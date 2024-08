Taylor Swift commenta la cancellazione dei concerti a Vienna: “È stato devastante”

Fonte: Getty Images Taylor Swift

Dopo la scelta di cancellare le tappe di Vienna del suo Eras Tour a causa di un possibile attacco terroristico, Taylor Swift ha scelto di prendersi un momento per raccontare le sue sensazioni in merito a un gesto che aveva tutte le carte in regola per accadere e, fortunatamente, è stato sfatato per la sicurezza delle moltissime persone pronte ad acclamare la propria eroina.

Taylor Swift, il commento dopo i fatti di Vienna

Swifties emozionati che la seguono da sempre, persone che l’hanno scoperta da poco e amanti della musica pop. In tantissimi erano pronti a godersi la performance viennese di Taylor Swift: tre tappe programmate per giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 agosto che gli organizzatori hanno deciso di cancellare per via di un possibile attacco terroristico pianificato proprio durante lo svolgimento dei concerti.

Per salvaguardare l’incolumità dei tanti che avrebbero preso parte all’evento, Taylor ha quindi deciso di non esibirsi non senza dispiacere, e i fan si sono riversati per le strade della città dimostrando amore e supporto per la cantante cantando insieme le sue canzoni.

A distanza di settimane dall’accaduto e alla fine della parte europea del suo tour, Taylor ha deciso di commentare la cancellazione dei concerti in un lungo post sul suo profilo Instagram. Tra i ringraziamenti per chiunque abbia preso parte ai suoi concerti, la cantante ha espresso tutta la sua tristezza e il suo dispiacere per i fatti di Vienna.

“Camminare sul palco a Londra è stata una montagna russa di emozioni. Avere cancellato i nostri spettacoli di Vienna è stato devastante. Il motivo delle cancellazioni mi ha riempito di un nuovo senso di paura, e di un enorme senso di colpa perché così tante persone avevano pianificato di venire a quegli spettacoli. Ma ero anche così grata alle autorità perché grazie a loro eravamo in lutto per concerti e non per vite. Sono stata rincuorata dall’amore e dall’unità che ho visto nei fan che si sono uniti”.

I motivi per cui Taylor Swift ha preferito il silenzio

Nell’apprendere il motivo della scelta di cancellare i concerti, in molti si sono chiesti se e quando Taylor Swift avrebbe rilasciato una dichiarazione. Nel raccontare le sue sensazioni, la cantante ha voluto chiarire il motivo per cui non ha voluto commentare la questione attentati in quei giorni preferendo il silenzio:

“Voglio essere molto chiara: non parlerò pubblicamente di qualcosa se penso che farlo potrebbe provocare chi vorrebbe danneggiare i fan che vengono ai miei spettacoli. In casi come questo, il ‘silenzio’ è in realtà mostrare moderazione, e aspettare di esprimersi in un momento in cui è giusto. La mia priorità è stata concludere il nostro tour europeo in sicurezza ed è con grande sollievo che posso dire che ce l’abbiamo fatta. E poi Londra mi è sembrata un bellissimo sogno. Tutte e cinque le folle dello stadio di Wembley sono esplose di passione, gioia ed esuberanza. L’energia in quello stadio è stata come l’abbraccio più gigante di 92.000 persone ogni sera, e mi ha riportato in un luogo di spensierata calma”.