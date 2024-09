Test: Quanto sei sensitiva?

Laureata in Lettere, è stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ha lavorato nella produzione musicale. Scrive per diverse testate e per DiLei si occupa di test sulla personalità, della rubrica #segretidelcuore e scrive articoli per la sezione DiLei GirlZ.

Entriamo in un luogo per la prima volta e abbiamo la sensazione di esserci già state. Pensiamo a qualcuno che non sentiamo da tempo e lo incontriamo la mattina dopo. Abbiamo un problema e sogniamo una persona cara scomparsa che ci dice che andrà tutto bene. Vediamo un’amica che ci sorride ma “sentiamo” che sta male e infatti scopriamo che è stata lasciata. Episodi simili sono esperienze in cui le nostre certezze razionali vacillano e ci viene il dubbio che, durante questi momenti, abbiamo sperimentato il contatto con un’altra dimensione in cui si possa viaggiare nel tempo, leggere nel pensiero, prevedere il futuro, varcare le soglie dell’aldilà.

Eventi non spiegabili

In tante abbiamo visto serie culto come “Ghost Whisperer”, “Medium”, “Fringe” e le più vintage anche le iconiche “X Files” e “Buffy”: i telefilm che narrano di fenomeni soprannaturali hanno sempre molto successo. Ma tali eventi incogniti hanno il loro punto debole proprio nel fatto che non sono spiegabili con un metodo scientifico rigoroso e replicabile. Dunque finché siamo nel campo della fiction possiamo accettarli, ma tornando nel mondo reale non esistono anomalie misteriose, eventi oscuri, doti sovrannaturali perchè non sono dimostrabili. Meglio parlare di coincidenze, casualità, suggestioni psicologiche, fenomeni fisici.

Ipotesi di fantasia

D’altronde siamo donne del futuro, ci avvaliamo di tecnologie sofisticate e sappiamo che la scienza può rendere comprensibile ciò che ancora non è chiaro. Ma concediamoci la fantasiosa possibilità che qualcosa di strano ci sia davvero: potrebbero esistere altre dimensioni oltre la nostra, la mente potrebbe avere dei poteri sovrumani e ognuna di noi potrebbe possedere delle doti paranormali che si manifestano con premonizioni, visioni, contatti ultraterreni.

Esperienze paranormali

L’esistenza di una sensitività psichica, che riguarda la capacità di percepire informazioni al di là dei sensi tradizionali, è da sempre riferita e testimoniata da tantissime persone, in occidente come nelle culture tradizionali di tutto il mondo. Nonostante non ci siano prove scientifiche definitive – ricercate da organismi come il CICAP, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, ideato dal grande giornalista e divulgatore scientifico Piero Angela – molte persone affermano di avere esperienze paranormali e descrivono una serie di segnali e di avvenimenti che suggeriscono questa predisposizione, come però anche una personalità molto sensibile all’immaginazione, la suggestione, l’ansia, le influenze culturali.

In questo campo, dunque, c’è ancora tanto da studiare e da capire. E tu, hai mai sospettato di avere doti da sensitiva o comunque qualche talento psichico fuori dall’ordinario? Gioca con il test e scopri se la tua sensibilità è “solo” umana oppure ti eleva ad un livello “soprannaturale”.