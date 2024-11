Tutti amano l'abitazione in cui vivono, ma la casa ideale per le proprie esigenze e il proprio carattere forse è un’altra. Quale residenza sarebbe davvero su misura per te e dove potrebbe essere situata? Per scoprirlo gioca con il test

Laureata in Lettere, è stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ha lavorato nella produzione musicale. Scrive per diverse testate e per DiLei si occupa di test sulla personalità, della rubrica #segretidelcuore e scrive articoli per la sezione DiLei GirlZ.

Fonte: 123RF Test: Qual è la casa giusta per te?

Dice un proverbio arabo: “La felicità non è un posto in cui arrivare ma una casa in cui tornare.” A pensarci bene, è proprio così. Per quanto possiamo girare il mondo o, più realisticamente, per quante ore posiamo stare fuori durante il giorno, tornare a casa è quel momento di piccola gioia e di sollievo in cui ritroviamo i luoghi, gli oggetti, i profumi della nostra rassicurante consuetudine: il bagno confortevole, la cucina accogliente, il soggiorno rilassante, la camera da letto riposante e dovunque il solito adorabile e perdonabile disordine che rende ancora più nostra quell’abitazione!

Come una casa qualunque diventa “propria”

Eppure, moltissimi si adattano della casa in cui vivono, scelta perché l’affitto era sostenibile, perché era la casa dei nonni in cui non potevano non andare, perché non hanno trovato di meglio. Pian piano, scegliendo un arredamento consono ai propri gusti, arricchendola di comodità, decorandola con cura, abituandosi alla zona in cui l’abitazione si trova, stabilendo buone relazioni di vicinato, quella casa che all’inizio forse non era proprio al top del gradimento è diventata un piacevolissimo “buen retiro”. Certo, magari il sogno nel cassetto era un altro.

Il gap tra abitazione reale e ideale

Già, perché ognuno di noi sogna la casa ideale, un posto magico che rispecchi le proprie caratteristiche, situato in un altrove che non è la stradina angusta senza parcheggi, né il centro caotico della città, o il condominio affollato di gente nervosa, oppure il secondo piano poco luminoso con il balconcino dove entrano a malapena lo stendibiancheria e la piantina di basilico.

Nella definizione della propria “dream home” entra poi un fattore decisivo, relativo al temperamento: la casa sarà diversa a seconda se si è socievoli o introverse, sedentarie o dinamiche, chef provette o fan del food delivery, amanti dei grandi spazi aperti o appassionate dei vicoli storici. Una villetta su due piani appena fuori città, un attico all’ultimo piano di un grattacielo, una cascina immersa nel verde, una dimora a picco sul mare, oppure nel centro storico, nel cuore del bosco o… Ma quale abitazione sarebbe davvero su misura per te e dove potrebbe essere situata? Quale panorama alla finestra? Che tipo di arredamento? Cosa avrebbe intorno?

Il test ti svela la casa perfetta

Per scoprire la casa che fa per te – al di là del tuo budget e dei tuoi desideri – gioca con il test che ti svela dove potresti abitare perché tutte le tue esigenze possano essere soddisfatte. Anche se, come scrisse lo filosofo Plinio il Vecchio oltre duemila ani fa, “La casa è dove si trova il cuore”, ovvero dove ci si sente a proprio agio, in armonia con il mondo e i propri affetti, le dimensioni e la tipologia di questa casa del cuore possono sempre migliorare.

E chissà che questo test non ti dia l’input giusto (e il pizzico di fortuna) per trovare davvero la tua “dream home”.