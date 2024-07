Taylor Swift mania, dalle code ai tributi, in Germania rinominano una città per lei

In attesa della tappa del tour di Taylor Swift, la città di Gelsenkirchen ha deciso di cambiare nome in onore della cantante

Fonte: Getty Images Taylor Swift

Taylor Swift è ormai un fenomeno musicale inarrestabile. La cantante, impegnata ormai da mesi nel suo Eras Tour, sta letteralmente facendo impazzire ogni fan del globo.

Tra concerti sold out in qualche minuto e file interminabili di Swifties determinati ad accaparrarsi il posto migliore per poter sentire e vedere meglio la loro paladina, anche le città che si preparano ad accogliere Taylor stanno vivendo un entusiasmo senza precedenti. È il caso di Gelsenkirchen, una cittadina tedesca, che ha deciso di cambiare nome in modo temporaneo per omaggiare la cantante.

Gelsenkirchen cambia nome in onore di Taylor Swift

A volte l’amore di un fan supera ogni immaginazione, soprattutto se il proprio idolo è ormai una stella globale intenta a far cantare e ballare in un unico Tour quasi tutto il mondo. Di omaggi e dolcissime stranezze ne sa qualcosa Taylor Swift, che negli ultimi mesi sta viaggiando senza sosta per accontentare i Swifties di tutto il mondo, entusiasti di poterla vedere nel suo Eras Tour.

Nell’attesa di poterla accogliere dal 17 al 19 luglio, la città di Gelsenkirchen, in Germania, ha deciso di fare un passo in più: cambiare temporaneamente il nome della cittadina per omaggiare la cantante. È così che, a partire dal due luglio, Gelsenkirchen è diventata Swiftkirchen.

L’idea è nata da una fan, Aleshanee Westhoff, che dopo aver avviato una petizione, ha contattato il sindaco che ha subito accolto la sua richiesta con entusiasmo. Da lì la volontà di appendere cartelli con il nuovo nome della città, in modo che tutto possa essere pronto prima dell’arrivo di Taylor.

Nel comunicato stampa pubblicato sul sito della città, il sindaco Welge ha voluto commentare la decisione: “È una grande idea rinominare temporaneamente Gelsenkirchen in Swiftkirchen. Sono particolarmente lieto che possiate vivere dal vivo e da vicino il cambio di nome a breve termine di Gelsenkirchen oggi a Swiftkirchen. Come sindaco, sono ovviamente molto felice che Taylor Swift, attualmente la cantante di maggior successo al mondo, si esibirà tre volte a Gelsenkirchen.”

La “Taylor Swift Mania” riempie le città

Insieme al cambio di nome, Gelsenkirchen sta lavorando a tantissime iniziative per accogliere al meglio la paladina dei Swifites. Nelle vie girerà un Taylor Swift tram e i fan potranno trovare delle cornici rosse per poter scattare i propri selfie. Inoltre, verrà aggiunta una pietra dedicata alla cantante nella Walk of Fame a Buer e organizzato un party all’aperto anche per coloro che non sono riusciti a comprare i biglietti.

Fonte: IPA

Un vero e proprio stravolgimento per celebrare un’icona che è entrata nel cuore di moltissimi fan, che fanno proprio di tutto per omaggiare la loro eroina. Dagli ormai notissimi braccialetti dell’amicizia, fino alle code infinite per poter accedere ai concerti accaparrandosi il posto migliore possibile, proprio come sta succedendo con gli accampamenti di fan a Milano già venti giorni prima dello show di San Siro, i Swifties sono la conferma che Taylor Swift è una vera stella e che, molto probabilmente, sarà difficile che passi di moda.