Laura Pausini a Sanremo 2026, la cantante si sfoga: “Italia nazione strana”

IPA Laura Pausini

Non c’è tregua per Laura Pausini. Almeno dal punto di vista mediatico. Dopo la querelle con Gianluca Grignani e le recenti vicende familiari esplose all’indomani della scomparsa dello zio, la cantante è tornata al centro del ciclone.

Questa volta per via di un’eventuale partecipazione al Festival di Sanremo 2026: secondo qualcuno l’artista avrebbe chiesto a Carlo Conti di essere l’unica co-conduttrice della kermesse musicale, non accettando altre presenze femminili nel cast. Un rumor che ha mandato Laura su tutte le furie.

Laura Pausini e lo sfogo sul Festival di Sanremo 2026

Il caso è scoppiato sulle pagine di Oggi, dove nella rubrica I buoni, i belli, i cattivi Alberto Dandolo ha assicurato che Carlo Conti avrebbe espresso il desiderio di avere Laura Pausini al Festival di Sanremo 2026.

Una coppia televisiva di forte richiamo, senza dubbio. Il magazine ha aggiunto però un dettaglio che ha acceso la curiosità del pubblico: secondo le indiscrezioni, Laura avrebbe posto a Conti un’unica condizione, ovvero di essere l’unica donna a rivestire quel ruolo sul palco dell’Ariston.

Una richiesta che avrebbe complicato la trattativa. Perché quando si parla di Sanremo, ogni dettaglio — dagli abiti alla scaletta, dalle luci alle poltrone in platea — può diventare una questione diplomatica.

Se Carlo Conti ha preferito non commentare queste voci, diversa è stata la reazione di Laura Pausini, che è letteralmente sbottata sui social. La cantante è intervenuta su X (ex Twitter) con toni chiari, stanchi, ma lucidissimi.

“Nel giorno in cui esco con un duetto con una donna poi, perché si inventano queste cattiverie? Perché così tante falsità su di me? Che nazione strana l’Italia“, ha scritto la Pausini, commentando un post nel quale si faceva riferimento proprio al suo presunto aut aut a Carlo Conti.

Il riferimento è al suo nuovo progetto musicale, un duetto con la cantante argentina Yami Safdie. Insieme hanno appena pubblicato Eso y más, brano che anticipa il futuro album dell’artista italiana.

Laura Pausini e il rapporto con l’Italia

Non è la prima volta che Laura Pausini si scaglia contro chi la giudica. Quando nel 2021 vinse il Golden Globe per Io sì/Seen, durante un incontro coi giornalisti si disse sorpresa di dover ancora spiegare il proprio successo ai giornalisti italiani: “All’estero ho meno paura perché, qui sento un’enorme responsabilità, devo sempre spiegare il perché di questo successo, anche a me stessa, ovviamente. In Italia ho paura, quando sono all’estero non ce l’ho, lì mi dicono che mi ammirano, in Italia me lo dicono solo i miei fan”.

E sempre in quell’occasione rivelò che la Rai l’aveva cercata per condurre il Festival di Sanremo insieme a Paola Cortellesi, una delle sue migliori amiche. Ma la Pausini preferì declinare l’invito: “Finora non ho accettato perché non mi sento in grado di reggerla, e se un giorno dovesse succedere non farei la direzione artistica perché sono plagiabile, ho i miei preferiti e non sono in grado di fare un cast come si deve, metterei solo i miei amici”, dichiarò senza filtri.

