconfondibile del panorama italiano, non è certo nuova al Festival di Sanremo. Nel 1993 lo vinse cantando La Solitudine e imprimendo per sempre nelle nostre menti “Marco se ne è andato e non ritorna più”. Più volte poi nel corso degli anni tornò a calcarne il palco. Indimenticabile nell’edizione del 2022, ospitata da Amadeus, quando cantò i suoi successi più famosi ed amati dentro e fuori l’Ariston.

Ora, secondo quanto fa trapelare Chi, sembra che Carlo Conti la voglia al suo fianco per tutte le serate del Festival, come co-conduttrice. Un sogno? “Ha rafforzato negli anni il suo legame con il Festival di Sanremo come concorrente e super-ospite. C’è chi ipotizza il suo arrivo all’Ariston con un ruolo diverso” si legge sul magazine. “La ‘pazza idea’ di Carlo Conti è sul tavolo: farsi affiancare dalla star internazionale per tutte e cinque le serate“.

Insomma, sarebbe sicuramente un bel colpo… Ma cosa ne pensa Laura Pausini? Per il momento niente è stato smentito o confermato, ma la cantante inizierà il suo nuovo tour mondiale a fine marzo 2026. Il Festival di Sanremo 2026 si svolgerà invece dal 24 al 28 febbraio. Dunque, gli impegni non coinciderebbero. L’agenda della cantante potrebbe essere libera! Intanto però il suo non è l’unico nome emerso tra indiscrezioni e retroscena. Non resta che attendere. In fondo non è l’attesa di Sanremo essa stessa Sanremo?

La Rai aumenta i rimborsi per i cantanti

Parlando di Festival, è Davide Maggio a riaprire la discussione sui rimborsi per i cantanti in gara. “I discografici hanno vinto”, scrive sul suo sito. “Da sempre poco soddisfatti del trattamento economico, quest’anno gli addetti ai lavori dell’industria musicale hanno ottenuto un incremento pari al 20% circa dei rimborsi per i loro artisti”.

Le spese sul tavolo sono quelle servono a coprire il viaggio, il vitto e l’alloggio nella cittadina ligure. Nel 2025 l’importo del rimborso era stato fissato a circa 63.000 euro. Non abbastanza, secondo i discografici. “Questione risolta”, annuncia Davide Maggio “con un aumento di 12.000 euro e presenze garantite sia nel programma di Mara Venier che in quello di Carlo Conti pre-Festival”, facendo riferimento a Domenica In e la finale di Sanremo Giovani.

Quindi: “Al rimborso base di 75.000 euro per ciascun artista (+3.000 per ogni membro se trattasi di band/gruppo), si aggiungono 4.000 euro per l’ospite nella serata delle cover che diventano 8.000 qualora l’ospite sia straniero oppure sia una band o un gruppo”.