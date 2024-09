Test: A quale superstar assomigli?

Laureata in Lettere, è stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ha lavorato nella produzione musicale. Scrive per diverse testate e per DiLei si occupa di test sulla personalità, della rubrica #segretidelcuore e scrive articoli per la sezione DiLei GirlZ.

Billie, Sabrina, Dua e Taylor: scopri con il test a quale di loro somigli

Sono le regine del pop e dominano le playlist con i loro brani-tormentone. Talentuose, originali, determinate e carismatiche, le quattro superstar Taylor, Sabrina, Billie e Dua hanno così tanto successo perché, oltre la perfetta costruzione delle loro canzoni e le loro forti personalità, ognuna di loro rispecchia qualcosa del nostro modo di essere e di pensare. E hanno un legame con il pubblico che va oltre gli stereotipi dello star system.

Taylor Swift, la numero uno

Taylor, 34 anni, Sagittario, undici album pubblicati, ha dominato gli ultimi mesi con il singolo “Fortnight”, insieme al fascinoso Post Malone, dal suo ultimo album “The Tortured Poets Department”. Di recente ha proposto “I Can Do It With a Broken Heart” sulla fine della sua storia di oltre sei anni con l’ex fidanzato Joe Alwyn. È la più grande star del mondo. Sincera, sensibile, coraggiosa e carismatica, ha esordito come cantautrice a nemmeno 14 anni, guidata sempre dalla forza di credere in sé stessa. Si è molto spesa per l’empowerment femminile. La sua genialità è evidente e innegabile: il pubblico la adora, perchè è l’amica del cuore che tutti vorrebbero avere.

Sabrina Carpenter, bionda con ironia

Sabrina, 25 anni, Toro, ha dominato le hits con i brani “Espresso” e “Please Please Please” estratto dal suo sento album “Short n’ Sweet”. Attrice fin dall’età di 11 anni, stella della Disney, la cantautrice americana ha pubblicato sei album. Nel brano che l’ha resa una stella di prima grandezza racconta la femminilità come un superpotere che cambia la vita degli altri. Spiritosa, perfezionista e trascinante, ha un pubblico trasversale che la segue sapendo che verrà stupito dalle sue performance, come nell’ultimo video splatter-horror “Taste”, girato con Jenna “Mercoledì” Ortega.

Billie Eilish, la dolce dark girl

Billie, 22 anni, Sagittario, a 16 era già una star. Ha accompagnato la nostra estate con il singolo “Lunch”, in cui racconta l’attrazione per una ragazza. Poi, sempre dal suo terzo album “Hit Me Hard and Soft”, ha estratto “Birds of a feather” sull’amore che dura anche dopo la morte. Introversa, sensibile, anticonvenzionale, iconica nei suoi outfit oversize, Billie è l’artista che più rappresenta la capacità di non uniformarsi ai trend considerati “vincenti”, rispettando le proprie attitudini e il proprio stile, sia a livello artistico che personale. E diventando comunque una star. Sa essere dolce e ironica, sentimentale e introspettiva, sfacciata e divertente.

Dua Lipa, sexy e ottimista

Dua Lipa, 29 anni, Leone, è l’esempio vivente di chi ce l’ha fatta provenendo da una realtà difficilissima come il Kosovo in guerra. I suoi sono arrivati in Inghilterra fuggendo dall’Albania e lei è cresciuta come una english girl senza dimenticare le sue origini. Seducente, fashionista, inseguita da stilisti e pubblicitari, Dua ha sformato tutti singoli di successo, compresi quelli estratti dal suo terzo album “Radical Optimism”, come il tormentone “Houdini” e i successivi “Training season” e “Illusion”. Sostenitrice dei diritti umani, non teme di dire quello che pensa. Il pubblico la ama per il suo fascino, la grinta positiva e la sua pop dance irresistibile.

E tu a quale di queste superstar somigli? Gioca con il test che ti rivela se sei più vicina a Taylor, Sabrina, Billie o Dua.